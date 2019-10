Historia

Suomen kuuluisin iskijä on nyt Vesa-Matti Loiri

HS 28.10.1969

Täydennysjääkärit lähtivät Kyprokselle

Bunkkeriteatteri astuu ulos laitosrajoista

”Maailman tilaisuus välttää tuho”

Taloustieteen Nobelit Norjaan ja Hollantiin

Paul McCartneylla ”kolme ääntä”

Lontooseen vain pari reittiä kaksikerroksisille busseille

amatöörinyrkkeilymme on saamassa uuden tähden.Tämän hetken tunnetuin nyrkkeilijä on nimittäin Vesa-Matti Loiri, joka tunnetaan myös Veskuna tahi Ploirina.Nyrkkeilyllä Loiri ei ole kuuluisuuttaan hankkinut, mutta tarkoitus on tälläkin saralla niittää mainetta.Loiri on yhdessä Pertti Purhosen kanssa aloittanut tiiviin harjoittelun Ruskeasuolla Askin tallin suojissa.Purtsi on ammattilainen, joka valmistelee paluuta rahakehään yli puolen vuoden tauon jälkeen.Paino on pudonnut, jo reilusti. Nyt se on 73 kiloa. Välillä Purtsin elopaino kävi jo 80 kilon huonommalla puolen.Vesku taas tähtää nyrkkeilyn SM-kisoihin sarjaan alle 75 kiloa.”Ja mitaleille,” sanoo Purtsi.”En tiedä miten menestyn, mutta mukaan menen vuorenvarmasti,” Loiri lupaa.Elis Askilla on myös vakaa käsitys uuden suojattinsa mahdollisuuksista: ”Miksei se hyvinkin vois pärjätä, sehän on vaan amatöörinyrkkeilyä. Opetan Veskun lyömään kunnolla ja silloin hän osaa jo sen, mitä tavalliset amatöörit eivät. Maaottelukatsastusten tasolle ei ole pitkä matka.”Tällä hetkellä ystävyksillä (Loiri ja Purhonen) on takanaan kahden viikon tiivis harjoittelu.”Yksi päivä jäi väliin, muuten on joka päivä vedetty treenikset läpi.”vähän aamuja Härmässä, iloitsivat Suomen Kypros-joukkojen täydennysosaston jääkärit odotellessaan kuljetuskoneen lähtöä Nikosiaan maanantaina Helsingin lentoasemalla.– –Paraatin jälkeen jäi jääkäreille aikaa tavaroiden kokoilemiseen ja lenkkimakkaran syömiseen, sillä Paavo Nurmi ei päässyt matkaan aivan sotilaallisella täsmällisyydellä.Lahtelainen Hannu Helminen, 19,kertoi lähtevänsä talvea pakoon.Hän on siviiliammatiltaan kondiittori, eivätkä työongelmat ole vaikuttaneet lähtösuunnitelmiin.”Kaipa siellä avartuu sitten vähän maailmankatsomuskin ja saahan ainakin aurinkoa. Ulkomailla en ole aikaisemmin ollut. Eivät aseistakieltäytyjätkään mitään ihan hölmöjä ole, mutta ei meikäläisen nyt kannata pohtia sellaisia asioita”, Helminen sanoi.”Poikamiehelle mukava loma ja rahaa tulee pakkosäästöllä”, perusteli lähtöpäätöstään valkeakoskelainen lihamies Erkki Koski, 21.”Onhan sitä kierretty elämän kuluessa muutakin kuin tahkoa: Ruotsissa ja Norjassa on käyty, joten ei tämä enää niin uutta ole”, totesi Koski.Helsingin kaupungin väestösuojassa haluaa olla kaikkien helsinkiläisten teatterityöläisten foorum, eikä sillä ole muuta tekemistä Kaupunginteatterin kanssa kuin että tila sijaitsee Kaupunginteatterin alla.Ensimmäisenä kokeiluna valmistetaan väestösuojaan Matti Rossin mukaelma Schillerin Rosvoista.Kantajoukkona tässä produktiossa on Jyväskylän Kesässä Saaren Vankeja esittänyt ryhmä, ja mukaan on tulossa 40–50 palkatta ja omien töittensä lisäksi bunkkeriteatteria tekevää teatterilaista.