Historia

USA:n jättimielen­osoitus päättyi rauhallisesti

HS 17.11.1969

Devalvaatiolasku olisi voinut olla kova

’Eevan kiusaus’ arvokas löytö

sodan vastaiset mielenosoitukset sävyttivät viikonvaihdetta ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa Washingtonissa kokoontui sunnuntain vastaisena yönä päättyneeseen rauhanmarssiin osanottajia noin neljännesmiljoona, suurin luku, mitä on esiintynyt mielenosoituksissa.Pariisissa, Roomassa, Frankfurtissa, Tel Avivissa, Lontoossa ja Belgradissa järjestettiin Yhdysvaltain sodanvastaiselle esiintymiselle myötätuntomielenosoituksia, joihin niihinkin osallistui useita tuhansia henkilöitä kuhunkin.Washingtonissa järjestetyssä mielenosoituksessa oli järjestys erinomainen, jopa ennakko-odotuksia parempi. Mielenosoittajien omat johtajat valvoivat, ettei välikohtauksia koottujen poliisi- ja sotilasosastojen kesken päässyt sattumaan.Ainoa vakavampi välikohtaus sattui järjestetystä mielenosoituksesta erillään olevan joukon repiessä alas Yhdysvaltain oikeusministeriön edessä liehuneen lipun. Suurmielenosoituksen järjestäjät sanoutuivat jyrkästi irti tästä tapahtumasta.Muualla maailmassa mielenosoitukset eivät sujuneet yhtä rauhallisesti: Pariisissa, jossa ne oli kokonaan kielletty, pidätettiin toista tuhatta nuorta ja Frankfurtissa myötätuntomielenosoittajat yrittivät rikkoa amerikkalaisten omistamien rakennusten ikkunoita. Roomassa saatiin aikaan parin tunnin liikenneruuhka.asemakaavakysymys muuttuu sitä vaikeammaksi mitä lähemmäksi ratkaisua se tulee. Helsingin kaupungin valmistaman ehdotuksen mukaan alueella säilytettäisiin puutarhakaupunginosan luonne, mutta rappeutuneiden puutalojen tilalle rakennettaisiin matalia kerrostaloja.Huomattava osa alueen nykyisistä asukkaista vaatii vanhojen puurakennusten kunnostamista siitä huolimatta, että tämä entisöinti maksaa lähes yhtä paljon kuin uusien talojen rakentaminen vanhojen tilalle. Tämän kannanoton tukena ovat lausunnot, joiden mukaan kysymys on arkkitehtonisesti arvokkaan miljöön säilyttämisestä.Ongelma on kuitenkin yhtä paljon sosiaalinen kuin rakennustaiteellinen. Huomattava osa Puu-Käpylän asukkaista on vuokralaisia, jotka näkevät asemakaavan muutoksessa pyrkimyksen tehdä alueesta niin korkeatasoinen yhdyskunta, ettei nykyisillä vuokralaisilla ole sinne asiaa.Helsingin alueella on jo riittävästi esimerkkejä siitä, millaisiin tilanteisiin nimenomaan vuokra-asukkaat joutuvat pantaessa toimeen alueittaisia rakennuspäätöksiä.devalvaation jälkihoito olisi onnistunut, olisi palkansaajain ja muiden vähätuloisten sekä ennen kaikkea ns. passiivisten tulonsaajien maksettavaksi tullut lasku, joka olisi hyvin saattanut hakea lähimenneisyydestä vertaansa.” Tämän sanoi pääministeri Mauno Koivisto sunnuntaina Porissa.Hän piti sen sijaan puheita siitä, että viime vuosina olisi ollut tapahtumassa ainutlaatuinen tulonjaon muutos pääomatulojen eduksi, täysin tuulesta temmattuina. Koiviston mukaan voidaan perustellusti sanoa, että palkansaajien ja yleensä pienituloisten lähtöasemat ovat nyt paremmat kuin milloinkaan aikaisemmin.”Kun tulonjaon suunta rikkinäisenkin vasemmiston aikakaudella on sentään ollut oikea, niin ei tämä suuntaus voi muuta kuin vain vahvistua, jos vasemmisto pitää yhtä ja jos ammattiyhdistysliikkeen sisäinen kehitys jatkuu edelleen myönteisenä.””Selvää kuitenkin on, että meidän on ennen kaikkea pyrittävä luomaan rehellinen kuva tulonjaon kehityksestä. Mielipiteet siitä, millainen tulonjaon tulisi olla ja tutkimukset siitä, miten tulonjako itse asiassa on kehittynyt, ovat kaksi eri asiaa. Käydyssä keskustelussa on kuitenkin ollut havaittavissa sellaista ilmaa, että kelvollisempia tasaisen tulonjaon puolesta puhujia ovat olleet ne, jotka ovat todistelleet tulonjaon käyneen entistä epätasaisemmaksi, kuin ne, jotka ovat todistelleet päinvastaista."Rosemary Cattrell ei ollut koskaan pitänyt sedältään perimästään taulusta. Hän päätti viimein myydä tekeleen saadakseen vanhan auton ostoon tarvitsemansa parisataa markkaa.Arvovaltainen huutokauppahuone Sotheby tutustui tauluun ja ilahtui suuresti. Asiantuntija arveli, että taulun arvo voi hyvinkin olla miljoona markkaa.Taulun, jonka aihe on ”Eevan kiusaus”, on maalannut kuudennellatoista vuosisadalla saksalainen mestari Hans Balung.Sotheby pitää taulun ”paljastumista” huomattavana taidelöytönä. (AP)