Historia

Sydämellinen ilmapiiri ohjuskokouksen avauksessa

HS 18.11.1969

Suomessa

Amerikkalaisia syytetään siviilien joukkomurhasta

Saigon (AP)

Yhdysvaltain

Gandhille murskavoitto Intian parlamentissa

Delhi (Reuter)

Intian

Naapurilähiössä eletään Peyton Placen tyyliin

Mikäli

Uusittu Sun omistautui sensaatioille

Lontoo (Olli Kivinen)

Fleet Streetin

Monarkia on paras

Kuninkaallisten

Vaimo oluenjuonnin tilalle

Englantilainen

jo viikkokausia odotettu ja valmisteltu kansainvälinen suurtapahtuma, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton strategisten aseiden rajoittamisneuvottelu, alkoi maanantaina kello 13.30 Helsingissä.Suomen ulkoministeri toivotti vieraat tervetulleiksi Valtioneuvoston juhlahuoneistossa, ja supervaltojen pääneuvottelijat vastasivat.Sampanjamaljoin juhlistettu tilaisuus kesti noin neljäkymmentä minuuttia ja sen jälkeen salainen neuvonpito alkoi sinisessä salongissa.Avajaisten todettiin sujuneen ”sydämellisen ilmapiirin” vallitessa.Ohjusavajaisia seurasivat sadat helsinkiläiset neljänkymmenen poliisin vartioimina ulkona sateisessa Esplanaadi-puistossa.Illalla järjesti ulkoministeri Karjalainen vastaanoton valtuuskunnille ravintola Adlonissa.armeijan edustajat tutkivat maanantaina etelävietnamilaisten siviilien syytöksiä, joiden mukaan amerikkalaiset sotilaat olisivat murhanneet yli viisisataa erään etelävietnamilaisen kylän asukkaista maaliskuussa vuonna 1968.Armeijan edustaja kieltäytyi kommentoimasta syytöksiä ilmoittaen, ettei hänellä ollut riittävästi tietoja asiasta keskustelemiseksi.Tietoja ei ollut myöskään tarpeeksi virallisen lausunnon antamiseksi niiden väitteiden johdosta, joita on esiintynyt julkisessa sanassa.– –Lehden tietojen mukaan silminnäkijät kertoivat noin 40–50 amerikkalaisen sotilaan osallistuneen surmantyöhön Quang Ngain kylässä.– –Uutistoimisto UPI kertoo Quang Ngain naapurikylän Son Myn asukkaiden kertoneen amerikkalaisille tutkijoille, että naapurikylään My Lai Nohin ryntäsi noin sadan amerikkalaisen sotilaan yksikkö maaliskuussa 1968.Kyläläiset kertoivat amerikkalaisten käskeneen kylän asukkaiden, joista suurin osa oli aseettomia naisia ja lapsia, asettua riviin talojensa eteen.Heidät ammuttiin paikoilleen automaattiaseilla ja talot poltettiin, kertoivat Son Myn asukkaat.pääministeri Indira Gandhi saavutti maanantaina ylivoimaisen voiton politiikalleen alahuoneessa opposition epäluottamuslauseen kärsiessä murskaavan 140–306 tappion.– –Kongressipuolueen konservatiivinen siipi oli maanantaina ensimmäistä kertaa oppositiossa sen jälkeen, kun se erotti rouva Gandhin puolueesta.Indira Gandhi menetti tällöin ehdottoman enemmistönsä parlamentissa, mutta maanantaisen äänestyksen tulos osoittaa, että hänellä on riittävästi kannatusta kongressipuolueen ulkopuolella politiikkansa jatkamiseksi.Vahvat poliisivoimat vartioivat parlamenttirakennusta istunnon alkaessa noin 200.000 ihmisen kerääntyessä osoittamaan mieltään mitä