– –”Emme halua kuitenkaan toimia minään oppositiona laitosteattereita vastaan”, sanoo ryhmän ohjaaja Kalle Holmberg.”Tämä on tärkeä mahdollisuus keskinäiseen kontaktinottoon ja samalla eräänlainen koulutustilanne. Haluamme myös tehdä työtä olosuhteissa, joissa on riskin ottamisen mahdollisuus ja samalla luoda produktion, joka on mahdollisimman hyvä.”ja Neuvostoliiton välisten ydinvarustelujen rajoittamista koskevien neuvottelujen aloittaminen on maailman paras tilaisuus välttyä ydinsodan tuholta ennen vuotta 2.000”, sanoi Englannin apulaisulkoministeri lordi Chalfont Lontoossa maanantaina.”Jollei mitään sopimusta saada aikaan, jos ydinkilpavarustelu yksinkertaisesti jatkuu yhä kiivaampaa tahtia ja jos ydinaseettomat valtiot tämän jälkeen tuomitsevat ydinsulkusopimuksen, mahdollisuutemme päästä tämän vuosisadan loppuun ilman jonkinlaista ydinaseonnettomuutta näyttävät minusta melko kaukaisilta”, sanoi Chalfont.vuonna ensimmäisen kerran jaettava Nobelin kansantaloustieteen palkinto myönnettiin oslolaiselle professorille Ragnar Frischille ja haagilaiselle professorille Jan Tinbergenille.He jakavat tasan Ruotsin valtionpankin perustaman palkinnon, jonka suuruus on 375.000 Ruotsin kruunua eli 300.000 markkaa.Palkinnon myöntämisen perusteluina Ruotsin akatemia ilmoitti kummankin tiedemiehen ansioituneen ”taloudellisten prosessien erittelyn dynaamisten mallien kehittämisessä ja käytössä”.Heidät valittiin noin 200 ansioituneen tiedemiehen joukosta.Miamin yliopiston professori on tutkinut tieteellisesti eräitä Beatlesien levyjä ja havainnut, että kolme eri ääntä laulaa Paul McCartneyn osaa.Miamilainen juontaja oli pyytänyt Miamin yliopistoa tutkimaan laitteillaan levyjä.20 tunnin kokeiden jälkeen yliopiston kielilaboratoriossa ilmoitti professori Henry Truby, että ”on syytä epäillä” kolmen eri äänen laulavan McCartneylle merkittyjä osia.”Kuului kolme eri McCartneyta”, sanoi Truby.Koelevyt olivat 60-luvun alusta viimeisimpiin uutuuksiin.Huhut siitä, että Paul McCartney olisi kuollut auto-onnettomuudessa marraskuussa 1966, ovat ravistelleet pop-maailmaa.Paulin uskotaan kuitenkin elävän Skotlannissa.Hän pyysi pari päivää sitten erästä siellä käynyttä lehtimiestä välittämään terveiset ihailijoilleen, että hän on kyllä elävien kirjoissa ja voi hyvin.ystävien pettymykseksi punaiset kaksikerroksiset bussit, jotka kuuluvat kaupunkiin yhtä olennaisena osana kuin Big Ben, ovat katoamassa persoonattomien yksikerroksisten bussien tieltä.Kaksikerroksisista busseista, joita ilman Lontoo ei monen mielestä ole Lontoo, joudutaan luopumaan taloudellisista syistä.Lähimpien 15 vuoden aikana ne katoavat yleisestä käytöstä kokonaan.Kaksikerroksisten ongelmana on se, että ne tarvitsevat kaksi henkilöä: kuljettajan ja rahastajan, joka Lontoossa tunnetaan nimellä ”clippie”.”Yksikerroksisen bussin hoitamiseen riittää yksi henkilö”, sanoi liikennelaitoksen edustaja.Lontoon 6.000:sta kaksikerroksisesta säästetään kuitenkin muutama kiertelemään kaupungin keskustan turistireiteillä matkailijoitten ja lontoolaisten omaksikin iloksi.Liikennelaitos suunnittelee kahta kaksikerroksisten linjaa”Pomot sanovat, että busseista ja meistä on päästävä eroon edistyksen vuoksi. Jos ihmisten ahtaminen bussiin karjan tavoin on edistystä, niin hyvä on”, totesi ”clippie”. (UPI–Michael Mossetig)