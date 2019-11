Historia

Parlamenttiryhmä antoi tuen Gandhille

HS 14.11.1969

Delhi, (Reuter)

Intian

Suomen Saab valmistui

Ensimmäinen

Olen valmis kuolemaankin, en vain eroamaan liitosta

Moskova (AP)

”Älkää

Korkea kunnianosoitus Saksasta Alvar Aallolle

Bonn (Matti Kontio)

Eräs

Suomi jäljessä avaruusasioissa

Suomi

Oopperaväki uhkaa erota

Suomen

Alko höllää ravintolain hintakuria

Alkoholijuomien

kongressipuolueen parlamenttijäsenet antoivat torstaina ylivoimaisella ääntenenemmistöllä tukensa Indira Gandhille heidän johtajanaan ja näin myös Intian pääministerinä.Huolimatta Gandhin erottamisesta kongressipuolueesta 330 puolueen 432 parlamenttijäsenestä äänesti Gandhille annetun luottamuslauseen puolesta.Pääministeri Gandhin kannattajat julkaisivat lausunnon, jonka mukaan kongressipuolueen puheenjohtajan S. Nijalingappan kannattajineen tekemä erottamispäätös oli ”pätemätön ja epäoikeudenmukainen”.Kongressipuolueen 21-jäseninen työvaliokunta piti keskiviikkona kokouksen, jonka jälkeen ilmoitettiin, että Gandhi on erotettu puolueesta ja samalla kehotettiin puoluetta valitsemaan itselleen uusi johtaja.Valiokunnan yhdeksän Gandhia kannattavaa jäsentä ei osallistunut Nijalingappan johtamaan kokoukseen, joka ilmoitti jo etukäteen, että torstainen parlamenttiryhmän kokous on laiton.Ryhmän ollessa koolla parlamentin istuntosalissa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat rakennuksen ympärille ilmoittaen kannattavansa Gandhia.Luottamuslauseen saanut rouva Gandhi sanoi kokouksessa, että ”mitä tahansa tapahtuukin jollekin puolueen yksityiselle jäsenelle, sen ei tarvitse merkitä suuria seurauksia. Mutta se, mitä tapahtuu puolueelle tai valtakunnalle ja mitä tapahtuu Intialle on jotakin, jolle ei voi jäädä välinpitämättömäksi”.Gandhin saapuessa parlamenttiryhmän kokoukseen hän sai osakseen kolmen minuutin mittaiset myrskyisät suosionosoitukset.Suomessa valmistunut henkilöauto, vaaleansininen Saab-96 rekisteritunnuksella EKA-96, luovutetaan perjantaina Tamminiemessä klo 10.15 tasavallan presidentille.Auton virallinen valmistumishetki oli Uudessakaupungissa Saab-Valmetin autotehtaalla torstaina klo 15.20. – –Tehtaan henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä 60 toimihenkilöä ja 80 työntekijää. Toimihenkilöstön keski-ikä on 28 vuotta eikä kukaan heistä ole vielä täyttänyt 40 vuotta. Työntekijöiden keski-ikä tehtaassa tällä hetkellä on 24 vuotta.unohtako, että tämä kokous tulee kiinnostamaan kirjallisuuden historiaa.” Näihin sanoihin kerrotaan maailmankuulun neuvostokirjailijan Alexander Solzhenitsynin päättäneen puolustuspuheensa siinä kokouksessa, missä viime viikolla päätettiin hänen erottamisestaan Neuvostoliiton kirjailijaliitosta.Solzhenitsynin erottaminen merkitsee sitä, ettei hänellä ole mitään mahdollisuuksia saada teoksiaan painetuksi Neuvostoliitossa. Koska Solzhenitsyniä ei muutoinkaan ole julkaistu, erottaminen on lähinnä symbolinen toimenpide, joka on