Toivon, ettei tuhannes maalini jäisi viimeiseksi

HS 20.11.1969

Edson Arantes do Nascimento

Santos, Brasilia (Bruce Handler), paremmin tunnettu vain Pelenä, on tällä hetkellä varsinkin brasilialaisen urheiluyleisön keskipisteenä. Kaikki odottavat, milloin Pele sujauttaa pallon tuhannennen kerran vastustajan maaliin.Tällä hetkellä Pele on tehnyt 999 maalia virallisissa ammattilaisjalkapallo-otteluissa.Yli 150.000 katsojaa vetävä Maracana-stadion on loppuunmyyty ja vain siksi, että brasilialaiset haluavat olla paikalla, kun Pele laukaisee tuhannennen maalinsa.Tämä ottelu, missä se voi tapahtua, pelataan Pelen seuran Santosin ja Helsingissäkin vierailleen Vasco da Gaman kesken.Pele itse tuntuu juuri nyt olevan kiinnostunut vain tuosta maalista.”Minä yksinkertaisesti uskon, että tuo maali on yksi pitkän urheilu-urani suurista hetkistä. Tuo maali on myös Jumalan lahja minulle”, sanoo Pele,”Ihmiset ovat kyselleet minulta, mikä on seuraava tavoitteeni, kun olen tehnyt tuhannennen maalini. Toivon hartaasti, ettei minun tarvitsisi jäädä tuhannen maalin pelaajaksi. Haluan tehdä vielä paljon täysosumia.” – –”Minulta on usein tiukattu, miksi pelaan Brasiliassa enkä ole lähtenyt muiden maiden suurten rahojen perään. Tähän voin antaa parikin hyvää selitystä. Ensiksikin olen brasilialainen. Haluan pelata omassa maassani. Toiseksi perheeni on pyytänyt, etten lähtisi ulkomaille.”mainonta televisiossa lopetetaan kokonaan ensi vuoden loppuun mennessä ja lääkemainonta televisiossa muutetaan kuluttajavalistuksen suuntaan. Näin päätti yleisradion hallintoneuvosto keskiviikon kokouksessaan.Tupakka ja lääkemainonnasta keskusteltiin hallintoneuvostossa vilkkaasti. Tupakan terveydelliset haitat katsottiin niin ilmeisiksi, että tupakkamainonnan täyskielto todettiin aiheelliseksi. – –Keskustelussa käsiteltiin laajasti päätöksen taloudellisia vaikutuksia. Tupakkamainonnan kieltämisen arvioidaan aiheuttavan n. 400.000 markan loven yleisradion tuloihin.Toisaalta kuitenkin hallintoneuvostossa uskotaan uusien mainostajien tulevan pian tupakkatehtaiden sijaan.Hallintoneuvosto kiinnitti huomiotaan myös tupakointiin television omissa ohjelmissa ja suositteli tupakoinnista luopumista näissä ohjelmissa.lopettamisen ja lääkemainonnan valvontaan saattamisen lisäksi radion hallintoneuvosto hyväksyi esityksen radion omien toimihenkilöiden asettumisesta kansanedustajaehdokkaaksi.Kansanedustaja Magnus Kullin esityksestä tehtiin päätös, jonka mukaan ”jos Yleisradion johtaja, muu yhtiön vastuunalaisimmissa toimissa oleva henkilö tai ohjelmatoimittaja asettuu ehdokkaaksi kansanedustajavaaleissa, on toimihenkilö viimeistään sen jälkeen, kun puolue on hänet ehdokkaaksi nimennyt, siirrettävä pois sellaisista toiminnoista, jotka Yleisradion ohjelmien välityksellä asettavat hänet muita ehdokkaita edullisempaan asemaan.””Jos toimihenkilö tulee valituksi kansanedustajaksi, katsotaan hänet eronneeksi Yleisradion palveluksesta.”Mustan lumen talvi, Alistair MacLeanin Kahlenukke ja Pentti Saarikosken Evankeliumi Matteuksen mukaan ovat edelleen ryhmiensä kärkisijoilla suurimpien kustantajien julkaisemassa suosikkilistassa.Kotimaisen kirjallisuuden listassa on Kerttu-Kaarina Suosalmi säilyttänyt kakkossijansa, kolmanneksi on viidenneltä tilalta kiivennyt Hannu Salama Tapausten kulullaan, ja uusina tulokkaina ovat kärkipäähän ilmestyneet Eeva Joenpellon Halusit tai et, Paavo Rintalan Napapiirin äänet, Mauri Sariolan Veljensä vartijat ja Esa Anttalan Viimeinen partio Kannaksella. – –Käännetyn kaunokirjallisuuden listassa on Alistair MacLeanin Kahlenukke säilyttänyt ensimmäisen sijansa. Kakkosena on samoin vanha tuttu, Sergeanne Golonin Angelikan kiusaus.Stefan Olivierin Moskovan enkeli on kivunnut neljänneltä tilalta kolmanneksi ja entinen kolmonen, Grace Metaliouksen Paluu Peyton Placeen on pudonnut kuudenneksi.Philip Rothin Portnoyn tauti on noussut suoraan neljänneksi ja myös viidennellä sijalla oleva John Updiken Parit on uusi tulokas.HS