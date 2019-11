Historia

Pop-Cliffin julistajahahmo toi sanoman helsinkiläisille

HS 27.11.1969

Kuusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennon palautti kunniamerkkinsä

Beatle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia paljastuksia Vietnamista tulossa

Washington (Reuter)

Yhdysvaltain

”Vuodesta 1969 ennätysmäinen maastamuuttovuosi”

On mahdollista,

Ulkomaille matkustetaan yhä enemmän

Matkustajamäärät

Moskvitsh toiselta sijalta kuudenneksi myyntitilastossa

Henkilöautojen

Ei repien rakenneta

Miksi

innokasta ihailijatarta oli virallisten vastaanottajien lisäksi odottamassa keskiviikkona Cliff Richardia, joka puolen päivän maissa saapui Oslosta Helsinkiin.Tummiin laseihin verhoutunut englantilaistähti on kiertueella antaen Good News -hyväntekeväisyyskonsertteja, joita mainostetaan uskonnollisiksi tilaisuuksiksi.Lähes suoraan Oslon konsertista saapunut Cliff oli väsyneen näköinen.Kuusi ihailijatarta huusi lentoaseman yleisöparvekkeella.Seurueen astellessa koneesta kohti hallia joku poptähden takana sanoi ”Look up Cliff” ja tottelevaisesti Cliff katsahti ylös tyttöihin päin, vilautti pikkuisen hymyn ja heilautti kättään, mikä sai fanien huudon kohoamaan falsettiin.– –Cliffin oli Suomeen hankkinut narkomaanityötä tekevä Vihreä Keidas, joka järjesti kaksi konserttia Messuhallissa keskiviikkoiltana.Vihreä Keidas oli myös järjestänyt lentoasemalle lyhyen lehdistötilaisuuden, missä Cliff puhui uskonnosta ja sen merkityksestä elämäänsä ja kääntymisestään.John Lennon on palauttanut kuningatar Elisabetin hänelle myöntämän Brittiläisen Imperiumin ritarikunnan kunniamerkin (M.B.E.) vastalauseena Vietnamin ja Nigerian sodalle sekä erään hänen levynsä putoamiselle pois listoilta.Kuningatar Elisabetille ja pääministeri Wilsonille lähettämässään samansisältöisessä kirjeessä Lennon sanoi palauttavansa hänelle myönnetyn kunniamerkin vastalauseena sille, että Englanti tukee Yhdysvaltoja Vietnamissa ja Nigerian liittovaltiota sisällissodassa Biafraa vastaan.Hän lisäsi: ”Palautan tämän kunniamerkin (myös) vastalauseena että ’Cold Turkey’ on pudonnut pois listoilta.”Beatles-yhtyeen edustajan mukaan muilla yhtyeen jäsenillä ei ole aikomustakaan palauttaa kunniamerkkiään. (Reuter)apulaispuolustusministeri Stanley Resor esitti keskiviikkona kaiken tiedossa olevan aineiston My Lain verilöylystä.Samaan aikaan senaattori Charles Goodell ilmoitti, että hänellä on raportteja uusista ilmi tulleista verilöylyistä Etelä-Vietnamissa.Senaattori Goodell mainitsi haastattelussa, että hän on saanut tietoja muista oletetuista verilöylyistä, mutta hän sanoi haluavansa tutustua aineistoon ennen kuin hän antaa niistä lausuntoja.Hän mainitsi vain, että uusia paljastuksia tulee esiin asioita tutkittaessa.Sekä edustajainhuoneen että senaatin puolustusvaliokunnat pitivät keskiviikkona kokouksensa suljettujen ovien takana samaan aikaan, kun huolestuminen My Lain välikohtauksen aiheuttamista vaikutuksista levisi Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.että vuosi 1969 osoittautuu maastamuuttojen