omaan eristämään hänet erilaisista liitoista ja kollektiiveistä koostuvasta neuvostoelämästä.Solzhenitsynin kerrotaan vastanneen syytöksiin neuvostoelämän ”mustamaalauksesta” seuraavasti. ”Ei voi loputtomiin onnistua vaikenemisella tappamaan Stalinin rikoksia. Miljoonat inhimilliset ovat joutuneet näiden rikosten uhreiksi. Niiden salaaminen on miljoonien muiden ihmisolentojen turmelemista.”Länsi-Saksan korkeimmista tunnustuksista tieteen ja taiteenalalla, Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste, ojennettiin torstaina Bonnissa liittopresidentti Gustav Heinemannin läsnäollessa akateemikko Alvar Aallolle.Presidentin virka-asunnossa Villa Hammerschmidtissa pidetty tilaisuus oli tavallaan historiallinen tapahtuma, sillä saman kunnianosoituksen on aikaisemmin saanut osakseen vain yksi suomalainen, nimittäin Elias Lönnrot, joka kävi vuonna 1872 noutamassa sen Saksasta.Pour le Merite -ritarikunta on Fredrik Suuren perustama ja se on tullut tunnetuksi ennen kaikkea sotilaallisena tunnustuksen osoituksena. Napoleonin sotien jälkeen ryhdyttiin kuitenkin Fredrik Suuren alkuperäisen idean mukaisesti antamaan enemmän painoa tieteellisille ja taiteellisille ansioille.Ritarikunnan sääntöjen mukaan mitalia voi kantaa vain 30 saksalaista ja yhtä monta elossa olevaa ulkomaalaista. Ritarikunnan nykyinen kansleri on tunnettu historioitsija ja prof. Percy Ernst Schramm, joka ojensi mitalin nauhoineen akateemikko Aallolle.on vaarassa jäädä kehitysmaaksi avaruusasioissa. Tätä mieltä on torstaina mietintönsä opetusministeri Johannes Virolaiselle jättänyt avaruustutkimuskomitea. Lääkkeeksi mietinnössä ehdotetaan mm. tuntuvaa määrärahojen lisäystä, avaruusasiain neuvottelukunnan perustamista ja avaruusjärjestöjen jäsenyyttä.Suomen valtiolta on riittänyt varoja vuodessa avaruustoimintaan puoli penniä asukasta kohden, kun vastaava määrä Ruotsissa ja Tanskassa on 1,5 markkaa.Kansallisoopperassa myrskyää. On mahdollista, että ainakin pääosa talon henkilökuntaa sanoutuu irti, ellei oopperanpääjohtaja prof. Alfons Almi suostu anomaan eläkkeelle siirtymistä.Henkilökunnan valtaosa on kääntynyt Kansallisoopperan Säätiön hallintoneuvoston puoleen ja esittänyt uhkavaatimuksen.Erouhkan syynä on kauan kytenyt epäluottamus pääjohtajan ja taiteellisen henkilökunnan välillä. Viimeinen pisara maljassa on ollut virhevalinnaksi todettu operetti Oopperatanssiaiset.vapaampaan hinnoitteluun ravintoloissa tähtää Alko. Ensivuonna on jo tarkoitus kokeilla muutamissa ravintoloissa uudistusta. Alko määräisi vain juomien ylä- ja alarajat. Ravintola saisi hinnoitella näissä rajoissa vapaasti.Siirtyminen vapaampaan hinnoitteluun koko maassa vie vielä vuosia, vakuuttavat Alkon johtomiehet. Vapaampaan hinnoitteluun siirtymällä halutaan antaa mm. edellytykset erityyppisten ravintoloiden syntymiseen.Nykyisen järjestelmän mukaan Alko määrää tiukasti ravintoloiden anniskeluhinnat, joita on noudatettava pennin tarkkuudella. Mm. asiakaspalvelun joustavuutta edistäviin hintojenpyöristyksiin ei ole mahdollisuuksia nykyisin.HS