moninaisimmista asioista.Mainos-Television ”Naapurilähiö”-sarjan tekijä Toini Vuoristo onkin oppi mielessään katsellut ”Peyton Placen” kurvaisia tapahtumakulkuja, ei hän valitettavasti ole jaksanut irrottaa maailmanmenestyksestä käytäntöönsä juuri muuta kuin kerroksikkaan juonirakenteen.Oltakoon ”Peyton Placen” sisällöstä mitä mieltä hyvänsä – ja siitähän ollaankin, omituisen väsymättömästi – sen kerronnallinen laskelmallisuus täytyy myöntää todelliseksi taidonnäytteeksi.Vajaan puolituntisen aikana – meillähän sarja nähdään kahden osan yhdistelmänä – tekijät ehtivät esittää ratkaisun edellisen jakson päätöshuipennokseen, huipentaa edellisessä osassa alkaneen uuden tarinan ja aloittaa lisäksi uusimman aiheen seuraavaa jaksoa varten.Myös ”Naapurilähiössä” aloitetaan erilaisia teemoja.Niitä on käsissämme jo aikamoinen kasa.Odotamme aina yhtä innokkaina itse tapahtumisen alkamista.Kun kukin jakso on lopussa, huomaamme, ettei vieläkään päästy alkua pitemmälle.Näin tuskin säilytetään katsojaintensiteettiä kovinkaan pitkään.armottomaan kilpailuun lukijoista nousi maanantaina uudistunut Sun – Aurinko – joka jatkaa tabloid-muodossa Daily Heraldin ja vanhan Sunin jälkiä.Australialainen lehtimagnaatti Rubert Murdoch, joka osti Sunin muutamia viikkoja sitten, on toteuttanut lehdessä muodonmuutoksen, joka ei rajoitu yksinomaan kokoon.Maanantaiaamun ensimmäinen numero osoitti, että myös laatua on laskettu tuntuvasti.Uusi Sun todistaa Murdochin pysyneen uskollisena kannalleen, jonka mukaan lukijat haluavat saada lehdeltä pulssin kiihtymistä eivätkä ajatusten viritystä.Rakkaus, sensaatiot ja urheilu täyttivät lehden 48 sivua siinä määrin, että tilaa löytyi yhteensä viidelle ulkomaanuutiselle – niistä komeimmin esitetty oli Liz Taylorin ensiesiintyminen uusimman jalokivensä kanssa.Kulttuuriosasto oli unohtunut kokonaan vanhan Sunin toimitukseen.suosiosta on äskettäin tehty mielipidetutkimus.Sen mukaan yhdeksänkymmentä prosenttia englantilaisista pitää monarkiaa Englannissa tasavaltaa parempana.Useimpien ihmisten mielestä kuninkaallisen perheen ei tulisi muuttaa nykyistä rooliaan, lontoolainen sanomalehti Daily Mirror sanoi.– –Julkisuutta kaihtavasta kuninkaallisesta perheestä on riittänyt juttua viime viikkoina monestakin syystä.Elisabetin palautellessa rahakirjeitä, prinssi Philip puolestaan on lähettänyt yksityiskirjeen poplaulaja Tom Jonesille.Äskettäisessä kuninkaallisessa hyväntekeväisyysjuhlassa prinssi oli sanonut laulajan ääntä ”hirveäksi”, mistä Jones tietysti oli loukkaantunut.”Prinssi on nyt lähettänyt hänelle ystävällisen kirjeen”, kertoi Buckinghamin palatsin virkailija.Bill Ball, 21, väittää olevansa maailman nopein oluenjuoja.Vuoden ennätys Billillä on 5,7 litraa olutta 25 sekunnissa.Bill yllätti kuitenkin ystävänsä äskettäin ilmoittaessaan, että hän on lopettanut oluenjuonnin.Bill teki elämänsä valinnan ja otti vaimokseen 22-vuotiaan amerikkalaisen opettajattaren Lucille Kaplanin. (UPI)