suhteen uudeksi ennätysvuodeksi, nettosiirtolaisuuden kenties lähennellessä 20.000 muuttajan rajaa.Maasta muuttavista 90 prosenttia siirtyy nykyään Ruotsiin, sanoi maisteri Altti Majava Suomalaisuuden liiton järjestämässä siirtolaistutkimusta käsittelevässä seminaarissa Tuusulan kunnallisopistossa keskiviikkona.Siirtolaisuuden nykyinen laajuus huomioon ottaen on syytä kysyä, tarvitaanko maassamme erityistä siirtolaispolitiikkaa.Ilman maasta- ja maahanmuuttoihin liittyvien kysymysten selvittämistä ei liene mahdollista rakentaa siirtolaisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä kestävälle perustalle.Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä lisääntyivät huomattavasti tämän vuoden yhdeksän kuukauden aikana viime vuoden vastaavista luvuista.Suomen kansalaisia matkusti Pohjoismaiden ulkopuolelle 17,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi–syyskuussa.Liikennemuodoittain tarkastellen maaliikenteessä lähteneiden määrä oli 7,4 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.Lentoliikenteessä nousu oli saapuneissa 22,2 prosenttia ja lähteneiden kohdalla 22,8.Meritse maahan saapui 12,9 prosenttia ja lähti 14,2 prosenttia viime vuoden määrää enemmän.myynti nousi lokakuussa.Varsinkin suurten automaiden, Länsi-Saksan, Englannin ja Japanin osuudet kasvoivat.Volkswagenin ”kuplamalli” oli HS-autotilaston mukaan edelleen johdossa. Sen johto toiseksi kohonneeseen Ford Cortinaan on lähes kaksinkertainen.Syyskuussa toisella sijalla ollut Moskvitsh sen sijaan on pudonnut kuudenneksi.Kaikkiaan rekisteröitiin henkilöautoja Suomessa lokakuussa 6.665 kappaletta syyskuun luvun oltua 6.159.Kaikkia autoja rekisteröitiin yhteensä 8.232 ja syyskuussa 7.325.– –Suurimmat myyntiluvut saavuttivat seuraavat tehtaat: Volkswagen 1.047, Ford (engl.) 945, Opel 614, Fiat 589, Toyota 552, Datsun 430, Moskvitsh 357, Renault 306, Volvo 290 ja Vauxhall 202.Erityisesti Ford, Opel ja Renault lisäsivät myyntiä.televisio pilkkaa käsitteitä isänmaa, koti ja uskonto?Sanon televisio, koska tämä tapahtuu mitä erilaisimpien ohjelmien yhteydessä.Isänmaa näyttää jo kohta olevan melkeinpä rikollinen sana.Itäisen naapurimaamme kansa on kuulemani mukaan erikoisen isänmaallista. Miksi me emme saa rakastaa omaa isänmaatamme niin kuin sekin rakastaa omaansa?Ja mitä teillä radion ja television radikaaleilla on antaa turvallisen kodin tilalle? Ryhmäseksikö?Koska työssäni joudun päivittäin kuuntelemaan ihmisten hätää ja järkyttäviä kertomuksia kotien rikkinäisyydestä ja yhä lisääntyvistä vanhemman ja nuoremman polven ristiriidoista, en voi olla näkemättä syy-yhteyttä näiden pöyristyttävien ohjelmien ja onnettomien ihmisten turvattomuuden välillä.Romuttamanne kunnioituksen tilalle on tullut ihannoimanne ”suora toiminta”, joka ei suinkaan ole vierasta enää perheen jäsenten keskenkään.Kodinkin järjestys on romutettava ja tilalle tultava vapaus. Tämä on pop.Mitä teillä on antaa Jumalan tilalle, jota myös pilkkaatte?Karl Marxko ja hänen vallankumouksensa?Eivät hänen aatteensa ainakaan tänä runsaan sadan vuoden aikana näytä tehneen ihmisiä onnellisiksi.Ei mihinkään puolueeseen kuuluvaHS