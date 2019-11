Historia

Valtio palkitsi viisi kirjailijaa

HS 26.11.1969

Näytelmäkirjailijain

Solzhenitsyn sai neuvon lähteä maasta

Moskova (Reuter)

Venäjän

Tietokone pitää Forssaa sopivimpana teollisuudelle

Forssa (Jyrki Maunula)

Vuosikymmenet

Intiaanit suoran toiminnan tiellä

San Francisco (Reuter)

Sadankahdenkymmenen

Kissat apuun hätäalueelle laskuvarjoin

San Francisco (UPI)

Moskiittojen

40 tonnia banaaneja heitetään mereen

Noin

valtionpalkinnot 1.10.1968 – 30.9.1969 välisenä aikana ensiesitetyistä tai painettuina ilmestyneistä kotimaisista näytelmistä jaettiin tiistaina valtioneuvoston juhlahuoneistossa.Opetusministeri Johannes Virolainen ilmoitti palkintolautakunnan päättäneen jakaa palkintosumman 20 000 markkaa palkintosijoja määrittelemättä tasan viidelle kirjailijalle.Palkinnon saivat Paavo Haavikko näytelmistä Agricola ja kettu, Brotteruksen perhe ja Ylilääkäri, Esko Korpilinna näytelmästä Murhataanpa Bobrikov, Lauri Leskinen näytelmästä Muistoparaati, Juhani Peltonen näytelmästä Päivän sankari ja Jouko Puhakka näytelmästä Hyvästi, Mansikki.Valtionpalkinto jaettiin näytelmäkirjailijoille kolmannen kerran.neuvostotasavallan kirjailijaliitto julkaisi tiistaina kiivaan hyökkäyksen kirjailija Aleksander Solzhenitsyniä vastaan ja vihjaisi selvästi toivovansa, että hän siirtyisi Neuvostoliitosta länteen.Liitto erotti Solzhenitsynin aikaisemmin tässä kuussa syyttäen häntä valheiden levittämisestä ja muutenkin ”vihamielisestä asenteesta sosialismia kohtaan”.Uuden hyökkäyksen häntä vastaan julkaisi liiton sihteeristö. Sen lausunnossa sanottiin: ”Kukaan ei aio pidätellä Solzhenitsyniä ja estää häntä lähtemästä tiehensä, vaikkapa sinne, missä hänen Neuvostoliiton vastaiset kirjoituksensa aina otetaan innostuneina vastaan.”vain yhteen merkittävään teollisuuslaitokseen nojannut Forssan kaupunki on nyt päässyt todellisen kehityksen myötätuuleen, joka tuntuu alkuun lähdettyään yhä vain voimistuvan.Tänä vuonna kaupungissa rakennetaan ennätysmäärät tuotanto- ja asuntokuutioita, yhä uusien teollisuusalojen tulosta päätetään, ja työllisyys on niin erinomainen, että Forssalle perinteisestä naistyövoimasta on jo pulaa.Menestyksen maku johtuu teollisuuden oivalluksesta – peräti tietokoneiden avulla – että Forssa on maan kulutuksen keskipisteessä, hyvien teiden risteyksessä ja että se harrastaa tervettä maapolitiikkaa.intiaanin joukko pitää jo toista viikkoa hallussaan Alcatrazin entistä vankilasaarta San Franciscon lahdella.Intiaanit valloittivat saaren, joka on tyhjennetty vangeista, tarkoituksenaan vaatia Yhdysvaltain hallitus luovuttamaan se intiaanien kulttuurikeskukseksi.Sadankahdenkymmenen intiaanin joukossa on jäseniä yli kahdestakymmenestä Yhdysvalloissa olevasta heimosta.He ovat vaatineet sisäministeri Walter Hickeliä henkilökohtaisesti saapumaan Alcatraziin luovuttamaan aikoinaan eräänä tiukimmista pidetyn entisen vankilasaaren. Hickel on ilmoittanut kuuntelevansa mielellään intiaanien vaatimuksia, mutta hän on kieltäytynyt matkustamasta saarelle.Yhdysvaltain viranomaiset eivät toistaiseksi ole yrittäneetkään poistaa intiaaneja saarelta väkivalloin. He ovat tyytyneet eristämään saaren muusta maailmasta ja sallivat ainoastaan ruoka- ja lääkekuljetukset.myrkytys aiheutti vaikean ongelman Malesian syrjäisissä vuoristokylissä Sarawakin alueella. Ketjureaktion aiheuttamat seuraukset pystyttiin torjumaan vasta sen jälkeen, kun Englannin ilmavoimat puuttuivat tapausten kulkuun.Ongelman alkusyynä Sarawakin alueen kylissä oli yritys hävittää moskiitot myrkyttämällä. Moskiitot tosin kuolivat, mutta samalla kuoli myös torakoita, jotka joutuivat seudun kissojen helpoksi saaliiksi. Myrkytetyt torakat aiheuttivat vuorostaan kissojen joukkokuoleman.Kissojen aikaisemmin kurissa pitämät rotat ja muut tauteja levittävät jyrsijät pääsivät nyt rauhassa lisääntymään, ne levittäytyivät ihmisasumuksiin ja aiheuttivat tautien nopean leviämisen.Myrkytyksen horjuttama luonnon tasapaino saavutettiin vasta sen jälkeen, kun syrjäisiin kyliin pudotettiin lentokoneista laskuvarjoilla joukko kissoja.40 tonnia banaaneja heitetään Pohjanmereen rahtilaivasta, joka on tulossa Etelä-Amerikasta Suomeen mukanaan yli 400 tonnin banaanilasti.”Syynä mereen heittämiseen on se, että noin 10 prosenttia lastista on pilaantunut”, kertoi johtaja Ove Haustrup Baltic Companystä, joka on yksi maahantuojista.Jos banaanit tuotaisiin maihin, maahantuojat joutuisivat maksamaan tullia myös pilaantuneista. Tämän vuoksi liikkeet turvautuvat helpoimpaan ja halvimpaan keinoon, jota niiden mukaan käytetään myös muualla maailmassa. – –Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja dosentti Pekka Nuorteva totesi, ettei banaanien mereen heittäminen ole luonnon kannalta kovin vaarallista, mutta periaatteessa on ikävää, että roskat heitetään mereen.HS