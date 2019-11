Historia

Merivesi tunkeutui teille ja taloihin

HS 12.11.1969

Kahdeksan

Ensimmäisen Saabin saanee presidentti

Kilpaa

Veronäyttely menettänyt kiinnostusta

Palkansaajien

Kolme pommia räjähti New Yorkin keskustassa

New York / Amman (UPI)

Kolmen

Beatles-teos painetaan Suomessa

Englantilais-amerikkalaisen

Pariisitar hyväksyy housupuvun

Pariisi (Anna-Liisa Wiikeri)

Aivan

Alastomuutta, vaan ei pornoa

”Ruotsalaiset

Vetreämpi vaimo

Iranilainen

boforin voimalla puhaltanut lounaistuuli nosti meriveden yli metrin normaalia korkeammalle Etelä-Suomen rannikolla tiistain vastaisena yönä.Tämän syksyn aikaisemmat korkeusennätykset rikkonut vesi tunkeutui kellareihin, heitti talviteloilla olevia veneitä tuuliajolle ja peitti alleen alavia teitä.Korkeimmillaan vedenpinta oli Haminassa, 137 senttimetriä normaalia ylempänä. Tämä puuttuu kaksi senttiä Haminan kaikkien aikojen ennätyslukemista, jotka saavutettiin pari vuotta sitten.Helsingissä vesi ylitti normaalin korkeutensa 110 sentillä, mikä jää kymmenen senttiä kaikkien aikojen ennätyksestä.Kotkassa mitattiin aamupäivällä 130 senttiä yli keskikorkeuden. Porvoontiellä vesipeite säilyi Östersundomin ja Westersundomin kohdalla iltapäivään asti.autotehtaan rakennustöiden kanssa on valmistunut ensimmäinen suomalainen Saab-henkilöauto Uudessakaupungissa. Autoa koeajetaan parhaillaan ja sen virallinen valmistumistilaisuus on torstaina.Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäinen Saab luovutetaan tasavallan presidentille.Tehdasrakennus valmistuu urakkasopimuksen mukaan huhtikuun 20. päivänä.Vielä vuosi sitten tehdastontilla kaadettiin puita ja tasoitettiin maata. Rakennustöissä on parhaillaan ollut mukana 130 miestä, mutta jo nyt selvitään 100 miehellä.Työmaalle pääsy on sivullisilta ankarasti kielletty.Niin ikään ensimmäistä Suomessa koottua autoa varjellaan kuin silmäterää. Auton kokoamistyössä oleville on haluttu antaa täydellinen työrauha.kiinnostus Helsingin veronäyttelystä on toistaiseksi ollut ehkä hieman laimeampaa kuin aikaisempina vuosina, kerrottiin verovirastosta.Kaikkiaan 55.290 veroilmoitusta oli tarkastettu maanantaihin mennessä. Palkansaajien osastolla on käynyt yhteensä 42.684 verotuksestaan kiinnostunutta.Useimmat kävijöistä ovat käyttäytyneet rauhallisesti ja asiallisesti. Muutamia poikkeuksiakin on ollut.maailmanlaajuisen suuryhtymän pilvenpiirtäjäkonttoreissa New Yorkissa räjähti tiistaina pommi.Lähes yhtä aikaa sattuneiden räjähdysten jälkeen saivat uutistoimistot ja lehdet nimettömän kirjeen, jossa ilmoitettiin räjähdysten olevan osa viikon lopulla järjestettäväksi suunniteltua toista Vietnamin sodan vastaista mielenosoitusta.Yllättäen julkaistiin tiistaina Jordanian pääkaupungissa Ammanissa tieto, jonka mukaan marxilaisiin lukeutuvat arabisissit olisivat myös myöntäneet olleensa räjähdyksen takana.New Yorkin keskustassa olevissa pilvenpiirtäjissä sijaitsevat kolmen maailman suurimpiin kuuluvan yhtymän pääkonttorit. Chase Manhattan -pankki, Standard Oil ja General Motors olivat ne liikelaitokset, joita pommimiehet kirjeissään ilmoittivat tarkoittaneensa.kustantajan teos ”The Beatles Illustrated Lyrics”, jonka painos on 350.000 kpl, painetaan ja sidotaan Suomessa.Kirjapainotyö on saatu jo valmiiksi Tampereella ja parhaillaan hämeenlinnalainen kirjansitomo sitoo teoksia. Beatle-poikien teos on nelivärinen ja on nyt painettu 11 kielellä.Teoksen valmistumisella on niin kiire, että mm. Saksaan valmistuneita eriä on lähetetty lentorahtina. Amerikan markkinoille tulevat kirjat on lähetetty Hämeenlinnasta konttikuljetuksena laivoilla. (HS)ilmeisesti pariisitar on hyväksynyt arkipuvukseen housupuvun. Ainakin tällaiseen tulokseen tulee katukuvaa seuratessaan. Viime keväänä housuasuja oli vielä häviävän pieni osa, mutta nyt niitä näkee yllättävän runsaasti.Pariisissa ovat parhaillaan meneillään vaatetusteollisuuden messut, joilla esitellään ensi kevään ja kesän muotia.Tämän hetken suuntauksista saa kuitenkin parhaan kuvan kadun vilinää katselemalla. Art Deco -villitys jatkuu edelleen, pääasiassa asusteiden puolella.Samaten on selvästi havaittavissa kiinnostus idän maita kohtaan. Afganilaisturkit, pakistanilaispäähineet, romanialaiset kirjotut puserot ja mekot ovat tämän päivän uutta tyyliä.Maksia näkee jonkin verran, ja silloin useimmiten yhdistyneenä pitkiin housuihin St. Laurentin ja Diorin tapaan. Kaunista sen ei voi juuri sanoa olevan, sitä enemmän kylläkin uutta ja silmiinpistävää.elokuvat ovat pornoa ja ne menestyvät vain niin kauan, kun seksiä pidetään mystisenä”, sanoi – uskomatonta kylläkin – seksisymboli, filmitähti Brigitte Bardot.Brigitte Bardot (34) on koikkelehtinut filmissä puolialastomana jo kauemmin kuin häntä itseäänkään huvittaa muistaa. News of the Worldille antamassaan haastattelussa BB kuvaili itseään ”puhtauden symboliksi”.Hänen mielestään ne alastonkohtaukset, joita hän on esittänyt, eivät ole säädyttömiä tai shokeeraavia. ”Ne vain ovat somaa katsottavaa.””En usko, että ruotsalaiset ovat oikein taitavia seksifilmien teossa juuri ottaessaan siitä mystiikan. Seksi tarvitsee hiukan mystiikkaa”, BB arveli.Abdullah Ranjbar, 86, otti eron vaimostaan koska vaimo oli kieltäytynyt synnyttämästä enää lapsia.Pariskunnalla oli 26 vuotta kestäneen avioliittonsa ajalta 18 lasta.Sekineh, 42-vuotias äiti, kertoi oikeudessa ottaneensa varteen perheneuvonnan.”Minusta tuntuu, että olen jo tehnyt velvollisuuteni”.Mutta Abdullah ei.Saadessaan eropäätöksen hän riemastui: ”Nyt vain etsimään nuorta ja vetreätä vaimoa, joka on valmis antamaan minulle lapsia.” (AP)HS