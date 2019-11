Historia

Rooliaidat kaatuvat karjatalouskoulussa

HS 15.11.1969

Lappeenranta (Aila Majuri)

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apollo 12 kohti kuuta suunnitelmien mukaan

Houstonin avaruuskeskus (Reuter)

Historian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjusväki hämmästeli valoisuutta ja lämpöä

Kahden

Tv jää pois Linnasta

Tasavallan

Suomessa käytetään ja tunnetaan vähän juustoja

Suomalainen

Nyrkin isku silmään työtapaturma vai ei

Hämeenlinna (HS)

Korvausanomus

Vietnam-mielenosoitus alkoi rauhallisesti

Washington (AP)

Vaimea

Pornonäyttely täydentämään seksimessuja

Kööpenhamina (UPI)

Kaikki

oppilaana emäntien karjatalouskoulussa kuulostaa yhtä ennakkoluulottomalta ratkaisulta kuin aikoinaan miesoppilas sairaanhoitajakoulussa.Nämä perinteisten naisten koulujen miehet ovat kuitenkin oivaltaneet uuden rooliyhteiskunnan lain: ei ole väliksi mitä tekee, kunhan vain se, mitä tekee, on tarkoituksenmukaista.Tämän päivän Suomessa tallaa mies jo useasti navettapolkua.Etelä-Karjalan karjatalouskoulussa Lappeenrannan Pulsassa on miesoppilaita tullut karjatalouskurssille melkein joka lukukausi, siitäkin huolimatta, että kodinhoidollisia aineita, ruuanlaittoa ja käsitöitä on opetusohjelmassa lähes puolet opetusaineista.Onko tämä miesten kursseille hakeutuminen seurausilmiö naisten maaltapaosta, todiste siitä, että miehet alistuvat tosiasian edessä: emäntää taloon on mahdotonta saada.On siis itse lähdettävä oppiin, jossa saa sekä emännän että isännän taidot.toinen miehitetty kuulento alkoi perjantaina suunnitelmien mukaan Apollo 12 -avaruusaluksen siirryttyä kolmimiehisine miehistöineen kurssilleen kohti kuuta kello 22.57 Suomen aikaa.Juuri ennen maasta lähtöä alkoi Houstonin avaruuskeskusta piiskata voimakas sadekuuro, joka uhkasi viime hetkellä siirtää lähtöä.Välittömästi Saturnus-kantoraketin laukaisemisen jälkeen astronautit ilmoittivat salaman iskeneen rakettiin.Houstonin virkailijat eivät kuitenkaan vahvistaneet tietoa.Siirtymistä kuuhun johtavalle radalle edelsi puolitoista kierrosta maan ympäri, jonka aikana astronautit Charles Conrad, 39, Richard Gordon, 40 ja Alan Bean, 37, tarkastivat, että heidän aluksessaan kaikki toimi moitteettomasti.Apollo 12:n kuljetti avaruuteen kolmivaiheinen Saturnus-5 kantoraketti.Avaruusaluksen päästyä maata kiertävälle radalleen kantoraketin kaksi ensimmäistä vaihetta putosi Atlantin valtamereen.päivän kuluttua alkavien ohjusneuvottelujen läheisyys näkyy ja kuuluu jo kaupunkikuvassa.Suuri osa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain valtuuskuntien avustajista sekä ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajista saapui näet perjantai-iltaan mennessä kaupunkiin.Moni heistä hämmästeli, kun ennakkotiedot ”jatkuvasta pimeydestä ja kylmyydestä” osoittautuivat perättömiksi.Marskissa olevan kaukokirjoitinkeskuksen ensimmäinen käyttäjä kehuskeli nopeata palvelua.Radiomiehillä oli sen sijaan vaikeuksia saada ohjelmalinjoja auki.Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kuuden miehen päävaltuuskunnat saapuvat lauantaina.presidentin perinteellinen itsenäisyyspäivän vastaanotto on poistettu televisio-ohjelmistosta.Päätös on tehty yhteisesti tasavallan presidentin kanslian ja Yleisradion johdon välisissä neuvotteluissa.Asiasta annettiin perjantaina tieto television ohjelmaneuvostolle.Jo viime vuonna luovuttiin tanssiaisten kuvauksesta.Linnan kutsujen selostaminen ja kuvaaminen on herättänyt vuosien varrella monenlaista mieltä ja itse juhlavieraat ovat valitelleet televisiokameroiden aiheuttamaa hellettä muutenkin parille tuhannelle vieraalle ahtaanlaisissa tiloissa.syö keskimäärin 10 g juustoa päivässä, joten kokonaisen tahkojuuston syömiseen häneltä menisi 20 vuotta.Tahkojuusto on päävientijuustomme, mutta suomalaisen lempijuusto on edam, josta hän säästeliäästi höylää lastun voileivän päälle.Edam-, tahko- ja parin sulatejuuston lisäksi hän ei juuri muita juustoja tunne.Hän pitää juuston hintaa korkeana, muttei tule ajatelleeksi, että yhteen juustokiloon hupenee noin 12 litraa maitoa eli yhteen 75–80 kiloa painavaan tahkojuustoon tarvitaan 800–900 litraa maitoa.Juuston kulutus on hitaasti noussut vuosittain.Vuonna 1965 se oli 3,3 kiloa henkilöä kohden ja nyt puolisen kiloa enemmän. Ruotsissa vastaava luku lähentelee yhdeksää kiloa.Vaikka juustot olisivatkin tuntemattomia ei niiden ostamista pidä kainostella. Outoja ja jännittävän näköisiä juustoja on hauska kokeilla.Alan erikoisliikkeissä mielellään neuvotaan juustoasioissa ja annetaan maistella juustoja, kunnes mieleinen löytyy.työtapaturmasta – liikeneuvottelussa liikemiehen silmään osuneesta nyrkiniskusta – on parhaillaan vakuutusoikeuden käsiteltävänä.Vakuutusoikeus joutuu ratkaisemaan, voidaanko nyrkinisku katsoa työtapaturmaksi vai ei.Vakuutusyhtiö on toimittanut tapaturmakorvausanomuksen vakuutusoikeuden ratkaistavaksi.Vakuutusoikeus on pyytänyt lähempiä tietoja tapahtumasarjasta.Tapaturma sattui viime toukokuussa Urjalassa paikallisten liikemiesten kokoonnuttua perustamaan yritystä.Neuvotteluja terästettiin väkijuomilla.Liikemies poti silmäänsä saanutta iskua kuusi vuorokautta.Hän vaatii 16 markan tapaturmakorvausta.rummutus säesti ”kuoleman vastaista marssia” Vietnamin sotaa vastustavien mielenosoittajien järjestyessä jonoksi valmistautuessaan ohittamaan Yhdysvaltain presidentin virka-asunnon Valkoisen talon Washingtonissa perjantaina.Marssin 40.000 osanottajaa kantoivat sekä kynttilöitä että kilpiä, joihin oli kirjoitettu Vietnamissa surmansa saaneiden amerikkalaisten nimiä.Marssi päättyi ilman välikohtauksia Washingtonin muistomerkille.40.000 poliisia ja sotilasta on mellakoiden varalta kaupungissa.Torstaina alkanut sodanvastainen mielenosoitus huipentuu lauantaina, jolloin yli 100.000 ihmisen odotetaan marssivan pitkin Washingtonin keskustassa sijaitsevaa Pennsylvania-katua.se, mikä puuttui maailman ensimmäisiltä seksimessuilta, tulee olemaan esillä ”maailman suurimmilla pornomessuilla” Kööpenhaminan KB-hallissa joulukuun 7. päivästä alkaen, kertoivat järjestäjät perjantaina.Näyttelyn ovat järjestäneet useat Kööpenhaminan seksiklubit, ja se on avoin vain jäsenille.Se, minkä ”Sex 69” näytti vain valo- tai elokuvina, tullaan nyt näkemään täytenä totena.Tanskan maine Andersenin satumaana taitaa lopullisesti romahtaa.Viime kuun seksinäyttelyä kävi katsomassa noin 40.000 ihmistä lähes kaikkialta maapallolta.Pääsylipputuloista kertyi 500.000 kruunua (noin 156.000 markkaa), mikä on ennätys Tanskassa.HS