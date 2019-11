Historia

Pois terävät sokeritopat, tilalle pyöreät kaaret

HS 19.11.1969

Ensi

Ensimmäinen työpäivä kuussa

Apollo-astronautit

Kuunkivi veti väkeä New Yorkissa

New Yorkin

Ohjusneuvottelijat kävivät tosityöhön ja vaikenivat

Neuvostoliiton

Sodanvastustajat enemmistönä Yhdysvalloissa

Marraskuun

Prahan hallitus uusii oppikirjat

Praha (Reuter)

Tshekkoslovakian

Elektrononstop

Yleisradion

Laatututkimus laimensi intoa väritelevisioon

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Vain

kevään uutuus liiveistä puheenollen on liivittömyys.Kaikki, tahtoo sanoa kaikki, Pariisin mannekiinit esiintyivät äskeisissä näytöksissä ilman rintaliivejä.Tilanne olisi liivitehtailijoiden kannalta melko synkkä, elleivät he olisi ratkaisseet ongelman tekemällä liivejä, jotka ovat mahdollisimman vähän liivimäisiä.Tavallinen naisihminen alkoi jo suoraan sanoen hermostua Pariisin näytöksissä kaikkeen tähän rintaliivittömyyteen.Olipa mannekiinin povi miten pieni tahansa ja niinhän se useimmiten onkin, on sentään olemassa eräitä anatoomisia seikkoja, jotka ohuen kankaan läpi paljastavat rinnan olemassaolon.– –Kauneimpiin malleihin kuului pehmeästä lycrasta tehty yksimittainen vartalosukka, ns. bodystocking, jossa oli todella kaunis poven leikkaus.– –Valmistajan edustajat kertoivat, että Suomen naiset yhä rakastavat ”napakan” tuntuista liiviä ja vaahtomuovilla topattuja sokeritoppamaisia rintaliivejä.Pilaantumattomalla maaseudulla ostavat naiset vielä tänä päivänä sellaisia panssareita, joiden kiinnittämiseen tarvitaan miesvoimia.laskeutuvat tänään kuun pinnalle, mitä ryhdytään seuraamaan yleisohjelmassa klo 8.30.Laskeutuminen tapahtuu klo 8.58 Suomen aikaa ja pitkin päivää antaa radio lisätietoja ensimmäisestä työpäivästä kuussa.Television puolella aloitetaan laskeutumisselostus samanaikaisesti kuin radiossakin ja klo 12.30-17.00 nähdään, kuinka astronautit kävelevät kuun pinnalla, asettavat erilaisia tutkimuslaitteita ja pienen ydingeneraattorin, SNAP-27:n, paikoilleen.Illalla klo 22.40 on vielä puolentoista tunnin mittainen yhteenveto päivän kuutapahtumista.luonnontieteelliseen museoon lappasi väkeä yhden päivän aikana peräti 42.195 henkeä.Museossa oli esillä palanen astronauttien tuomaa kuunkiveä.Hiljaisuuden merestä poimittu kuunkivi pantiin näytteille samaan aikaan, kun seuraavat kuussa kävijät olivat lähdössä matkaan.Mikään muu näyttely museon historiassa ei ole vetänyt yhtä paljon väkeä yhtä lyhyessä ajassa. (AP)ja Yhdysvaltain ohjusneuvotteluvaltuuskunnat aloittivat tiistaina varsinaisen työskentelynsä puolentoista tunnin mittaisella istunnolla Yhdysvaltain suurlähetystössä.Samalla neuvotteluja koskenut ennestäänkin niukka tiedotuspalvelu loppui kokonaan, sillä kumpikaan osapuoli ei suostunut sanallakaan kertomaan neuvottelujen kulusta.Neuvostoliittolaiset lähteet ilmoittivat sentään epävirallisesti, että neuvotteluistuntoja pidetään toistaiseksi joka toinen päivä sunnuntaita lukuun