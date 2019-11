Historia

Ihmiset häätävät Sörkän teollisuuden

HS 13.11.1969

Miljoonakaupungiksi

Avioero liittyy kaupungistumiseen

Vuonna

Ruotsi ensi sijalle ydinvoiman käytössä

Västerås, (Eero Helkkula)

Ruotsin

Italian parlamentissa tapeltiin

Rooma (UPI)

Italian

Komea ulkonäkö turhaa nykyelokuvan sankarille

Voitteko

Gina Lollobrigida avioituu uudelleen

Italialainen

kehittyvä Helsinki on kääntänyt nyt katseensa liitosalueilta takaisin keskustan kehittämiseen, ja uusia mahdollisuuksia asuntorakentamiselle on löytynyt: teollisuus siirretään pois Sörnäisten rantatien ja Hämeentien laidoilta ja tilalle nousee asuntoja.Kysymyksessä on Wärtsilän entinen teollisuusalue, joka muuttuu Merihaan asuntoalueeksi.Ensimmäiset asukkaat muuttavat Merihakaan vuosien 1971–72 vaihteessa, ja alueen alustava asukasmäärä on 4.000. Kysymyksessä olevat talot rakennetaan helsinkiläisittäin pilvenpiirtäjiksi.Merihakan huoneistot on suunniteltu pienasuntovaltaisiksi. Keskimääräiseksi pinta-alaksi on kaavailtu 75 neliömetriä, ja asuntoja rakennetaan kaikkiaan noin tuhat.Omistusasuntojen lisäksi suunnitellaan alueelle vanhusten talo ja opiskelijoille asuntola. Varsinaista palvelutaloa ei aluetta varten tule, mutta kaavailuissa on palvelukeskus johon kuuluisivat lastentarha- ja seimitilat, ravintola, pesula, uimahalli, nuorisotiloja ja ala-asteen koululuokat.1968 myönnettiin ennakkotiedon mukaan 5430 avioeroa ja 2965 asumuseroa.Sekä avio- että asumuserot ovat lisääntyneet vuosittain. 1950-luvun loppupuoliskon erolukuihin verrattuna lisäys oli noin puolet silloisista luvuista. Jos avioeroja verrataan samana vuonna solmittuihin avioliittoihin, niin viime vuosina kahdeksaa solmittua avioliittoa kohti tuli yksi ero, ilmoittaa Tilastollinen päätoimisto.Sekä avio- että asumusero on ennen kaikkea kaupunkimaiseen elämään liittyvä ilmiö. Avioeroista lähes 3/4 ja asumuseroista yli 3/4 tuli kaupunkien ja kauppaloiden osalle.Helsinkiläisille myönnettiin v. 1968 ennakkotiedon mukaan 1484 avioeroa eli yksi neljännes koko maan eroista.ydinvoimakapasiteetti asukasta kohti on vuonna 1975 maailman suurin. Silloin valmistuu maan neljäs atomivoimala Barsebäck I ja voimaloiden yhteisteho kohoaa 2.400 megawattiin eli 15 prosenttiin Ruotsin koko sähköenergian tuotannosta.Vuoteen 1980 mennessä tuo osuus on tämänhetkisten arvioiden mukaan noussut jo 30 prosenttiin, kun se silloin koko maailmassa on 20 prosenttia. Nyt se on vain kaksi prosenttia.Euroopan ydinvoimalaitosten yhteistehoksi vuonna 1980 arvioidaan 100.000 megawattia. Siitä on Englannin osuus noin 30 prosenttia.Pohjoismaiden uusien ydinvoimaloiden tarve on ensi vuosikymmenen loppupuolella ainakin kaksi vuodessa. Kaikkiaan maailmassa sijoitetaan vuoteen 1980 mennessä atomivoimalaitoksiin yli 200 miljardia markkaa.parlamentti muuttui myöhään tiistai-iltana tappeluareenaksi kommunistien ja uusfasistien ärsytettyä toisena nyrkkiasteelle.Sanaharkka sai alkunsa Napolissa sattuneesta pommivälikohtauksesta, jossa seitsemän ihmistä loukkaantui ja 17 mielenosoittajaa pidätettiin .”Jos olette fasisteja, olette pelkureita”, huusi kommunistien kansanedustaja Antonio D’Aurla Italian sosiaaliliikkeen MSI:n uusfasistisille edustajalle. Hän syytti MSI:tä Napolin kahden pommiräjäytyksen suunnittelijaksi.”Muistakaa, että olette kansan valitsemia”, vastasi eräs uusfasistinen edustaja. ”Suu kiinni, te roistot”, tuli vastaukseksi kommunistiryhmästä.Sananvaihto kiihtyi pelle- ja pelkurisyytösten vaihtuessa vähitellen nyrkiniskuiksi ja potkuiksi.kuvitella, että kookas sopusuhtainen vartalo, tumma tukka ja komea ulkonäkö voisivat merkitä huonoja päiviä elokuvatähdelle?Kyllä, vastaa Rock Hudson empimättä. ”En voi näytellä häviäjää. Olen liian iso anti-sankariksi”, hän sanoi.Hudson, jolla on pituutta 193 senttiä, painoa 90 kiloa ja ulkonäköä vaikka toisille jakaa, kuuluu siihen elokuvasankareiden polveen, joka on poissa muodista juuri nyt.Sama olisi tilanne Clark Gablen, Tyrone Powerin, Robert Taylorin ja muiden valkokankaan komeiden miesten kohdalla.Hudson nauraa omalle ongelmalleen. ”Olen varma siitä, että en voisi filmata elokuvaa esim. Dustin Hoffmannin kanssa siten, että hän olisi voittaja ja minä häviäjä.”filmitähti Gina Lollobrigida ilmoitti keskiviikkona Roomassa menevänsä naimisiin amerikkalaisen teollisuusmiehen George Kaufmanin kanssa.Tähti kertoi, ettei vihkimisen ajankohtaa eikä paikkaa ole vielä määrätty. Gina antoi haastattelunsa Rooman lentokentällä ennen lähtöään New Yorkiin.Avioliitto on kummallekin toinen. 41-vuotiaalle Gina Lollobrigidalle se merkitsee ekskommunikaatiota (sakramenttien, mm. ehtoollisen kieltämistä) roomalaiskatolisesta kirkosta, joka ei hyväksy avioeroa ja sen jälkeen solmittua uutta avioliittoa.Kirkon näkemyksen mukaan hän on edelleen avioliitossa jugoslavialaissyntyisen lääkärin Milko Skoficin kanssa. Avioliitostaan heillä on 12-vuotias poika.HS