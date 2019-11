Historia

Apollo-miehet taas yhdessä

HS 21.11.1969

Apollo 12

Ruotsi antoi turvapaikan 18 karkurille

Tukholma (UPI)

Ruotsin

Edson Arantes de Nascimento, joka sai kultaisen jalkapallon ja tuhat maalia

Rio de Janeiro (AP)

Brasilian

Radiosta kuultua

Taas

Pettynyt murtomies kirjoitti viestejä

Turku (HS)

”Olen

Varoitusvalot väärässä paikassa

East Kilbriden

:n astronautit sysäsivät torstai-iltana kuualuksensa Urhean takaisin valtaamalleen taivaankappaleelle ja jäivät odottamaan kuuradalla tänään alkavaa paluuta maahan.Sitä ennen Charles Conrad ja Alan Bean olivat kävelleet kuussa, nousseet sen pinnalta Urhealla ja telakoineet Jenkkiklipperiin, jossa Richard Gordon odotti.Torstain ohjelma sujui täysin suunnitelmien mukaan ja Apollo 12:n kuulentoa voidaan pitää jo ensimmäisenä järjestelmällisenä tutkimusretkenä kuuhun.Conrad ja Bean keräsivät kuun kiviä ja pölyä, kävivät yli kaksi vuotta sitten kuuhun laskeutuneen Surveyor-luotaimen luona ja ottivat sen osia tuomisiksi maahan.He kävelivät 32 tuntia kestäneen kuun vierailunsa aikana yhteensä kahdeksan tuntia ja noin 2,5 kilometriä etsien uusia näytteitä tiedemiesten tutkittaviksi.maahanmuuttovirasto ilmoitti torstaina, että 18 uutta amerikkalaista sotilasta ja kutsuntakarkuria on saanut turvapaikan Ruotsissa.Virasto sanoi amerikkalaisten anoneen turvapaikkaa, koska he vastustavat Vietnamin sotaa.Heille on myönnetty lupa oleskella Ruotsissa epämääräisen ajan.Heitä ei kuitenkaan pidetä poliittisina pakolaisina.Virasto ilmoitti myös, että 15 muuta turvapaikka-anomusta on käsittelyn alaisena.Tähän mennessä kaikkiaan 325 amerikkalaiselle on myönnetty turvapaikka puolueettomassa Ruotsissa vuoden 1968 alusta lukien.kirkkain jalkapallotähti Pele, oikealta nimeltään Edson Arantes de Nascimento, ampui keskiviikkoiltana Rio de Janeiron jättimäisellä Maracana-stadionilla tuhannennen ammattilaismaalinsa.Tilanne Santosin ja Vasco Da Gaman välisessä ottelussa oli 1–1, kun Pele kaadettiin vastustajan rangaistusalueella.Tästä seurasi rangaistuspotku, jota Rildo asettui jo ampumaan, kun 70 000 katsojaa alkoi rytmikkäästi kiljua ”Pele, Pele”.Pele ampuikin rangaistuspotkun ja tuhannes maali syntyi.Toista puoliaikaa oli kulunut 31 minuuttia.Välittömästi tuhannennen maalin jälkeen Vascon maalivahti Norberto Andrada riisui pelipaitansa, jonka alta paljastui numerolla tuhat koristeltu hopeanvärinen paita.Stadionin johtaja paljasti samalla pronssilaatan historiallisen tapauksen muistoksi kyynelten virratessa pitkin Pelen poskia, ja Pelelle lahjoitettiin kultainen jalkapallo.eletään paneeli-aikoja: avaruustutkimuksen asiantuntijat istuvat studiossa, yleisö soittelee radioon, kyselee ja saa paneelilta vastauksia.Väliin tulee suoria lähetyksiä kuusta ja kommentteja Amerikasta.On suuren tapahtuman tuntua.Joskus kai yleisön kysymykset ovat hiukan hymyilyttäviä, mutta asiantuntijat eivät virnuile eivätkä osoita kärsimättömyyttä.Kysymyksiin otetaan asiallisesti kantaa silloinkin, kun joku tiedustelee esimerkiksi, että onko siellä avaruudessa talvella tavallista kylmempää ja huomaako sen...pettynyt tarkastettuani kassan”, kirjoitti paperilapulle kassakaappivaras murrettuaan torstain vastaisena yönä Turun kaupunginteatterin hallinnollisen johtajan kassakaapin, jossa oli ollut rahaa vain noin 100 markkaa.– –Myös teatterin kahviossa varas oli murtanut kassalippaat, joiden sisältämät kolikot eivät kuitenkaan olleet hänelle kelvanneet.Muistoksi käynnistään varas oli jättänyt kaksi paperilappua, joista toisessa hän yksinkertaisesti kiitti ryypystä.Toisessa sen sijaan luki: ”Olen pettynyt tarkastettuani kassan. Ilo on teidän. Olen pakoitettu jättämään kolikot, koska kilinä häiritsee leipätyötäni. Hymyä huuleen, toivoo rosvo. Poliisi tietää lisää.”naispoliisit Skotlannissa joutuivat äskettäin käyttämään miehille suunniteltuja turvallisuusunivormuja ohjatessaan liikennettä iltahämärän jälkeen.Univormuissa oli vilkkuvalot, jotka varoittivat autoilijoita.Naisten yllä univormujen varoitusvalot vilkkuivat juuri rintojen kohdalla, ja siitä syntyi haittoja.Autoilijoiden suruksi naisille valmistetaan pikaisesti uudet univormut, joissa valot ovat varmasti sopivassa paikassa. (UPI)HS