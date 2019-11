Historia

Uusia japanilaisia automerkkejä Suomeen

HS 10.11.1969

Tokio (Johannes Koroma)

Voimakas

Mini on kestänyt maksin hyökkäyksen

Maksin

Konekirjoituksen SM-kilpailut

Birgit Tuutti

Kriitikot lukuharjoituksiin

Suomen

pyrkimys lisääntyvien liikenneongelmien ratkaisemiseen tehokkailla, mutta pienikokoisilla ja erityisesti kaupunkiliikenteeseen suunnitelluilla erikoisautoilla, antaa leimansa Japani autoteollisuuden uutuuksien esittelylle To­kion 16. autonäyttelyssä.Ensi vuosikymmenen autoilija hankkii itselleen vähintään kaksi eri autoa, toisen matkojen suorittamiseksi ja toisen kaupunkiliikenteeseen. Näin ainakin uskovat japanilaiset autojen valmistajat ja tämä näkemys on sanellut myös suunnittelun. Kahden hengen kaupunkiautoissa näyttää sähkömoottori olevan ensisijaisin voimanlähde, mutta sen lisäksi nestekaasuun luotetaan muutoinkin kuin taksien käyttövoimana. – –Subaru on keskittynyt erityisesti Japanin autoverojärjestelmän kannalta verovapaisiin alle 350-kuutioisiin pienautoihin. – – Suomalaisten silmiin saattaa sen sijaan jo ensi kesänä osua toisen suuren teollisuusyhtymän, Mitsubishin valmistamia Colt-autoja, joiden maahantuonnista on pitkään neuvoteltu.Toyotan varsinainen uutuus tässä näyttelyssä oli Publica. Auto on Corollan pikkuveli. Muut Toyotan uutuudet ovat tuttujen Coronan ja Crownin erikoismalleja, joista ehkä mielenkiintoisin olisi Mark II GSS. Tämä auto on kuitenkin aivan liian kallis Suomeen, hinta kohoaisi yli 30000 markan.Nissan tehtaiden Datsun 1600 coupe-malli oli esillä autonäyttelyn uutuuksien joukossa, mutta sama auto on nähtävissä myös Tokion kaduilla.Suomessa suhteellisen tuntematon on Suzuki, jolla ei To­kion näyttelyssäkään ole mitään merkittäviä uutuuksia esiteltävänä. Sen sijaan näyttely on Hondan 1300-mallin virallinen ensiesittely. Tässä yhteydessä on puhuttu myös tämän mallin tuomisesta Suomeen, jolloin hinta liikkuisi kenties jossain 13000–14000 markan tienoilla.voimakkaasta hyökkäyksestä huolimatta mini on edelleen valttia naisten hameissa – vieläpä enemmän kuin aikaisemmin. Lontoolainen sanomalehti Sunday Times torjui äskettäin monien miesten tunteman maksi-kauhun tutkimuksella minin ja maksin suosiosta.Mini on kestänyt horjumatta maksin hyökkäyksen. Miehet katselevat mieluimmin minejä kuin makseja ja naiset käyttävät minihameita enemmän kuin aikaisemmin, Sunday Times kirjoitti.Lehden mukaan reilusti polven yläpuolelle päättyviä hameita on nyt 17 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Hieman polven yläpuolelle päättyviä hameita on 21 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten. (UPI)uusi konekirjoituksen Suomen-mestaruutensa sunnuntaina Helsingissä pidetyissä konekirjoituksen mestaruuskilpailuissa tuloksella 13.869 nettolyöntiä 30 minuutissa. Toiselle sijalle tuli Aila Räsänen tuloksella 12.281 ja kolmanneksi Raili Soleoja 12.231.Teatteriohjaajien liitto järjesti sunnuntaina keskustelun aiheesta Teatterin kritiikki – kritiikin teatteri.Tässä tilaisuudessa todettiin kriitikoiden ja teatterin parissa aktiivisti työskentelevien yhteistyön olevan tällä hetkellä riittämättömänä.Pidettiin välttämättömänä poistaa tapa kirjoittaa kritiikki ainoastaan, jonkun esityksen ensi-illasta, koska ensi-ilta on tilanteena mahdollisimman paniikinomainen ja epänormaali.