Historia

Valoa Helsingin jalkapallotalveen

HS 7.11.1969

Jalkapalloilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hangon satamasta nostettiin kaksi tonnia ammuksia

Merivoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aviisi ärsyttää Tampereella

Tampere (HS)

Tamperelainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiset valloittivat autotuntemuskurssin

Myös

harrastajat Helsingissä saavat entistä paremmat harjoitusmahdollisuudet.Pallokentän hiekkakentälle ”Saharaan” on valmistumassa uudet valaistuslaitteet. Samalla asennetaan myös uudet kuulutuslaitteet.Saharan Jäähallin puoleiselle sivulle on pystytty kaksi sekä Urheilukadun puoleiselle neljä valaisinpylvästä. – –Aikaisempina vuosina Pallokentän hiekkakenttä on jäädytetty luistinradaksi. Tulevana talvena ei näin käy, vaan kenttä aurataan lumesta vapaaksi yksinomaan jalkapalloilijoitten käyttöön.Pukeutuminen tapahtuu Pallokentän nykyisissä pukusuojissa.Melkoisella varmuudella Sahara on lumesta puhtaana tulevana keväänä entistä aikaisemmin.sukeltajat ovat nostaneet Hangon satama-altaasta venäläisten sinne aikoinaan jättämiä ampumatarvikkeita noin kaksi tonnia.Kranaatit ja patruunat, jotka kaikki ovat käyttökelvottomia, siirretään nyt Uudenkaupungin edustalle upotettaviksi.Satama-altaan tutkimusvaihe kesti kolmisen viikkoa ja sen aikana sukeltajat keräsivät Nuottasaaren laiturin päässä 2500 neliömetrin alueella olleet ammukset riveihin.Melkein kaikki patruunat olivat laatikoissa mutta kranaatit sensijaan hajallaan.opiskelijalehti Aviisi närkästyttää tällä hetkellä varsin monia Tampereella. Torstaina sanoutui lehden edustamasta linjasta irti poliittinen opiskelijajärjestö Tampereen opiskelevat oikeistonuoret, TOON.TOON vaatii, että ylioppilaskunnan ja oppilaskunnan jäsenten on saatava itse päättää, mitä lehteä he haluavat kustantaa ja tilata. Tällä hetkellä jäsenmaksuista menee noin 10 mk vuodessa Aviisille.Oikeistonuoret pitävät lehteä maolais-stalinististen vasemmistolaisten ääriainesten äänenkannattajana.Oikeistonuoret vaativat, että lehden pakkotilauttaminen on lopetettava.autotietämystä haluaville naisille sopivaksi sanottiin syksyllä aloittanutta Sippolan opiston uutta piiriä, joka käsittelee autotuntemusta opettajanaan Pentti Korhonen.Sana meni perille: piirissä on nyt pelkästään naisia, suurin osa opettajia.”Kyllä sinne piiriin tuli aluksi muutama poikakin”, kertoi eräs piiriläisistä, lehtori Oili Kupari.”Mutta pojathan tietävät autoista melkoisesti, ja he jäivät pois, koskapa oli kysymyksessä autontuntemus alkeista lähtien."”Onhan se semmoinen kiva tunne, kun tietää, mitä autossa tapahtuu eikä säikähdä jokaisesta pienestä klinksutuksesta”, totesi lehtori Kupari.Ja niin sitten on siellä autontuntemuspiirissä aina maanantai-iltaisin syvennytty autonpellin alaisiin sähkö- ja muihinkin asioihin, vaihdettu renkaita ja suoritettu muitakin auton käsittelijän harmipuoleen liittyviä asioita. Taitoa karttuu kevääseen mennessä 50 tunnin pituudelta. (HS)HS