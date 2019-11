Historia

Ensimmäiset Saabit jo valmistumassa

HS 6.11.1969

Ensimmäinen

Volvo-ryöstäjä luovutetaan Suomeen

Kööpenhamina (UPI)

Matti Markkanen

Ihminen vai uros

Tampere (HS)

Tampereen

Lordi Snowdonin tv-ohjelmasta häly

Englannin

Suomessa valmistettu henkilöauto näkee päivänvalon ehkä jo ensi viikolla. Virallista valmistumispäivää ei vielä ole määrätty, mutta autojen kokoaminen on jo täydessä vauhdissa Saab-Valmetin Uudenkaupungin tehtaalla.Korit ensimmäisiä henkilöautoja varten saatiin Uuteenkaupunkiin muutama viikko sitten.Tämän vuoden aikana on suunniteltu sadan auton valmistamista. Tehtaan lopulliseksi vuosituotannoksi kaavaillaan 1.500 autoa.Tällä hetkellä autotehdas antaa työtä 80 henkilölle. Määrä on tarkoitus nostaa maaliskuuhun mennessä 250:een., joka kärsii Tanskassa 16 vuoden vankeusrangaistusta neljästä pankkiryöstöstä, luovutetaan Suomen viranomaisille tämän kuun loppupuolella, ilmoitti Tanskan oikeusministeriö keskiviikkona.Oikeusministeriön edustaja sanoi, että Markkanen siirretään Suomeen vuonna 1963 pohjoismaiden kesken solmitun vankien luovutusta koskevan sopimuksen perusteella.”Volvo-ryöstäjän” nimellä tunnettu Markkanen saavutti kuuluisuutta Tanskassa kaksi vuotta sitten, kun hän teki neljä pankkiryöstöä ja onnistui pakenemaan joka kerralla. Tanskassa arveltiin, että Markkanen saatetaan asettaa syytteeseen myös Suomessa.Yhdistys 9 on lähtenyt isänpäivänaattotunnelmissa puhumaan miehen asemaan liittyvistä ongelmista.Yhdistys kehottaa miehiä vastustamaan luonnotonta miehisyyttä, osoittamaan tunteensa sekä luopumaan jähmettyneisyydestä. ”Nykyajan mies, vaadi oikeutta olla ihminen”, sanoo Tampereen Yhdistys 9 ja kysyy samalla, onko mies uros vai ihminen."Käsitys vapaasta ja ongelmattomasta miehestä on monella tavoin harhainen. Parhaassa iässä olevia miehiä kuolee tällä hetkellä yli kaksi kertaa enemmän kuin naisia. Syy on niissä ylivoimaisissa vaatimuksissa, joita miehelle asetetaan. Miehet joutuvat kantamaan taloudellisen päävastuun ja samalla heidät eristetään suuressa määrin perheen läheisyydestä ja tunne-elämästä.””Miehen ja naisen asemat ovat toisiinsa sidoksissa. Toisen parantaminen käy vain toista korjaamalla. Miehellä ja naisella pitää olla mahdollisuus jakaa tehtävät perheen sisällä kummankin erityistaipumusten ja pyrkimysten mukaan sukupuoleen sidotuista kaavoista riippumatta. Tätä pyrkimystä on myös yhteiskunnan toimenpiteillään helpotettava. Samapalkkaisuus odottaa toteutumistaan, päivähoitokysymys ratkaisuaan ja isyysloma lainvoimaa”, yhdistys sanoo.prinsessa Margaretin valokuvaaja-aviomies lordi Snowdon on joutunut keskelle muna-kana-povi-kiistaa, jossa eräs hänen kuvauskohteistaan syyttää häntä englantilaisen televisioyleisön pettämisestä.Kiistan aiheena on, voiko nainen hautoa kananmunan povessaan pirteäksi poikaseksi. Lordi Snowdon väitti äskettäisessä televisio-ohjelmassaan, että voi, ja vahvisti väitteensä kuvaamalla kyseisen tapahtuman.Filmi käsitteli englantilaisten lemmikkieläimiä. Eläinten ystävät lähettivät Snoedonille sadoittain kirjeitä, ja nainen, jonka povessa kananpoikanen kuoriutui vakuutti tänään, että muna oli jo valmiiksi haudottu, kun se annettiin hänelle ennen filmausta.”Minun ei pitäisi kertoa tätä, mutta muna oli povessani vain muutaman minuutin”, sanoi 60-vuotias neiti Ella Petry.”Luulen, että kyseinen kohta filmissä petti miljoonia ihmisiä”, Petry sanoi.Eräs Snowdonin edustaja sanoi, että kohtaus oli täysin lainmukainen ja että televisionkatsojat olivat vain tehneet hätiköityjä johtopäätöksiä. (UPI)HS