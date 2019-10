Historia

pienoismallit Helsingin kahdesta suurhotellista ovat valmistuneet. Tällä hetkellä ne on vieläpä sijoitettu paikoilleen tonttikuvioon, jotta saataisiin selvä kuva niiden sopeutumisesta toisiinsa ja ympäristöön.Asemakaavakysymys on tiettävästi ratkaisuvaiheessa sisäasiainministeriössä.Vähitellen hellittävät suurhotellien naapuritalojen asukkaiden vaivat, porien melu ja pöly, sillä suurin osa louhinnasta on ohi.Hesperia-hotellin julkisivu on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vaaleaa, lähes valkoista marmoria. Rakennuksen alaosissa ja ikkunan reunoissa käytetään kuparia tai pronssia.Hesperiasta on tehty useita pienoismalleja ja useita materiaaleja on kokeiltu.Intercontinental-hotelliin tulee tiettävästi julkisivu betonielementeistä, joiden pinta käsitellään kalkkikivi- tai marmorirouheella.kapinalliset kurdit taistelevat jälleen. Pari vuotta sitten kurdien legendaarisen johtajan Mullah Mustafa Barzanin ja Irakin hallituksen välillä tehty aselepo on rikkoutunut.Nykyinen hallitus ei ole pystynyt ratkaisemaan kurdiongelmaa eikä pitämään kiinni vuoden -66:n hallituksen lupauksesta järjestää kurdien autonomia.Viiden valtion, Turkin, Irakin, Iranin, Syyrian ja Neuvostoliiton alueelle jakautunut kuusimiljoonainen kurdikansa tunnetaan jo 4000 vuoden takaa. Kurdit ovat islaminuskoisia, rodultaan lähinnä arjalaisia ja kieleltään indo-eurooppalaiseen kieliryhmään kuuluvia.Tämä kansa ei ole koskaan olut itsenäinen, mutta Irakissa se on pyrkinyt itsehallintoon jo ensimmäisen maailmansodan päivistä lähtien.olympiakomitean presidentti Avery Brundage saapui tiistai-iltana Helsinkiin osallistuakseen kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhlaan.Olympia-aatetta juhlitaan tänään Helsingissä. Brundagen mukana saapui muitakin KOK:n jäseniä.Klo 11 Brundage tapaa presidentti Urho Kekkosen ja klo 13 nautitaan Helsingin kaupungin tarjoama lounas, jolle ulkomaisten vieraiden lisäksi osallistuvat suomalaiset olympiavoittajat, Suomen olympiakomitean hallitus ja kaupungin edustajat.Pääjuhla pidetään Helsingin kaupunginteatterissa, jossa KOK:n suomalaisjäsen, kaupunginjohtaja Erik von Frenckell pitää tervetuliaispuheen.piirioikeus tuomitsi jugoslavialaisen toimittajan Zoran Gluscevicin kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen Neuvostoliiton pilkkaamisesta Tshekkoslovakian miehityksen takia.Gluscevicia syytettiin Neuvostoliiton, sen johtajien ja armeijan loukkaamisesta hänen arvosteltuaan 31. elokuuta kirjallisuuslehti Knjizevne Novinen pääkirjoituksessa Neuvostoliiton väliintuloa Tshekkoslovakiassa.Tuomittu nimitti syytöksiä ”mielettömiksi” ja sanoi olevansa syytön. Tuomio on pienin mahdollinen.Tuomari sanoi, ettei kirjailijaa tuomittu hänen poliittisten näkemyksiensä takia, vaan vieraan vallan loukkaamisesta ja herjaamisesta Jugoslavian lakien vastaisesti.on Kuubassa hieman myöhässä – Castro on siirtänyt sen vieton virallisesti ensi heinäkuuhun, koska sokerisadon korjaaminen on ensisijalla kansallisessa työlistassa.Sokeri on Kuuban tärkein ulkomaisen valuutan tulolähde. Castro on vannonut, että uusi sato saavuttaa kymmenen miljoonan tonnin rajan eli vuoden 1969 sadon yli kaksinkertaisena.”Säästämme maitoporsaamme, joulupavut, rommin ja oluen heinäkuuksi”, Castro sanoi radiopuheessaan.”Pidämme fiestan, mutta heinäkuussa, kymmenen miljoonan sadon jälkeen.”aloitetaan lähiaikoina, edelläkävijänä Suomessa, virallinen toiminta perhekeilailun merkeissä.Keilailun emämaassa Amerikassa perhekeilailu on erittäin suuressa suosiossa ja osallistujien määrä voidaan lukea sadoissa tuhansissa.Täällä ei vastaaviin lukuihin yletytä koskaan, asukaslukukin on jo rajoittavana tekijänä, mutta toiminnan kehittyessä ja mielenkiinnon kasvaessa voidaan täälläkin alkaa puhua tuhansista.Perhekeilailun suosioon vaikuttaa varmasti suuressa määrin se, että jokainen perheenjäsen voi osallistua siihen ja vieläpä samanaikaisesti, jolloin perhe pysyy yhdessä ja perheen jäsenten kesken säilyy luottavainen suhde, joka nykyajan kiireen tuntien on erittäin harvinaista.HS