Terrieri Messuhallin kaunein

HS 24.11.1969

Sunnuntaina

Ympäristöä käydään suojelemaan USA:ssa

Washington.

Ensi

”Käsky oli tuhota vietnamilaiskylä”

Chicago (AP)

Sanomalehti

Geenin erottaminen onnistui Harvardissa

Boston (New York Times)

Perinnöllisyyden

Suomi on toisena väkivaltatilastossa

Washington (UPI)

Yhdysvalloissa

Suomalaismenestys harmonikansoiton PM-kilpailuissa

Suomalaismenestys

Keitetty lenkkimakkara

Lenkkimakkara

Sotaa enemmän kuin rakkautta

Wien (UPI)

Itävallan

Myrskypäivien seuraus Bostonissa

Bostonin

päättyneen kansainvälisen kenneltapahtuman yleisöön menevin ohjelma oli kiistatta pääministerin rouva Tellervo Koiviston valitsema kaunein koira ja lapsi -pari.Labradorinnoutajauros Seth of Tepola ja 7-vuotias Tarja Leinonen Helsingistä saivat tuomarin pitkän miettimisen jälkeen ensimmäisen palkinnon.Suomen suurin syyskoiranäyttely lauantaina ja sunnuntaina Helsingin Messuhallissa keräsi yleisöä yhteensä 15–17 000.Koiriakin oli melkein ennätysmäärä, 1516, jotka edustivat yli sataa rotua.Lehdistön ja tuomarin maku ja arvostelusilmä oli tällä kertaa yhtä tarkka. Kumpikin katsoivat kauneimmaksi ruskeanvalkoisen ruotsalaisen kettuterrierinartun, Hylegårdens Inspirationin.Koira on pohjoismaiden valio ja sen omistaa Lisa Linnerborg.kevääksi on suunniteltu Yhdysvaltain kaikilla yliopistoalueilla pidettäväksi suuri teach-in keskustelu, jossa on tarkoitus käsitellä elinympäristön kriisiä.Erikoisesti tätä tarkoitusta varten varattuna päivänä, jota vielä ei ole tarkemmin määrätty, jokapäiväiset rutiinitehtävät aiotaan panna syrjään ja aloittaa kokonainen kansanliike vaatimaan valtakunnallisen ympäristöohjelman perustamista, ohjelman, jota etukäteen verrataan suuruudeltaan Yhdysvaltain puolustusohjelmaan.Ajatuksen takana on senaattori Gaylord Nelson.Hän on kyllästynyt yhteiskuntaan, joka tarjoaa nuorilleen toivottoman tulevaisuuden ja on myrkyttämäisillään lapsensa, ellei heitä sitten atomisota ehdi tappaa.Chicago Sun-Times julkaisi lauantaina erään entisen amerikkalaisen sotilaan kertomuksen etelävietnamilaisten siviilien joukkomurhasta Song Myn kylässä, jota amerikkalaiset kutsuvat Pinkvilleksi.Sotilaan kertoman mukaan hänen yksikkönsä sai käskyn ”tuhota Pinkville ja kaikki mitä siellä oli”.23-vuotias Charles West kertoi, että jotkut hänen sotilastovereistaan ”tulivat hulluiksi” ja surmasivat haavoittuneita kyläläisiä, joukossa naisia ja lapsia.– –”Tullessamme saimme vastaamme vähän sala-ampujien tulitusta, ja valtasimme kylän ampumalla. Mutta sitten jotkut komppanian huligaaneista tulivat hulluiksi.””Jokainen ampui. Jotkut majoista syttyivät tuleen. Sehän olikin käsky. Jotkut kavereista ampuivat lapsia.””Toiset meistä kokosimme ihmisiä – naisia ja lapsia – ja ajoimme heidät riisipellolle. Arvelimme, että koska ampuminen jo oli tapahtunut, käskyt ehkä muutettaisiin siten, että määräys oli surmata kaikki ihmiset.”kemiallinen perusyksikkö, geeni, on onnistuttu ensimmäisen kerran erottamaan muusta organismista.Kokeen on onnistunut suorittamaan Harvardin yliopiston tutkijaryhmä.Suurin osa maailman muista tiedemiehistä uskoo kokeen merkitsevän pääsyä yksityiskohtaisempiin tutkimuksiin ja ehkä mahdollisuuteen valvoa monimutkaista ja vähän tunnettua ilmiötä, joka määrää ihmisyksilön tulevan elämänkaaren.sattuu eniten väkivaltarikoksia suhteessa asukaslukuun ”nykyaikaisten, tasapainoisten maiden joukossa”, kertoo sunnuntaina julkaistu kansallisen väkivaltarikosten syitä tutkivan komission tutkimus.Suomi on selvästi toisella sijalla samassa tutkimuksessa.– –Väkivaltarikosten syitä tutkivan komission puheenjohtaja Milton Eisenhower sanoi, että useimmat tapot ja murhat sattuvat slummeissa.Väkivaltarikoksilla ei ole mitään syy-yhteyttä rotuun, vaan on täysin selvä, että köyhyys ja rikokset kulkevat käsi kädessä.”Meillä tapahtuu kaksi kertaa enemmän murhia kuin Suomessa, joka on tilastossa toisena ja yli 12 kertaa enemmän kuin Japanissa, Kanadassa, Englannissa tai Norjassa”, Eisenhower sanoi.saavutettiin Pohjoismaiden harmonikansoiton mestaruuskilpailuissa, jotka pidettiin sunnuntaina Höneforssissa Norjassa.Nuori taituri Matti Rantanen voitti yleisen sarjan ja 14-vuotias Merja Ikkelä puolestaan alle 18-vuotiaiden sarjan.Veljekset Juha ja Erkki Silferberg Suomesta sijoittuivat sarjoissaan toiseksi.lienee kaikille perheenjäsenille maistuvaa siinä mielessä, että sitä on hankittava runsaat palaset jokaiselle.Lenkkimakkaran kanssa tarjottavaksi valmistetaan salaatti herkkupunajuurista, omenoista ja herkkukurkuista.Kastikkeeseen varataan kermaviiliä.Jos salaattia valmistetaan riittävästi, ei muita lisäkkeitä enää tarvitakaan.4–5 ruokailijalle tarvitaan salaattiin 1–2 punajuurta, 1 herkkukurkku ja 1–2 omenaa.armeijan edustajat totesivat, että sotilaat olivat ilmeisesti äskeisten suurten sotaharjoitusten aikana kerrankin sotineet eivätkä ainoastaan rakastelleet.Kun Itävallan armeijalla oli vuonna 1965 edellisen kerran suuret sotaharjoitukset, seurasi harjoitusalueella yhdeksän kuukauden kuluttua huima syntyvyyden nousu.Puolustusministeriö on ehdottanut, että hallitus korvaisi sotaharjoitusten aikana aiheutuneet aineelliset vahingot, mutta ”sotalasten” äideille maksettavista korvauksista ei ole ollut puhetta.kaupungin kaikki synnytyslaitokset ovat olleet viikon verran aivan täynnä synnyttäjiä.Syynä on ilmeisesti ankara lumimyrsky, joka koetteli kaupunkia yhdeksän kuukautta sitten, arvelee bostonilainen Sunday Herald Traveler -lehti.Myrsky sulki silloin toimistot, kaupat ja elokuvateatterit useiksi päiviksi. (AFP)