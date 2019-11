Historia

Miellyttävä ruuhka Pariisissa

Moskovalainen happy end

HS 3.11.1969

Ns. Tshekkoslovakian

Historian hurjin lentokonekaappaus

Rooma, (AP)

20-vuotias

Maanviljelijäin ammatti edelleen maailman yleisin

Elintarviketuotanto

Kymmeniä pelastettiin saarista Suomenlahdella

Useita

Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän yhteisnäyttely

Keskisuomen

Päivän ateria: Munuaispihvit

Maanantaipäivänä

tapahtumat näyttävät nyt ehtineen ainakin eräänlaiseen välipäätökseen.Moskovassa menneille murheille lavastettiin onnellinen loppu.Prahan johtajat julistivat pitävänsä miehitystä ”kansainvälisen solidariteetin ilmauksena”.Moskova puolestaan lupasi luottoja ja kasvavaa kauppaa.Prahan jo pitkään odottama taloudellinen ensiapu tulee todella kipeään tarpeeseen.Ja jos talous nyt sovittujen järjestelyjen avulla saadaan edes välttävästi raiteilleen, Moskovan luottamuksen ainakin toistaiseksi saavuttanut nykyjohto voi ruveta tavoittelemaan myös oman kansansa luottamusta.Äänekäs tyytymättömyys on joka tapauksessa vaihtunut hiljaiseksi alistuneisuudeksi.Tämän päivän sotamies Shveik on optimisti: ”Parinkymmenen vuoden kuluttua saatamme olla siinä, mistä parikymmentä vuotta sitten lähdimme.”Vietnamin sodan veteraani, joka pakotti TWA-yhtiön suihkukoneen historian pisimmälle kaappauslennolle Kaliforniasta Italiaan, pidätettiin lauantaina pienen kirkon pihalla Roomaa ympäröivillä kukkuloilla.500 poliisia, koirat ja helikopterit metsästivät häntä viiden tunnin ajan.Rooman poliisi tunnisti hänet Raffaele Minichielloksi, joka syntyi Napolin lähellä italialaisista, sittemmin Yhdysvaltoihin muuttaneista vanhemmista.Washingtonissa kertoivat armeijan edustajat, että Minichiello on Vietnamin taisteluissa urhoollisuusmitalin hankkinut merijalkaväen korpraali.Minichielloa odotti Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin, jossa häntä olisi syytetty erään armeijan varaston ryöstämisestä.Miehistö, joka lennätti häntä 18 tuntia kestäneellä ja neljä välilaskua vaatineella 11.000 kilometrin matkalla Los Angelesista Roomaan, kuvaili tummatukkaista nuorukaista ”varsin siivokäytöksiseksi nuoreksi mieheksi”, jolla näytti olevan ”voimakas taipumus itsemurhaan”.hallitsee edelleen ylivoimaisesti suurinta osaa maailmantaloudesta.Erot kehittyneiden ja kehitysmaiden välillä ovat tässä suhteessa vielä varsin suuret, toteaa valt.maist. Aaro Kenttä Kansallis-Osake-Pankin lokakuun Kuukausijulkaisussa.Mitään nopeaa muutosta maailman väestön jakaantumisessa tuotantosektoreittain ei ole odotettavissa.Tämä pätee Kentän mukaan luonnollisesti vain koko maapallosta puhuttaessa, sillä vauhti on hyvin erilainen eri maanosissa ja näissäkin ovat eri maiden väliset erot suuria.Kehitysmaissa arvioidaan vuonna 1960 olleen noin 75 miljoonaa työtöntä.Alkavalla 70-luvulla arvioidaan työvoiman lisääntyvän kehitysmaissa 225 milj. hengellä.Täten olisi yksinomaan kehitysmaissa luotava työtilaisuuksia 300 milj. ihmiselle.Valtaosa maailman työllisyysohjelmasta suunnataan lisäämään työllisyyttä ja tuotantoa pinta-alaa vaativissa elinkeinoissa.Uusin menetelmin pelto- ja metsäalaa voidaan käyttää tehokkaammin ja satojen lukua lisätä kahteen tai kolmeen tietyissä tapauksissa.katoamisilmoituksia aiheutti Suomenlahdella lauantaina ja sunnuntaina riehunut myrsky, joka Helsingin edustalla nousi 9 boforiin ja Hangossa 11 boforiin.Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä etsintöjä haittasi sakea lumipyry, jonka vuoksi näkyvyys oli ainoastaan 50–100 metriäEtsintöihin osallistui Suomenlahden merivartiostosta kaikkiaan kaksi laivaa, 11 venettä sekä yksi helikopteri.Lisäksi etsinnöissä auttoivat liikkuva poliisi ja Helsingin kaupungin poliisi.Useita laitureita irtosi myrskyn voimasta ja laitureihin kiinnitettyjä veneitä murskaantui.museon taidehalli on ainoa paikka, missä Tove Jansson eli Muumi-mamma ja Tuulikki Pietilä esittelevät tänä syksynä töitään yhteisnäyttelyssä.”Ihastuimme tähän näyttelytilana jo ystävämme Lis Hooge-Hanssenin pitäessä täällä näyttelynsä. Silloin päätimme, että työmme ovat jonain päivänä täällä esillä.”Toistasataa taideteosta on mukana.Ne ovat valmistuneet Helsingissä tai Suomenlahden saarella, missä Tove Jansson ja Tuulikki Pietilä viettävät liki puolet vuodesta.Teoksissa on sukulaisuutta, mutta ei samankaltaisuutta, sillä ne edustavat kahden erilaisen taiteilijapersoonallisuuden näkemyksiä.Tove Jansson sanoo, että hänen maalauksiensa tärkeimmät asiat ovat valot ja värit.Tuulikki Pietilästä on tärkeintä kuvata maailma sellaisena kuin hän sen kokee ja näkee, niin hyvin kuin se hänelle on mahdollista.valmistetaan munuaispihvejä, jotka runsaan ravintopitoisuutensa – ne sisältävät A-, B- ja C-vitamiineja, kalsiumia ja rautaa – vuoksi ovat terveellistä syötävää.Vasikanmunuaisista, joita on hankittu noin puoli kiloa, poistetaan enin rasva ja viillettyjä munuaisia puristellaan kylmässä vedessä, kuivaksi pyyhkäistyt munuaiset leikataan paksuhkoiksi viipaleiksi.Pihvit ruskistetaan nopeasti paistinpannussa molemmin puolin.Paistinrasva kaadetaan munuaisten päälle.Herkkusienipussista tehty kastike soveltuu mainiosti pihvien päälle tai miksei myöskin tomaattikastike.Pihvien kanssa tarjotaan keitettyjä perunoita.Päivän C-vitamiiniannosta lisää raikas lantturaaste, jonka kostukkeena voidaan käyttää joko maitoa tai sitruunamehua.Raasteeseen lisätään ”sattumiksi” muutama rusina.Jälkiruoaksi tarjotaan päärynä.HS