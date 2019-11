Historia

Bonny sai sisarekseen Pegnyn

HS 22.11.1969

Maarianhaminalaisen

Rouva Koivisto puhui naisen asemasta

Turun

Valtalaki säädettiin

Eduskunta

Eduskunnassa Skp:n leirien ilmiriita

Suomen

DDT:n käytölle jyrkät rajat Yhdysvalloissa

Washington (New York Times)

Parjattu

laivanvarustamo Sallyn 96 000 dw-tonnin säiliölaiva laskettiin vesille Uddevallan telakalla Ruotsissa. Laiva sai nimekseen Pegny, ja sen kastoi rouva Gitana Johansson Maarianhaminasta.Alus on varustamon toinen supersäiliöalus ja helmikuussa vastaanotetun mt. Bonnyn sisaralus. Mt. Bonny oli Suomen ensimmäinen superkokoa oleva alus.Sally-varustamon lipun alla purjehtii tällä hetkellä 17 alusta kokonaismäärältään 374 035-dw-tonnia, mikä tekee varustamosta maamme suurimman.Nyt vesille lasketun laivan tilaus tehtiin 21. toukokuuta viime vuonna. Kölinojennus tapahtui viime kesäkuussa, ja toimituksen on laskettu tapahtuvan ensi maalikuussa.Tilattu alus varustetaan erilaisilla käyttöä helpottavilla laitteilla, jotka varoittavat mahdollisista häiriöistä.Konehuone voi olla vapaa vahdeista, t.s. miehittämättömänä vaikkapa 16 tunnin ajan. Konehenkilökunta voi näin ollen olla päivämiehinä.Korkeus aluksen pohjasta merenkulkukannelle ja komentosillan tasolle on yli 30 metriä, ja etäisyys komentosillalta laivan keulaan on yli 200 metriä.kauppakorkeakoulunvuosijuhlaa vietettiin perjantaina Turun linnassa.Puheen juhlassa piti rouva Tellervo Koivisto, joka käsitteli puheessaan naisenasemaa yhteiskunnassa.”Nainen valveutuu yleensä verraten myöhään. Nelissäkymmenissä hän alkaa tajuta, ettei hänen kotinsa ehkä sittenkään ole maailman napa. Kotirouva huomaa olevansa epäitsenäinen,vailla omia mielipiteitä ja vailla itseluottamusta”.”Nykyään on muotia kysyä, kenellä on valta Suomessa. Mahdottomasti valtaa on ainakin niillä puolella miljoonalla alle kouluikäisellä lapsella, joiden hoidosta äidit edelleen ovat pääasiassa vastuussa. Näiden lasten hoidon jakaminen äidin, isän ja yhteiskunnan kesken siten, ettei ainoa uhrautuja ole äiti, on eräänä tärkeänä avaimena naisen tasa-arvoisuuteen”, totesi rouva Koivisto. (HS)hyväksyi perjantaina yksimielisesti valtalain eli lain taloudellisen kasvun turvaamisesta vuonna 1970. Lain säätämistä kiireellisenä, minkä voi estää 34 kansanedustajaa, ei vastustanut kukaan. – – Hintojen, maksujen ja vuokrien säännöstelyvaltuuksia ensi vuodeksi merkitsevästä valtalaista keskusteltiin perjantaina parituntia.kommunistisen puolueen keskenään kiistelevät leirit ajautuivat eduskunnan valtalakikeskustelussa perjantaina ilmiriitaan.Puolueen nykyjohdon kannalla oleva Paavo Lagerroos hyökkäsi puheessaan ankarasti stalinistisiiven johtomiestä Taisto Sinisaloa vastaan. – –Smp:n Lagerroos luonnehti henkireiän sijasta ”paremminkin peräreiäksi, jonka Suomen kansa tarvitsee poliittisia ilmaisuja varten”.Lagerroosin puhe kuohutti varsinkin stalinistisiipeä niin, että sen katsottiin merkitsevän uutta kiilaa Skp:n sisäiseen tilaan.Puheen eräät sanonnat saattavat tulla esille myös puhemiesneuvostossa. Lagerroosin eräät ryhmätoverit esittivät puheenvuoroissaan Lagerroosin puheesta määritelmiä: ”Inhottava ja matalamielinen puhe ryhmätoverista” ja ”asiattomuudessa kaiken arvostelun alapuolella”.Lagerroosin arvostelema Vennamo piti puhetta valtiopäiväjärjestyksen vastaisena. Opposition edustajat taas tulkitsivat kiistan niin, että Skp:n stalinistit vastustavat vakauttamisen jatkoa.Skp:n eri leirien väliset erimielisyydet eivät aikaisemmin ole ainakaan näin näkyvällä tavalla tulleet ilmi eduskunnan istunnossa.DDT-hyönteismyrkky on lopullisesti päätetty panna pakettiin Yhdysvalloissa.Torstaina Yhdysvaltain hallitus päätti, että DDT:n käyttö on asuntoalueilla lopetettava 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ja muualla eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoteen 1971 mennessä.HS