ottamatta ja vuoron perään kummankin lähetystössä.alussa Yhdysvalloissa päättynyt kysely osoittaa, että Yhdysvaltojen armeijan supistamista vaativien ”kyyhkysten” joukko on kahden viime vuoden aikana voimakkaasti kasvanut.Nyt valmistuneen mielipidetutkimuksen tuloksia vertailtaessa joulukuussa 1967 tehtyyn tutkimukseen voidaan havaita varsin huomattavia eroja.Siirtymä kyyhkysten puolelle ilmenee voimakkaimmin yliopistosivistystä saaneiden aikuisten sekä nuorimman ikäryhmän vastauksissa.Naisia on kyyhkysten ryhmässä enemmän kuin miehiä, eniten itärannikolla sekä keskilännen valtioissa, samoin eniten nuorten ryhmässä.Haukkoja esiintyy eniten etelävaltioissa.Republikaaneista on haukkoja selvästi enemmän kuin demokraateista.opetusministeri Jaromir Hrbek lakkautti tiistaina kaikki yliopistojen marxismi-leninismin oppituolit ja määräsi uusia oppikirjoja, jotka antavat puolueen nykyjohdon hyväksymän tulkinnan vuoden 1968 demokratisoimisliikkeestä ja miehityksestä.Konservatiivina tunnettu opetusministeri ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että tähän asti eri tiedekunnissa olleiden oppituolien tilalle perustetaan marxismi-leninismin instituutit.Tarkkailijat arvelevat, että uudet instituutit keskittävät ja alistavat kommunismin teoreettisen opetuksen tiiviimmin puolueen käsiin ja ehkäisevät mahdolliset reformistiset tulkinnat.Vanhan ylioppilastalon juhlasalissa tänä syksynä järjestämissä konserteissa on kaikissa ollut hyvä ja elävä tunnelma: yleisöä on ollut runsaasti, se on ollut nuorta ja innostunutta.Poikkeusta ei muodostanut myöskään kuuden tunnin kestoinen tilaisuus, joka oli otsikoitu elektrononstopiksi.Ohjelmana oli kaikkiaan 29 nauhamusiikkiteosta, joiden kestot vaihtelivat parista minuutista yli puoleen tuntiin.Lisäksi ohjelmaan sisältyi kolme pientä esitelmää.Henrik Otto Donner loi katsauksen elektronimusiikin asemaan, Erkki Kurenniemi puhui tietokonemusiikista, ja Kurenniemi ja Osmo Lindeman esittelivät elektronilaitteistoa.Tämä tilaisuus muodostui tavallaan elektronimusiikin toiseksi tulemiseksi Suomessa.Kymmenisen vuotta sittenhän tätä musiikkia ensi kerran meillä esiteltiin.Välivuodet ovat olleet hiljaiseloa, ja tätä nykyä tämä voimakkaan ekspansion kokenut musiikin alue kuuluu tasavertaisena muotona musiikin perinnäisempien lajien rinnalle.seitsemän prosenttia ruotsalaisista aikoo ostaa väritelevision ensi vuonna.Aikaisemmin syksyllä toimitetun tiedustelun valossa vastaava prosentti oli jopa 34.Ruotsalaisten kiinnostusta väritelevision hankkimiseen on epäilemättä vähentänyt täkäläisistä värivastaanottimista tehty tutkimus, jossa tutkijat löysivät kosolti huomautettavaa kaupoissa oleviin laitteisiin nähden.Uuden tutkimuksen on tehnyt valtion kuluttajaneuvosto yhdessä kuluttajainstituutin sekä hinta- ja kartellitoimikunnan kanssa, jotka elimet vastasivat myös aikaisemmin syksyllä tehdystä kyselystä.Tällöin oli 13 prosenttia tiedustelluista sanonut, etteivät he milloinkaan aio hankkia väritelevisiota.Myöhemmässä tutkimuksessa on vastaava luku noussut 16 prosenttiin.HS