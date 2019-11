Historia

Beatlesin Abbey Road on pieni pettymys ja jättää viihteellisen vaikutuksen

HS 1.11.1969

Beatles: Abbey Road. Apple Records, PCS 7088

Amougiesin juhlilla soitteli kahdeksansataa muusikkoa

Rotuasioita elokuvissa taajaan

Virallinen Lehti 150-vuotias

Ruotsista karkotetut yhä uudelleen rajan taakse

Haaparanta/Tornio, 30.10. (Jorma Korhonen)

Beatles-LP:n ilmestyminen on viime vuosina ollut musiikillinen tapahtuma, jonka merkitys ja mielenkiinto on samaa luokkaa kuin sanokaamme Brittenin oopperan kantaesitys tai Stockhausenin muototeoriansa kulloisenkin uuden muototyypin soivaksi toteutukseksi tuottama sävellys.Sellaisilla levyillään kuin Sergeant Pepper ja Magical Mystery Tour Lennon, McCartney ja Harrison nousivat ei ainoastaan pop-musiikin vaan yleensäkin laulumusiikin eturiviin. – –Uusin Beatle-LP, äskettäin ilmestynyt Abbey Road, jatkaa tässä katsannossa kaksoiskansion linjaa ja tuottaa kokonaisuutena pienen pettymyksen.Fantastisesta kaupallisesta menestyksestään huolimatta Beatles-kvartetti on tähän mennessä kyennyt voittamaan kaupallisuuteen sisältyvän viihteellisyyden houkutukset, mutta uuden levyn kohdalla jää vähän sellainen sivumaku, että levy on pantu kokoon markkinoiden ylläpitämiseksi. – –Levyn ehkä kauneimmat laulut ovat kääntöpuolen kaksi ensimmäistä, Here Comes the Sun ja Because. Jälkimmäisen metrisesti oikukas säestyskuvio (3+3+2) tuo väistämättömästi mieleen Kuutamosonaatin.Päälle ohenteisesti laulettu kuoro sisältää herkullisia sointuyhdistelmiä, jotka tosin paikoitellen tekevät vähän viihteellisen vaikutuksen.popfestivaalit Belgiassa keräsivät sittenkin väkeä: 100.000 kuulijaa.Hiljaisessa maalaiskylässä oli pantu paljon likoon, mutta vielä avajaispäivän aattona suuret odotukset näyttivät jäävän täyttymättä. Kun alkuun päästiin, hippejä tuli tulvimalla.Kuusikymmentä yhtyettä ja kaikkiaan 800 muusikkoa esiintyi viiden päivän aikana. Ja kaikki meni hyvin. Myös viranomaisten mielestä, jotka olivat pelänneet strippareita ja huumausaineita.Vaatteet pysyivät päällä jo syksyn kylmien takia ja riehaantujat aisoissa, kun huhu kertoi, että siviilipukuisia judotaitoisia poliiseja oli paikalla.ovat nykyään yhä useammin esillä elokuvissa. Toisen maailmansodan jälkeen tehtiin ensiksi taajaan filmejä juutalaisten kohtaloista keskitysleireillä, ghetoissa tai eri tahoilla maanpakolaisuudessa.Viime vuosina ovat niiden tilaile tulleet värillisten, lähinnä afro-amerikkalaisten pulmia ja asemaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa käsittelevät elokuvat.Niitä ovat tehneet sekä valkoiset että myös itse neekerit ja niiden joukossa on myös muutamia merkittäviä filmitöitä.vanhin säännöllisesti julkaistu lehti Virallinen Lehti täyttää sunnuntaina 150 vuotta.Maanantaina pidetään virallinen juhlatilaisuus valtioneuvoston juhlasalissa. Ministeri Ele Alenius toimii juhlien isäntänä, tasavallan presidentti Urho Kekkonen saapuu myös juhlatilaisuuteen.Virallinen lehti syntyi Venäjän keisari Aleksanteri I:n julistuksella 2.11. 1819 silloin Flnlands Allmänna Tidning-nimisenä. Ensimmäinen painos ilmestyi tosin vasta seuraavan vuoden tammikuun 3. päivänä.1800-luvun puoliväliin asti lehti oli Suomen suurin. Silloin lehti välitti myös uutismateriaalia.suomalaisen yhteiskunnan äärireunalla tai täysin sen ulkopuolella eläviä miehiä, arkikielessä monin nimin kutsuttuja luojanluomia, jotka aikoja sitten ovat jostakin syystä saaneet karkotuksen Ruotsin alueelta, palaa sinne tavan takaa.Näin he rikkovat kuningaskunnan lakia ja saavat vankeustuomion siellä. He ovat tyytyväisiä, koska he pääsevät siten pois Suomesta ja samalla kodittomuuden, alkoholismin, yhteiskunnallisen turvattomuuden ja aineellisen puutteenalaisuuden aiheuttamista kärsimyksistä.Vankeuden päättymisen jälkeen he palaavat takaisin Suomeen, mutta vain siihen saakka, kunnes rahat ovat loppuneet.Kiertokulku on toivoton ja päättymätön. Nykyisin sen kykenee pysäyttämään vain kuolema.Monet miehistä ovat saaneet vankeustuomion Ruotsissa lähes 30 kertaa ja palanneet yhtä monta kertaa, lähteneet jälleen Suomen sosiaalihuollon mannekiineina takaisin länteen – vankilaan.HS