Historia

Miehet hylkeenpyyntiin heti meren jäätyessä

HS 5.11.1969

Syksyllä

USA vetäytyy Vietnamista salaisen aikataulun mukaan

Washington (New York Times)

Yhdysvaltain

Voihin lisätty öljyä Ruotsissa

Uutuus

Radio ja televisio

Yhdysvalloissa

Englannin liigaa laidasta laitaan

Manchester Unitedin

Syksyllä, siinä vaiheessa kun meri jäätyy, lähtevät hylkeenpyytäjät verkkoineen merelle.Simon ja Kuivaniemen rannikkokylissä asuu vielä verkolla hylkeitä pyytäviä, ammattikunta on jatkuvasti vähentymässä.Simolainen Lauri Lammassaari sanoo, ettei mereltä voi pysyä poissa pyyntikauden alkaessa. Joka syksy on lähdettävä erikoisvahvistetulla veneellään liikkeelle.Kalastajat odottelevat huonoa säätä, sadetta ja räntää. Silloin tulevat hylkeet rannikolle. Jos hylkeet loikoilevat jäänreunalla, on parasta asettaa verkot avomerelle, mahdollisimman lähelle hylkeitä. Tämän jälkeen pelästytetään hylkeet laukauksella, jolloin monet hypätessään veteen joutuvat verkkoihin.Hylkeen alaleuasta maksetaan neljänkymmenen markan tapporaha. Kalastajat eivät pidä hylkeestä, sillä se syö kalat verkosta.Harmaahyljettä, eli hallia monisatakiloista pitkää eläintä ei Perämerellä ole kymmeneen vuoteen havaittu. Pyytäjät pelkäävät, että meren saastuminen tuhoaa hyljekannan kokonaan.

USA vetäytyy Vietnamista salaisen aikataulun mukaan

Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon pyysi myöhään maanantai-iltana kaikkien amerikkalaisten tukea ponnisteluilleen löytää rauha Vietnamiin ja paljasti suunnitelman, kuten hän sanoi, kaikkien amerikkalaisten maavoimien palauttamisesta kotiin tietyn toistaiseksi salaisen aikataulun mukaisesti.Nixon puhui nyt ensimmäistä kertaa suunnitelmasta vetää kaikki maavoimat kotiin – vaikkakaan hän ei asettanut mitään aikarajaa – ja ensimmäistä kertaa hän viittasi nyt yksityiseen aikatauluun, vaikkakaan hän ei sitonut itseään mihinkään.Presidentti teki kuitenkin selväksi, että hänen peruspolitiikkansa pysyisi muuttumattomana.

Voihin lisätty öljyä Ruotsissa

Uutuus voi- ja margariinirintamalla on Ruotsissa tuote, jossa on neljä viidesosaa voita ja yksi viidesosa soijaöljyä.Uutta voita kutsutaan margariiniksi ja se on nimeltään Bregott. Margariinia myydään aluksi koemielessä vain muutamilla paikkakunnilla.Öljyn lisääminen voihin aiheuttaa sen, että tuote on pehmeää ja helposti levitettävää jääkaapistakin otettaessa. Se on lähinnä tarkoitettu pöytämargariiniksi.Hinnaltaan Bregott on kalliimpaa kuin tavallinen margariini, mutta halvempaa kuin voi vastaavassa pakkauksessa.Uudella tuotteella meijeriteollisuus yrittää lisätä voirasvan myyntiä, joka on tasaisesti laskenut viime vuosina Ruotsissa.Suomessa ei vastaavaa tuotetta ole tiettävästi suunnitteilla. Voiasetuksen mukaan voissa saa olla vain maidosta saatuja rasvoja ja margariinilain mukaan margariinissa saa olla vain 5 prosenttia maidon rasvoja.

Radio ja televisio

Yhdysvalloissa on jälleen laskettu televisiosarjafilmien suosituimmuutta ja yhtiö CBS eli Columbia Broadcasting System on vienyt kahdeksan paikkaa kymmenestä kärkilistalla.Suosituin sarjaohjelma on CBS:n Gunsmoke, seuraavina NBC:n eli National Broadcasting Corporationin Bonanza, CBS:n Tenavat, CBS:n uudempi Lucy-show, CBS:n Perhe juttu, CBS:n Mayberry F. F. D., NBC:n Laugh-in, CBS:n Red Skelton-show, CBS:n Kolme poikaani ja CBS:n Doris Day-show.

Englannin liigaa laidasta laitaan

Manchester Unitedin jalkapallojoukkueen laitahyökkääjä George Best on luvannut olla 30-vuotiaana miljonääri, puntamiljonääri. Se on aika paljon luvattu, sillä l punta on 10 Suomen markkaa.George Best saa Manchester Unitedilta palkkaa 200 puntaa viikossa, mikä tekee runsaat 10.000 puntaa vuodessa. Mutta se ei ole vielä puoltakaan hänen tuloistaan.Useiden hyvin menestyvien vaatetusalan liikkeiden omistaminen, mannekiinina toimiminen, kirjoittaminen miljoonapainoksisiin lehtiin, kuva purukumipaketissa ym. liiketoimet nostavat Bestin vuositulot vähintään 25.000 puntaan. – –Englannin liigan III divisioonassa pelaavan Barrow'n välihyökkääjä Jim Mulvaney ansaitsee ammatistaan 1.500 puntaa vuodessa. Hänen viikkotilinsä ei ole täyttä 30 puntaa. Ansiot ovat siis aika paljon pienemmät kuin Bestillä, mutta perhe on suurempi, sillä Mulvaneyllä on neljä lasta.Hän sai äsken kuuden viikon pelikiellon, jonka aikana palkka ei juokse lainkaan. Jim Mulvaneyn piti pyytää sosiaalivirastolta huoltoapua.Kun George Best oli viime kesänä lomalla Espanjassa hän teki 60 puntaa maksaneen matkan Manchesteriin. Piti käydä parturissa.Voidaan sanoa, että Jim Mulvaney saa jalkapalloilusta leivän ja voin sen päälle, mutta ei juuri muuta. George Best taas voisi vaikkapa syödä kaviaaria kaiken päivää.