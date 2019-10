Historia

Naudanlihan vienti ollut ennätysmäistä

Oulu, 30.10.1969 (JP)

Lihan

Suurin ja kaunein teatterilavalla

Suurin

Bonn maksaa natsivallan tshekkiuhreille

Bonn, 30. 10. (DPA)

Tshekkoslovakian

Hvitträskin huutokauppa tuotti yllättävän hyvin

Hvitträskin

Ydinkokeita Yhdysvalloissa

Yucca Flats, Nevada, 30.10. (UPI)

Yhdysvaltain

Kuoriaiset vallanneet 250 taloa Helsingissä

kulutus on tänä vuonna Karjapohjolan toimitusjohtaja Eino Veijolan mukaan lisääntynyt maassamme ennätysmäisesti. Naudanlihaa on viety ulkomaille enemmän kuin koskaan aikaisemmin eli 6,7 miljoonaa kiloa. Elokuun loppuun mennessä sianlihan menekki kotimaassa on lisääntynyt runsaalla 4 miljoonalla kilolla ja naudanlihan menekki lähes 7 miljoonalla kilolla.Henkeä kohti laskettuna tämä merkitsee yli 2 kilon kulutuksen lisäystä. Toimitusjohtaja Veijola puhui Karjapohjolan uuden varasto-, pakkaus- ja lähettämörakennuksen esittelytilaisuudessa Oulussa.ja kaunein, Cassius Clay, on ryhtynyt näyttelijäksi. Hänellä on pääosa mustien näyttelijäin esittämässä näytelmässä Broadwaylla, näytelmä, jonka nimi on ”Buck White”, on musikaali ja kertoo neekerien kamppailusta.”Laulut eivät ole mitään tyhjänpäiväisiä hyminöitä. Ne ovat tosia, historiallisia, ne ovat lauluja rodusta”, selitti Cassius joka itse esittää niistä neljä. Hän sanoi, ettei hän rupea näyttelemään ammatikseen. Hän kertoi toivovansa, että hän vielä pääsee ottelemaan raskaansarjan maailmanmestaria Joe Frazieria vastaan.Cassius Clayta, joka otti nimen Muhammed Ali käännyttyään islaminuskoon, uhkaa vankeustuomio hänen kieltäydyttyään asepalveluksesta. Asian oikeuskäsittely on vielä kesken.”Buck Whiten” ensi-ilta on joulukuun alussa. Näytelmän ohjaaja sanoi jo etukäteen, että Clayn näyttelijäntyö on dynamiittia. (AP)kansalaiset, joille natsiaikana tehtiin keskitysleireissä ”lääketieteellisiä ihmiskokeita” ja jotka näistä saivat pysyviä vammoja, saavat Länsi-Saksalta korvauksena 7,5 miljoonaa D-markkaa, ilmoitettiin Bonnissa torstaina.Länsi-Saksa on aiemmin tehnyt vastaavanlaisen sopimuksen Jugoslavian kanssa. Korvauksesta tshekkoslovakialaisille päätettiin nelipäiväisissä neuvotteluissa, joihin osallistui Bonniin saapunut tshekkoslovakialainen valtuuskunta.Natsiajan uhrit, jotka asuvat Itä-Euroopan maissa, eivät voi Länsi-Saksan nykyisen vahingonkorvauslain nojalla vaatia hyvitystä.Vuonna 1960 Bonnin hallitus oli kuitenkin ilmoittanut, että se on valmis yksittäistapauksissa maksamaan korvausta.huutokauppa tuotti paremmin kuin etukäteen ennusteltiin. Myynnistä kertyi runsaasti yli 300.000 mk. Kartanon omistaja, Wuorion säätiö oli huomattavin ostaja. Se olisi aikoinaan tarjonnut kartanon koko irtaimistosta kertasummana 200.000 mk.Torstaina oli paikalla puolisensataa ostajaa ja kaupan oli mm. Saarisen makuuhuoneen kalusto, lamppuja, kattokruunuja ja erilaista pikkutavaraa.Monet päärakennuksen huoneista ja sivurakennus, ns. guesthouse, jäivät tyhjiksi torstai-illan koittaessa ja huutokaupan päättyessä. Varatuomari Kaj Anderssonin kertoman mukaan viedään ne tavarat, jotka eivät torstaina vielä löytäneet uutta omistajaa, Helsingin huutokauppakamarissa myytäväksi.Tällä tavoin tarjotaan kaupaksi myös kartanon hopeat.Seuraava toimenpide Hvitträskin velkojen selvittelyssä on velkojainkokous, joka kuulutetaan aikanaan koolle.atomienergiakomissio teki keskiviikkona kolme maanalaista ydinkokeita, joista yksi vapautti radioaktiivisuutta ulkomaailmaa. – – Keskimmäisessä kokeessa vapautui radioaktiivisuutta, mutta x saatiin rajoitetuksi koealueelle, sanoi komission edustaja.Tekstiileillä herkuttelevia turkiskuoriaisia on luetteloitu asuvaksi ainakin 250 Helsingin kiinteistössä. Kuoriaista on varsinkin Kaivopuistossa, Töölössä, mutta jonkin verran myös Kalliossa, Kruununhaassa ja Sörnäisissä. Kuoriaisen tapoja ei vielä tunneta tarkoin. Se asuu lattian rakosissa, täytteissä, vaate- ja ruokakomeroissa.Kuoriaisten nopea ja nauhamainen leviäminen aiheuttaa ruuhkaa desinfioimislaitoksella ja saa ihmiset hysteerisiksi. Helsingissä on hajatapauksien lisäksi selvä levinneisyysvyöhyke Kaivopuistosta Töölön kautta Kuusitielle. Tästä päätelläänkin, että puistoalueet ja -kadut auttavat leviämistä.Helsingin lisäksi kuoriaisia on tavattu Etelä- ja Keski-Suomesta. Pohjoisimmat kuoriaiset on löydetty Oulusta ja Kemistä.Ne, jotka eivät jaksa odottaa neljää kuukautta saadakseen kaupungin desinfioimislaitoksen tai yksityisen liikkeen hävittämään kuoriaiset, voivat tuhota eliöt itse kemikalio- ja rautakaupoista saatavalla nesteellä. Hävitys olisi kuitenkin tehtävä koko talossa yhtäaikaisesti.HS