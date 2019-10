Historia

Luistelijat lähtivät Inzellin jäälle

HS 25.10.1969

”Ei edes

Hvitträskin huutokauppa alkoi kriisitunnelmissa

”Huomattavaksi

Georg Ots laulaa kuukauden Suomessa

Georg Ots,

Mainokset miellyttävät

Mainospalat

Ylioppilastutkinnon arvosanat muuttuvat

Ylioppilastutkinnon

Zatopek erotettu puolueesta

Praha, 24. 10. (AP)

Entinen

Vaaleaveriköillä on eniten hiuksia

Amerikkalainen

Peppi kaupassa

Peppi

Rovaniemellä ole näkynyt jäätä muualla kuin joskus lasissa.” Tämä repliikki oli syy.Seuraus oli tämä: Kahdeksan eturivin pikaluistelijaamme lähti perjantaina hakemaan jäätä sieltä, missä sitä on muuallakin kuin grogilaseissa, Inzellistä.Matkaan lähtivät Olavi Hjellman, Rauli Helen, Kimmo Koskinen, Raimo Hietala, Timo Luostarinen, Arja Kantola, Kaija-Liisa Keskivitikka sekä Paula Halonen.– –Luistelijat ovat saaneet lahjoituksina mm. bensiiniä ja hammastahnaa. Paljon on kuitenkin omaakin kukkaroa levitettävä.Inzellin leiri kestää kuukauden, moni on joutunut ottamaan palkatonta lomaa päästäkseen mukaan.kansanhuviksi” nimiteltiin Hvitträskin kartanon irtaimiston pakkohuutokauppaa perjantaina, ensimmäisenä myyntipäivänä.Kaiken iltapäivää kasvoi kuitenkin vaara, että kansanhuvituksille tulee nolo loppu.Kartanon nykyinen omistaja, Wuorion säätiö, ja konkurssipesän hallinnon edustajat eivät olleet päässeet sopimukseen huutokaupan käytännöllisistä järjestelyistä. Säätiön johtomiehet kävelivät markkinatanhuvilla happamin mielin, uhaten keskeyttää ”koko sirkuksen'”.Lopulta sopimus allekirjoitettiin.– –”Meistä säätiön edustajista tuntuu siltä, että ihmiset tulevat tänne rosvoamaan ja ovat valmiina viemään pois kansallisomaisuutta, joka kuuluu tähän nimenomaiseen kartanoon,” sanoi konttoripäällikkö E. Rantanen.Estonia-teatterin johtava solisti, on suomalaisille tuttu lukuisten radio-, tv- ja levyesiintymisten sekä Suomen matkojensa ansiosta.Tämänkertainen, kuukauden kestävä vierailu, on tähänastisista pisin ja se suuntautuu Helsingin lisäksi yhdelletoista muulle paikkakunnalle. Yleisö saa kuulla niin viihde- kuin taidemusiikkiakin.”Suomalainen yleisö on kylmähköä, vähemmän reagoivaa kuin esimerkiksi venäläinen”.Silti Georg Otsista pidetään, voisi jopa sanoa, että häntä rakastetaan Suomessa. Häntä ja hänen ”Saarenmaanvalssiaan.””Minut tunnetaankin enemmän kansantaiteilijana kuin oopperalaulajana”, Georg Ots sanoo.”Unohdetaan, että olen oopperalaulaja.”Taiteilija Otsilla ei itse asiassa ole kuitenkaan mitään käsitystä vastaan.”Tietysti levylaulajan nimi joskus haittaa, mutta pyrin antamaan jokaiselle jotakin, olemaan kansantaiteilija”.ovat miellyttävää katseltavaa suurelle joukolle televisionkatselijoita, ilmeni Mainos-tv:n touko–kesäkuussa teettämästä tutkimuksesta.Tulosten mukaan televisiomainokset ovat varsin valoisia ja keveitä, myös mieluummin luontevia kuin teennäisiä, ja erittäin helppotajuisia.Televisiomainoksia pitää suurin osa yleisöstä myös kiistattomasti puolueettomina, joskin toisaalta myös jonkin verran passiivisina, ikävinä ja yksitoikkoisina.Nyt ilmenneet negatiiviset mielipiteet ilmaisevat tv-mainonnan arvostuksen lievää laskua verrattuna aikaisempiin vuosien 1966 ja 1967 tutkimusten tuloksiin.arvostelussa siirrytään keväällä 1970 kaikissa aineissa kuusiportaiseen arvosteluasteikkoon.Entinen arvosteluasteikko on ollut neliportainen.Uudet arvosanat ja niitä vastaavat äänimäärät ovat: laudatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) sekä improbatur (0).Yleinen mainesana määräytyy neljässä pakollisessa aineessa saatujen äänimäärien mukaan seuraavasti: laudatur 22–24, magna cum laude approbatur 18–21, cum laude approbatur 15–17, lubenter approbatur 11–14 ja approbatur 8–10.Uudella porrastuksella pyritään auttamaan yliopistoja ja korkeakouluja oppilasaineksen valinnassa. Uudistuksen jälkeen on korkeakoulujen helpompi heti paperien perusteella nähdä minkä tasoinen pyrkijä on.mestarijuoksija, Tshekkoslovakian armeijan eversti Emil Zatopek on erotettu maan kommunistipuolueesta.Kommunistipuolueen äänenkannattaja Rude Pravo ilmoitti Zatopekin erottamisesta perjantaina.Zatopekin erottamisen uskotaan liittyvän niin sanottujen dubcekilaisten viimeaikaisiin vallastapoistamisiin.Eräiden tietojen mukaan Tshekkoslovakian kommunistipuolueen kovan linjan edustajat suunnittelevat Zatopekin vetämistä oikeuteen hänen vuoden 1968 miehityksen jälkeen antamiensa lausuntojen ja ”yleisen tuomittavan asenteensa” johdosta.kosmeettisten aineiden erikoisliike on laskenut, että vaaleatukkaisen naisen päässä on keskimäärin 180.000 hiusta.Ruskeaverikköjen päässä kasvaa 120.000 hiusta ja punapäät saavat tulla toimeen vain noin 50.000 hiuksella. (UPI)Pitkätossu käy tämänpäiväisessä jaksossa hieman ostoksilla Annikan ja Tommyn kanssa.Nyt nähdään, kuinka käy, kun kulkee ympäri kauppoja matkalaukullinen täynnä kultarahoja ja ostaa 18 kiloa karamelleja ja miltei kaikki kaupungin leikkikalut.Tapaamme siis Peppi-tytön Tv-1:ssä klo 16.45.HS