Historia

”Ampumarata” – repliikki naisasiakeskusteluun

HS 11.11.1969

Valtion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuwaitin kaupungin keskus Suomesta?

Kuwaitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puu-Käpylän kohtalo ratkeaa lähiaikoina

Puu-Käpylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastalause oluttölkeistä

Alkon

Marcos edelleen vahvin ehdokas

Manila (Reuter)

Filippiinien

Solzhenitsyn erotettiin virallisesti

Moskova (Reuter)

Tunnettu

lyhytelokuva-apurahan turvin valmistetun vapaa-aiheisen 35 mm:n mustavalkoisen lyhytelokuvan ”Ampumaradan” nuori tekijä, Eila Kaarresalo opiskeli neljä vuotta Yhdysvalloissa, lähinnä elokuva-alaa.Palattuaan kotimaahan hän kertoo kokeneensa valtavan pettymyksen: ”naisestamme oli tullut tasavertainen tohtori miehen rinnalla”, muttei tasavertainen seksuaalikumppani.Ja vieläkin huonommin: nainen oli menettänyt arvonsa naisena. Tämän surullisen tilanteen hän sanoo synnyttäneen ”Ampumarata”-elokuvansa.Olen mm. äskeisissä teatteriesityksissä (Kom –) ollut erottavinani sellaista taantumustaustaa, ettei sitä hevin uskoisi edes mahdolliseksi. Mutta niinpä ”Ampumarata” kaikessa lyhykäisyydessään (7 min.) iskeekin navakasti nyt jälleen (oudon myöhään!) herätetyn naisasiakeskustelun paljolti syrjäyttämään pohjauomaan tytöt itsehän alentavat itsensä – mm. juuri tässä osoitettuun tapaan – otettaviksi.Niin kauan kuin esim. opiskelijatytöt yhä suostuvat tanssiaisten seinäkoristeiksi (ja saman tien paljoon muuhun) on turha pauhata heille järjestötietoudesta tai lakkovalppaudesta.öljyvaltio saa todennäköisesti osittain suomalaisen pääkaupungin.Arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä saavat tämänhetkisten näkymien mukaan suunnitellakseen uudelleen rakennettavan vanhan arabikaupungin hallinnollisen keskuksen.Kuwaitin valtion pyynnöstä Pietilät ovat laatineet oman ehdotuksensa kaupunkisuunnitelmaksi.Samanlaisen ehdotuksen ovat jättäneet kolme muuta tunnettua eurooppalaista arkkitehtitoimistoa.tulevat vaiheet ratkaistaan lähiaikoina. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina.Esillä oli Käpylän asemakaavan muuttaminen. Tällä erää kysymys jäi viikoksi pöydälle. Esillä olleessa muodossa hyväksyttynä se olisi merkinnyt askelta kohti Puu-Käpylän häviämistä.Käpylän seurakunnassa on yli 13.000 jäsentä. Näistä melkoinen osa asuu Puu-Käpylän alueella. Lähes poikkeuksetta ovat näiden kortteleitten asukkaat vanhan rakennustyypin säilyttämisen kannalla.Peruskorjauksia tietysti toivotaan. Niistä on laadittu tutkimus, jossa päädyttiin melkoisiin kustannuksiin. Korjaukset maksavat lähes yhtä paljon kuin Arava-kerrostalojen rakentaminen.Nykyiselläänkin ovat nämä rakennukset ympäristöineen asuttavampia kuin Aravan mukaan rakennetut kerrostalot, sanovat asukkaat.tekemä päätös peltisten oluttölkkien käyttöönotosta on kohdannut vastarintaa.Kuluttajat-Konsumenterna ry jätti maanantaina vastalauseensa kirjelmän muodossa Alkolle, panimoteollisuusliitolle ja vähittäiskaupan keskusliitolle.Kirjelmässä todetaan, että peltisten oluttölkkien käyttöönotto lisäisi ympäristön roskaantumista ja aiheuttaisi ongelmia jätehuollolle. Kirjelmässä kuluttajien etujärjestö kehottaa oluenyalmistajia lykkäämään peltitölkkien käyttöönottoa siihen saakka, kunnes on kehitetty helposti hävitettävä pakkaus.”Lähtökohtana kirjelmässämme oli se, ettei meidän luonnonsuojelulainsäädäntömme ole pitkälle kehittynyttä.” – –”Jätteiden poisto tulee täten suuresti kuormitetuksi. Pullot palautetaan takaisin kauppaan. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella, että tölkeistä maksettaisiin pieni rahasumma, jolloin ne eivät jäisi vetelehtimään luontoon.”presidentti Ferdinand Marcos oli hyvissä asemissa ennen tiistaisia yleisiä vaaleja.Huolimatta armeijan hälytystilasta ja viikonvaihteen kahdesta murhayrityksestä uskotaan Marcoksen uusivan paikkansa vaaleissa, joissa presidentinvalinnan ohella ratkaistaan tuleva varapresidentti, kahdeksan senaattorin paikkaa ja parlamentin kaikki 110 jäsentä.Sunnuntaina asetettiin Filippiinien koko armeija hälytystilaan maan 23-vuotisen historian katkerimman vaalitaistelun jälkeen. Hallituksen edustajan mukaan äärivasemmistolaiset Huk-sissit yrittivät kahdesti murhata presidentti Marcosin viikon vaihteen aikana.neuvostoliittolainen kirjailija Aleksander Solzhenitsyn erotettiin maanantaina virallisesti Neuvostoliiton kirjailijaliitosta, ilmoitettiin maanantaina tavallisesti luotettavista moskovalaislähteistä.Päätös erottamisesta tehtiin Venäjän Neuvostotasavallan kirjailijaliiton kokouksessa. Erottamisen perusteina pidettiin sitä, että Solzhenitsyn oli asennoitunut negatiivisesti neuvostokirjallisuuteen eikä ollut tehnyt kylliksi estääkseen kirjojensa julkaisemisen ulkomailla.Liiton edustaja ei vahvistanut maanantai-iltana virallisesti tietoa, mutta sanoi kuitenkin, lehtimiehille: ”seuratkaa sanomalehtiä”.Lähteiden mukaan päätös 51-vuotiaan kirjailijan erottamisesta julkaistaan myöhemmin tällä viikolla kirjailijaliiton lehdessä.Solzhenitsyn tuli kuuluisaksi 1963 Stalinin ajan vankileirejä kuvaavalla teoksellaan Päivä Ivan Denisovitshin elämässä.