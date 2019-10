Historia

Kaarlo Kangasniemi nosti kaksi ME:tä

HS 27.10.1969

Kaarlo Kangasniemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Radio- ja tv-toimittajat vaativat uutislähteen salassapito-oikeutta

Radion ja television

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Homoseksuaalisuus yksityisasiaksi

Homoseksuaalista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huivi tai tukanleikkuu Riihimäen ammattikoulun pitkätukkapojille

Riihimäki, 26. 10. (JM)

Yhdenkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on tällä hetkellä täysin omaa luokkaansa painonnostosarjassa alle 90 kg. Lahden urheilutalossa sunnuntaina pidetyissä kilpailuissa Kangasniemi saavutti kaksi uutta maailmanennätystulosta.Punnerruksessa hän paransi ME-Iukemiaan 177,5:stä 180 kiloon. Uusiksi yhteistuloksen ME-numeroiksi Porin kultamitalimies kirjoitutti 530 kiloa.Kangasniemellä olisi ollut mahdollisuus nostaa yhteistuloksen ME-lukemiksi mitä melkoisimmalla varmuudella 535 kiloa, mutta hän korotutti työnnössä painot 190:stä suoraan 200:een. Myöskään tempauksessa ei ME ollut kaukana sillä tasan 160 kilon nosto tiesi vain puolen kilon jäämistä hänen omissa nimissä olevista ME-numeroistaan.olisi saatava sama uutislähteen salassapito-oikeus kuin lehdistölläkin on. Radio ja televisiotoimittajain liitto on antanut radiovastuulakitoimikunnalle lausuntonsa, jossa liitto ilmoittaa olevansa hämmästynyt anonyymiteettisuojaa koskevan säännöksen jättämisestä pois. Liiton käsityksen mukaan oikaisuoikeus olisi rajoitettava pelkästään virheellisten tietojen oikaisuun. Toimikunnan enemmistö ei ole esittänyt lähteen salassapito-oikeutta radiolle ja televisiolle. Toimikunnan jäsen, varat. Matti Anderzen on jättänyt siihen eriävän mielipiteen, johon radiotoimittajat haluavat yhtyä.Lehdistö sai anonymiteettioikeutensa lainsäädännössä vuonna 1966 ja sitä perusteltiin sillä, että lehdistön tehtävänä on myös arvostella mm. viranomaisten toimintaa täyttäessään tehtäviään yleisesti.Liitto perustelee kantaansa sillä, että Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö lähtee samasta periaatteesta, millä lehdistölle on myönnetty lähteen salassapito-oikeus.käyttäytymistä aikuisten välillä ei enää tulisi pitää rikoksena, suosittelee eräs Yhdysvaltojen senaatin komitea raportissaan. Hallitus tutkii ehdotusta parhaillaan, muttei vielä ole tehnyt mitään päätöstä sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.Yhdysvalloissa arvellaan olevan 3–4 miljoonaa homoseksuaalia.Komitea, jonka on asettanut The National Institute of Mental Health, totesi, että homoseksuaalisuutta vastustavien lakien kumoaminen vähentäisi homoseksuaalisten ihmisten henkistä jännitystä ja parantaisi heidän mielenterveyttään.Komitea sanoi, että yleinen suhtautuminen homoseksuaaleja kohtaan on muuttunut ”Homoseksuaalisuus tunnustetaan ihmisen yksityisenä asiana ennemminkin kuin yleisten säännösten kohteena”, sanotaan komitean raportissa.Raportissa kehotetaan myös lopettamaan valtion ja yksityisen teollisuuden homoseksuaaleihin kohdistuva syrjiminen työpaikalla. (Reuter)Riihimäen ammattikoulun pojan ei ole pakko leikata pitkää tukkaansa.Koska sellainen on kuitenkin erittäin vaarallinen työpajoissa, joiden koneissa on pyöriviä osia, on pitkätukkaisten pidettävä hiustensa suojana suojapäähinettä, hiusverkkoa tai liinaa.Parturissa käynti katsotaan neljänneksi vaihtoehdoksi.