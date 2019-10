Historia

Talvi teki pikavierailun sisämaahan

HS 30.10.1969

Musiikkia, puheita ja voimistelua KOK:n syntymäpäivän pääjuhlassa

Suomi ei osallistu Eurovision laulukilpaan

Okko Kamu radioon kapellimestariksi

HIFK:sta ensimmäinen hallimestari

Välinpitämätön isä ja käskevä äiti luovat homoseksuaaleja

Television nuoriso-ohjelmat

Ratkaiseva leikkaus

tulosta riemuitseminen oli keskiviikkona vielä liian aikaista huolimatta paikoin runsaistakin lumisateista.Ilmatieteen laitos lupasi tosin paikallisia lumikuuroja torstainakin, lähinnä Itä-Suomessa, mutta sadealue on jo siirtymässä Suomen alueelta.Itä- ja Kaakkois-Suomessa lunta tuiskusi koko keskiviikkopäivän.Myös Pohjanmaa sai hetkeksi lumipeitteen. Etelä-Pohjanmaalla lumisade alkoi jo aamuyöllä.Sade tuli lumena Keski-Suomessa ja Oulun läänissä, muualla joko räntänä tai vetenä.Liikkuvan poliisin mukaan aiheutti huolta autoilijoiden vähäinen valojen käyttö lumisateen aiheuttamassa huonossa näkyvyydessä, mutta yleensä autoilijat liikkuivat varovasti, koska useimmissa ajokeissa oli vielä kesärenkaat.Kaupunginteatterissa järjestetty Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja kansainvälisen olympia-aatteen 75-vuotisjuhla poisti syntymäpäivien virallisen puolen päiväjärjestyksestä.Kaupunginteatterin istuimilla seurasi kaksi tuntia kestänyttä tilaisuutta kuutisensataa kutsuvierasta.Kutsuja oli lähetetty salin täydeltä eli 900:lle.Urheiluaatteen tunnelmasta vastasivat näyttämön yläpuolella roikkuvat olympiarenkaat, olympialippu, Suomen lippu sekä puhujakorokkeen edessä kukkien koristelema parooni Pierre de Coubertinin, olympialiikkeen perustajan, kuva.Tasavallan presidentin saavuttua paikoilleen Porilaisten marssin soidessa alkoi ohjelma, joka käsitti musiikkia, urheilua ja puheita.ovat nyt sitten taakse jäänyttä elämää Suomen kohdalta.Yleisradion yksiköiden johtajat ovat kokouksessaan päättäneet jäädä pois Eurovision laulukilpailusta.Saman päätöksen ovat tehneet Ruotsin, Tanskan ja Norjan televisiot.Perusteluna on Eurovision laulukilpailujen epätelevisiomaisuus, kaupallisuus ja pienten maiden nurja asema suurien kielialueiden ja tähtien parissa.Eurovision laulukilpailut, jotka ovat ainoa yhteinen ohjelmatoimintamuoto, yritetään korvata jollakin paremmalla.Ongelmaa ratkoo Lontoossa asetettu työryhmä ja tulokset kuullaan huhtikuussa Helsingissä pidettävässä Eurovision kokouksessa.Amsterdamin laulukisat, jotka jäänevät viimeisiksi sarjassaan, pidetään maaliskuussa.Okko Kamu on kiinnitetty keskiviikkona solmitulla sopimuksella Oy Yleisradio Ab:n kapellimestariksi.Kiinnitys alkaa ensi syyskuun alusta ja kestää vuoden, ellei sitä päätetä jatkaa.Kapellimestari Kamu tulee toisen kapellimestarin paikalle, joka vapautuu vuoden vaihteessa prof. Erik Cronvallin siirtyessä eläkkeelle.Yleisradion ja Okko Kamun välillä laadittu sopimus on tehty siten, että se keskittää kapellimestari Kamun työperiodit jättäen hänelle runsaasti aikaa ulkomaisia vierailuja varten.IFK:sta tuli Suomen (maailman?) ensimmäinen jääkiekkoilun hallimestari.Punapaitaiset ifk-laiset kukistivat Helsingin Jäähallin riemukkaissa tunnelmissa Tampereen Ilveksen 5–3 (0–1, 2–1, 3–1).Finaalin ensimmäinen osa päättyi Ilveksen 3–2 voittoon Tampereella, joten yhteisluvut IFK:n hyväksi olivat 7–6.Jäähallissa oli yleisöä taas kerran hämmästyttävän paljon, 6688 maksanutta. Rahoilleen se sai täyden korvauksen.Ottelu oli vauhdikas, hyvätasoinen ja jännittävä.isä ja musertavan käskevä äiti ovat täydellinen yhdistelmä, jonka johdosta pojasta saattaa tulla homoseksuaali, sanoo alansa kansainvälisesti arvostettu newyorkilainen psykiatri.”En usko olevan mahdollista 'tuottaa' miespuolista homoseksuaalia, jos isä on hellä vaimolleen ja tukee pojan miehekkyyden edistymistä”, sanoi tri Irving Bieber.Tutkittuaan tarkoin 300 miespuolista homoseksuaalia sekä monia näiden vanhemmista, psykiatri tuli vakuuttuneeksi, että noin 80 prosentilla homoseksuaaleista, jotka olivat kasvaneet eheinä säilyneissä perheissä, oli määrättyyn kaavaan sopivat isä ja äiti.Tyypillistä oli, että äidillä on läheinen suhde poikansa kanssa, hän suosii poikaansa toisiin lapsiin nähden ja vieläpä arvostaa poikansa seuraa enemmän kuin miehensä seuraa.television nuoriso-ohjelmien laatijain toimintaa kontrolloi kukaan?Saavatko noiden ohjelmien suunnittelijat, tekijät ja omalta osaltaan esittäjätkin huiskia miten mieleen tulee?Harvoin noissa ohjelmissa nykyään tapaa sellaisia, jotka olisivat hyviä ja kannatettavia.Päin vastoin ne melkein aina ovat niin kuin hourupäisten tekemiä, mieltä vailla olevia, ja niiden ainoana tarkoituksena näkyy olevan nuorison kasvattaminen kieroon, sen saattaminen jonkinlaiseen henkiseen humalatilaan ja sen kautta onnettomuuteen.– –Jolleivät esim. radion ja television päättävät elimet tiedä, miten nuorisoa ohjataan ja kasvatetaan Neuvostoliitossa, niin niiden olisi ensimmäisellä junalla matkustettava sinne tutustumaan asiaan.Kyllä se on siellä vallan muuta kuin hippiporukat ja muut meillä.Siellä todella opetetaan ja ohjataan nuorisoa eikä silti katsota, ettei nuorisolla olisi oikeusturvaa.Mies Poristarouva Bertha Green katkaisi äskettäin välinsä 22-vuotiaaseen poikaansa tukanleikkuun vuoksi.Anders Green leikkautti tukkansa niin, että keskelle päälakea jäi vain intiaaneilta tuttu harjas.Palkkioksi hän sai ystäviltään neljä litraa olutta.”Jos näen hänet kadulla, käännän katseeni toisaalle”, sanoi rouva Green. (UPI)HS