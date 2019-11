Historia

Pidättekö ostereista?

HS 8.11.1969

Mainos-Television

Itsepalvelurahastus alkaa muutamissa Tampereen busseissa

Tampere (HS)

Itsepalvelurahastus

Kohout estettiin tulemasta Helsinkiin

Luzern, Sveitsi (AP)

Tshekkoslovakian

Havin Oy 140 vuotta

Riihimäki, (STT)

Kynttilänvalmistukseen

Keittokursseja miehille Turussa

Turku (HS)

Jo

Polttohautaus on yleistynyt Helsingissä

Helsingin

tämänsyksyinen jännitysnäytelmä ”Pidättekö ostereista?” päättyi neljännessä jaksossaan todella hyiseen loppunousuun: joku oli pakastanut iloluontoisen tilinväärentäjän, urheiluautoilevan Boströmin ikuiseen uneen.Humoristipoliiseilta Munkilta ja Korpelalta tilanne vie tietenkin sormen suuhun, sillä heidän mielestään mutkikas murhajuttu oli jo selvitetty ja Boström miltei syylliseksi julistettu.Rutinoitu jännitysnäytelmien katsoja kaikeksi onneksi osasi varmaan olla eri mieltä. Olisihan kaikki liian helppoa: yllättävä loppuratkaisu on traditio, jota edes Leif Panduron ei kannata yrittää rikkoa.Niinpä avaammekin lauantaina vastaanottimen ”Ostereitten” viidenteen ja viimeiseen jaksoon mitä antoisimmassa tilanteessa.Olisiko Tommi Rinne paatunut murhaaja, vai mustasukkainen Kyllikki Forssell? Unohtaa ei pidä myöskään enkelikasvoista Irma Martinkauppia, jonka aviomies viipyy ja viipyy oudolla matkallaan.Miten olisi Kaarlo Halttusen laita: edustaisihan hän tuomarimurhaajana korkeimman luokan turmellusta.alkaa Tampereella kaupungin liikennelaitoksen kahdella linjalla ensi sunnuntaina. Linjoja 4 ja 16 varten on hankittu 30 ruotsalaisvalmisteista rahastusautomaattia. Vastaavia koneita on Helsingin kaupungin liikennelaitos käyttänyt noin vuoden ajan.Itsepalvelujärjestelmän on todettu nopeuttavan matkaa noin 10 prosentilla.Upsalassa on tällä järjestelmällä huomattu säästettävän yhdellä linjalla kahdeksassa kuukaudessa yhden bussin hinta. – –Liikennelaitoksen toimitusjohtaja Antti Rantanen kertoi, että päinvastoin kuin Helsingissä ja Turussa, on Tampereella liikennelaitoksen matkustajaluvuissa tapahtunut jatkuvaa nousua viime vuosina.viranomaiset pidättivät kirjailija Pavel Kohoutilta passin hänen ollessaan lähdössä Helsinkiin keskiviikkona, tiedotti Kohoutin sveitsiläinen kustantaja C. J. Bucher A. G.Vierailukutsun Kohoutille olivat esittäneet Suomen PEN Club ja Suomen Kirjailijaliitto.Pavel Kohoutin teos Tshekkiläinen päiväkirja tulee ensi viikolla suomennoksena kirjakauppoihin.erikoistunut Riihimäellä toimiva Havin OY täyttää tänä vuonna 140 vuotta.Yhtiön liikevaihto on tällä hetkellä noin 8 milj. markkaa, josta kynttilöiden osalle tulee 5 milj. markkaa. Noin 30 prosenttia kynttilätuotannosta menee vientiin.Viime vuonna Havi valmisti yli 20 miljoonaa kynttilää. Kynttilänvalmistuksen lisäksi tehtaan tuotantoon kuuluvat pesuaineet sekä teknokemialliset tuotteet.viiden vuoden ajan ovat Turun seurakunnat järjestäneet nuorille tavallisesti kodinperustamisvaiheessa oleville naisille ruoanvalmistus- ja kodinhoitokursseja. Nyt niistä pääsevät osallisiksi myös miehet.”Kupittaan työkeskuksessa marraskuun 17. päivänä alkavat miesten ruoanlaittokurssit eivät ole tarkoitettu herkutteleville herroille, vaan kodinperustamista suunnitteleville tai sen juuri perustaneille nuorille miehille”, kertoi kurssin johtaja rva Eira Huovinen.”Pyrkimyksenä on perehdyttää kurssilaisia kotoiseen nopeaan ruoanlaittoon, ei kuitenkaan säilykkeiden lämmittämiseen, vaan ruoan valmistamiseen raaka-aineista”.Läntiselle hautausmaalle on kuluneen vuoden aikana haudattu 994 vainajaa. Hieman yli 70 % kaikista vainajista on haudattu polttohautausta käyttäen. – –Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien kaikilla hautausmailla on polttohautausten osuus ollut tänä vuonna 4 % suurempi kuin edellisenä vuonna.HS