Veronäyttelyillä vilkas avauspäivä

HS 4.11.1969

työpaineen huipentuma, veronäyttelyt avattiin maanantaina koko maassa. Kymmenen päivää kestävän veronäyttelyn aikana verovelvollisilla on mahdollisuus käydä tarkistamassa verotusperusteita.Helsingin verovirastossa oli perjantaina tungosta. Viraston hissit oikkuilivat ylirasituksesta liian monien ihmisten yrittäessä avajaistungoksessa ahtautua niihin.Helsingin maalaiskunnan veronäyttelyssä ei ollut ruuhkaa. Vielä ei kuitenkaan osattu sanoa vähentääkö kokeilumielessä lähetetty selvitys verotettavasta tulosta ja vähennyksistä veronäyttelyssä kävijöiden määrää.Maalaiskunnan kokeilua ei aiota toteuttaa Helsingissä.Selvitysten laatiminen aiheuttaisi runsaasti hukkatyötä ja tulisi huomattavan kalliiksi. Syyksi ilmoitetaan myös se, että todistuksista ei ilmene miksi verovelvollisen omasta ilmoituksesta on poikettu.Paul McCartney elää ja hengittää. Life-lehti on käynyt varmistamassa asian ja välittää Paulin tervehdyksen: ”Haluan vain elää rauhassa”.Hän on vetäytynyt vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Skotlantiin syrjäiseen kolkkaan pienelle lammasfarmilleen. Life on omistanut Paul McCartneylle kansikuvansa ja useita sisäsivuja.Huhuista, joiden mukaan hän olisi kuollut jo pari vuotta sitten, Paul sanoi vain: ”Ne ovat typerää puppua”.”Ehkä huhut lähtivät liikkeelle, koska minusta ei ole viime aikoina paljonkaan puhuttu lehdistössä. Mutta katson saaneeni julkisuutta jo yhden eliniän edestä. Olin esillä taukoamatta kymmenen vuotta, ja nyt tahdon olla rauhassa. Haluaisin olla jo vähemmän kuuluisa. Jos minulla on jotakin sanottavaa, kirjoitan laulun.” (AP)kahdeksannella alaskalaisella on yksityislentäjän lupakirja, ilmoittivat USA:n ilmailuviranomaiset äskettäin. Alaskan lentolupakirjojen määrä on suhteessa yli kuusi kertaa suurempi kuin muualla Yhdysvalloissa. (UPI).kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Tohlopin tv-keskuksen luonnospiirustukset. Luonnosten mukainen likimääräinen rakennustilavuus on noin 59.000 m3.Luonnosten pohjana on käytetty sopimuspuolten Yleisradion ja Tampereen kaupungin hyväksymää huonetilaohjelmaa. Kaupungin asettama rakennustoimikunta on tehnyt erinäisiä muutoksia ja tarkistuksia ja Yleisradio puolestaan joitakin täsmennyksiä.Tohlopin tv-keskuksen odotetaan valmistuvan vuonna 1973.pakollinen uusiminen viisivuotisvalein poistetaan ilmeisesti jo ensi vuoden aikana.Uusien pykälien mukaan ajokortin uusiminen tulisi kysymykseen vasta kun kortin haltija on täyttänyt 70 vuotta.