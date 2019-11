Historia

Tekohiuksia kaupan

HS 25.11.1969

Ensi-illan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postiäänestyksen porsaanreikä kiinni

Maaliskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luutnantti oikeuteen My Lain massamurhista

Washington (AP)

Luutnantti

Marijuanan vapautta vastustetaan USA:ssa

Presidentti

Rudolf Hess siirretty sairaalaan

Länsi-Berliini (AP)

Ainoa

Concorde menestyy kokeissa

Sadan

jälkeen käsitin entistä paremmin, miksi Ruotsalaisen teatterin pääjohtaja erityisesti on korostanut, ettei hänen teatterillaan ole osaa eikä arpaa Hairin esitykseen.Ruotsalainen teatteri on asiassa mukana managerina, antaa esityslistat ja tuotannollista tukea. Minä en Calle Öhmanina olisi antanut esitystilojakaan.Onhan kai olemassa tietty laatukynnys siihen nähden, minkälaisia produktioita teatteri ottaa siipensä suojaan. Tosin vanha hokema väittää, että kullalla kuormattu aasi kiipeää yli kynnyksen kuin kynnyksen.Tietysti Hair menee ja menestyy. Hippimusicalin pelkästä nimestä ja niin maailman kuin meillä Tampereen maineesta on tullut sensaatio, joka saa katsojat ja ostajat liikkeelle ennenkuin edes tiedetään, mitä nimen takana tällä kertaa pystytään tarjoamaan.Erottajan Hairin lähimmät esitykset ovat tiettävästi jo loppuunmyytyjä. Ohjelmalehtiselläkin on kullanväriset kannet ja korotettu hinta kaksi markkaa.Esittäjät, jotka teatteriseura Rampenin lisäksi käyttävät komeata yhteisnimeä The International Theatre of Finland, ovat amatöörejä. Myös Tampereen popteatterilaiset ovat amatöörejä. Hairin esittäjät kaikkialla maailmassa ovat olleet amatöörejä. Tavallisen teatterin ammattinäyttelijöitä ei unissakaan voisi kuvitella Hairin esittäjiksi.On kuitenkin eroa amatöörien ja amatöörien suorituskyvyllä. Ja vielä enemmän eroa sillä, miten amatöörejä ohjataan. Popteatterin Reijo Paukku on melkoinen taiteilija, siitä vakuutun yhä enemmän nähtyäni Erottajan Hairista syntyneen kokonaisuuden tamperelaisen esityksen jälkeen.Dmitry Cheremeteff on erinomainen koreografi. Ohjaaja hän tuskin on lainkaan. Sen sijaan hän on tästä Hairista päätellen oivallisesti rahan haistava liikemies, anteeksi vain.Erottajan Hairista näkyy mitä syntyy, kun häikäilemätön kaupallisuus ja alkeellisesti pensaantakuinen näyttämöamatööriys paritetaan keskenään.eduskuntavaaleissa voi nykyisten säännösten mukaan sama henkilö äänestää kahdesti saamatta mitään rangaistusta.Tämä lainsäädäntöön jäänyt aukko aiotaan oikeusministeri Aarre Simosen mukaan ”kitata kiinni” vielä ennen vaaleja.Kahdesti äänestäminen ei tosin tuota tulosta, koska vain ensimmäinen äänistä otetaan huomioon, mutta oikeusministeri Simonen huomauttaa, että ”olisihan se vähintään vallattomuutta”.Moneen kertaan äänestäminen on mahdollista nyt ensimmäisen kerran käytössä olevan ennakkoäänestyksen vuoksi.Vaalipäivänä äänestämästä estyneet voivat näet käydä äänestämässä tätä varten nimettävissä postitoimipaikoissa helmikuun 23. päivästä lähtien, kun varsinaiset vaalipäivät ovat 15. ja 16. maaliskuuta.William Calley, yksi amerikkalaisten Etelä-Vietnamissa vuonna 1968 suorittamaksi oletetun massamurhan keskushenkilöistä, joutuu syytteeseen amerikkalaisessa sotilastuomioistuimessa.Sotaoikeus tulee syyttämään Calleyta sadanyhdeksän etelävietnamilaisen siviilin murhaamisesta ja lievin tuomio, jonka hän voi saada, on elinkautinen vankeus.Yhdysvaltain puolustusministeriön viranomaiset ilmoittivat maanantaina hieman ennen Calleyn sotaoikeuteen määräämistä, että armeija on käynnistänyt erikoistutkimukset niin sanotusta My Lain massamurhasta.Richard Nixonin hallitus on laajojen Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla suoritettujen ratsioiden yhteydessä ehdottanut amerikkalaisten marijuanan käyttäjien rangaistuksien lieventämistä. Valtaosa amerikkalaisista kuitenkin vastustaa marijuanan sallimista.Nykyisten lakien mukaan voidaan marijuanan käytöstä ensimmäisen kerran tuomita 2–10 vuodeksi vankeuteen ja toisella kerralla 5–20 vuoden mittaiseen vapausrangaistukseen.Yleinen mielipide Yhdysvalloissa asettuu valtavalla enemmistöllä marijuanan polton sallimista vastaan.Äskettäin tehty kysely osoittaa kuitenkin, että vanhemman väen ja nuorison mielipiteiden välillä vallitsee jyrkkä ristiriita.länsiberliiniläisessä Spandaun vankilassa vielä oleva natsijohtaja Rudolf Hess on siirretty englantilaiseen sotilassairaalaan Länsi-Berliinissä. Hess on kärsimässä elinkautista vankeustuomiota natsivallan aikana tekemistään sotarikoksista.Siirto sairaalaan oli ensimmäinen kerta, kun entinen natsijohtaja on Spandauhun tulonsa jälkeen poistunut sieltä. – –Spandaun vankila on ainoa jäljellä oleva paikka, joka edelleen toimii kaikkien neljän miehitysvallan yhteishallinnassa.Hessin sairaalaan siirtämisen aikana oli vartiovuorossa neuvostoliittolainen yksikkö. Sairaalassa ovat Hessiä brittiläisen päälääkärin ohella tutkineet myös amerikkalaiset, ranskalaiset ja neuvostoliittolaiset lääkärit.Hess, joka on 75-vuotias, on viimeinen johtavista natseista, jotka tuomittiin Nürnbergin sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä.koelentotunnin jälkeen todetaan ääntä nopeamman Concorde-koneen olevan ihanteellinen. ”En ole koskaan lentänyt koneella, joka olisi näin miellyttävä. Kone on loistava”, sanoi kapteeni Andrews BOAC-lentoyhtiöstä.Pari viikkoa sitten Concorde lensi ääntä nopeammin yöllä yli Ranskan. Lähes kaksi tuntia kestäneen lennon aikana oli nopeus 47 minuutin ajan 1.400 km/t.Lennon jälkeen ei asiantuntijoiden ihmeeksi tullut yhtään valitusta ääntä nopeamman, lennon paineaaltohäiriöistä.