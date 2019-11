Historia

Mitä ruokalan asiakas syö

HS 28.11.1969

Erittäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kevytmaitoa markkinoille joulukuussa

Jyväskylä (HS)

Kulutusmaidon

L-Saksassa arvio Suomen tilanteesta

Bonn (Matti Kontio)

Vaikka

Vetoomuksen allekirjoittaja vankeuteen

Moskova (Reuter)

Neuvostoliitossa

Senaatille selvitys My Lain massamurhista

Washington (UPI)

Yhdysvaltain

Ammattinyrkkeily kuolee Ruotsissa

Tukholma (Reuter)

Ruotsin

Viskitankki kateissa

Lontoo (UPI)

Englannin

monet helsinkiläiset aterioivat vähintään viitenä päivänä viikosta kodin ulkopuolella.Suosituimmat ruoat ovat wieninleike ja porsaankyljys.Ravitsemisliikkeiden tyytymättömistä asiakkaista 40 prosenttia esittää valituksen, kolmannes jättää annoksen syömättä, loput syövät kiltisti ja vaihtavat ruokapaikkaa.Ruokatottumusten muuttaminen on vaikeaa ja kallista.Miehet vieroksuvat kasviksia, naiset toivovat niitä lautaselleen.Ravitsemisliikkeiden henkilökunnan koulutus on puutteellista.Työtilojen kunnossa, tarkoituksenmukaisuudessa ja siisteydessä on toivomisen varaa.Valtion ravitsemustoimikunta teetti viime vuonna tutkimuksen Helsingin ruokalatyyppisten ravitsemisliikkeiden ruoan laadusta, ravintoainesisällöstä ja valmistuksesta.Pyrittiin selvittämään, millaista ruokaa niissä vuodesta toiseen aterioiville tarjotaan– –Turhaan ei puhuta wieninleikkeestä suomalaisten varsinaisena kansallisruokana.Se oli ykkönen suosituimpien ruokien listalla, seuraavina tulivat porsaankyljys, paistettu kala, maksalaatikko, stroganoff, vasikankääryleet, lihapullat ja tilliliha.ja rasvattoman maidon rinnalle tulee joulukuun alussa markkinoille ns. kevytmaito, jonka rasvaprosentti on vain 2,5.Kevytmaitoa markkinoi E-meijereiden ketju, ja myös Maanviljelijäin Maitokeskus ryhtyy tuottamaan sitä, kerrottiin osuuskauppa Mäki-Matista Jyväskylässä.Kulutusmaidossa rasvaprosentti on 3,9.Kevytmaidon valmistusta kokeiltaessa pyrittiin rasvapitoisuuteen, jossa maidon maku säilyy suunnilleen samanlaisena kuin nykyisessä kulutusmaidossa.suomalaiset pitävätkin puolueettomuuspolitiikkaansa olosuhteisiin nähden turvattuna, heidän mielestään on kaikkea muuta kuin miellyttävää, että Neuvostoliitto on syyskuun jälkeen kahdesti muistuttanut heitä ystävyys- ja avunantosopimuksen sotilaallisesta osasta ja sitä paitsi tarpeettoman selvään sävyyn, kirjoittaa arvovaltainen Frankfurter Allgemeine selostaessaan Helsingissä Salt-konferenssin aikana vallitsevia tunnelmia.Kun venäläiset selittävät yya-sopimuksen suomalaisen tulkinnan yksipuoliseksi ja osittain vääräksi, he mainitsevat Suomen YK-suurlähettilään Jakobsonin nimen, mutta tarkoittavat presidentti Kekkosta.Suomalaiset ovat tämän vuoksi kirjeenvaihtajan selostuksen mukaan uhranneet Salt-konferenssiin 1,2 miljoonan markan lisäksi kaiken mahdollisen vaivannäön järjestelyjen ja kestiystävyyden alalla.He toivovat voivansa saada neuvottelijat ja heitä seuraavan tarkkailijajoukon jäämään maahan ainakin maaliskuun vaaleihin asti.Kun vaalit tapahtuvat lukuisien kansainvälisten tarkkailijoiden silmien alla ja samalla Helsingissä pidettävät neuvottelut ovat näyttönä Suomen puolueettomuudesta, mahdollisuus puuttua ulkoapäin asioiden kulkuun on pienempi.Neuvostoliiton vanhoilliselle kokoomuspuolueelle antamat tuomiot ovat osoittaneet, että Neuvostoliitto haluaa puuttua Suomen sisäpolitiikkaan, eikä kukaan tiedä, millaisella säestysmusiikilla Neuvostoliitto yrittää peittää Suomen kommunistipuolueen odotetun kutistumisen.on tuomittu kolmeksi vuodeksi vankeuteen yksi YK:lle osoitetun vetoomuksen allekirjoittajista, jotka väittävät Neuvostoliitossa esiintyvän ihmisoikeuksien loukkaamista, ilmoitettiin torstaina Moskovassa ryhmää lähellä olevista lähteistä.Lähteiden mukaan entinen armeijan majuri Henrik Altunyan tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen keskiviikkona Harkovissa käydyssä oikeudenkäynnissä.Hänet tuomittiin ankarimpaan mahdolliseen rangaistukseen neuvostovastaisen vääristelyn levittämisestä.armeijaministeri Stanley Resor antoi torstaina lausunnon senaatin puolustusasiain valiokunnalle My Lain kylän verilöylystä.Resorin suljetussa istunnossa antaman lausunnon jälkeen ilmoitti senaattori Stephen Young, että ”on aivan selvää, että My Laissa murhattiin 200–300 siviiliä ja että asia painettiin villaisella”.valtiopäivien ylähuone hyväksyi keskiviikkona ammattinyrkkeilyn kieltämisen ensi vuoden alusta lukien.Esitys hyväksyttiin äänin 75–41. Poissa oli 4 äänestäjää.Kuitenkin ylähuone hylkäsi vastahakoisesti samanlaisen amatöörinyrkkeilyä koskevan esityksen.Ammattinyrkkeilyn osalta esitys joutuu tämän jälkeen alahuoneeseen.Hallituksen esityksen mukaan voidaan ammattinyrkkeilyotteluun osallistuva tuomita vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.Myös jokainen, joka toimii järjestäjänä tai antaa taloudellista tukea, voidaan tuomita samanlaiseen rangaistukseen.kuninkaallisen laivaston tähystäjät ja muutkin merenkulkijat olivat torstaina tavallista valppaampia merta tähystäessään.Pohjanmeren myrskyisillä laineilla kellahteli nimittäin 20 tonnin tankillinen viskiä, joka keskiviikkona huuhtoutui myrskyssä erään saksalaisen tankkilaivan kannelta.Viskitankki nähtiin viimeksi noin neljän mailin päässä Englannin rannikosta lähellä St. Abbisin niemeä, kertoi laivaston edustaja.Pienetkin alukset suuntasivat rohkeasti myrskyiselle merelle osallistuakseen suureen viskijahtiin.Tullilla oli tietenkin sanansa sanottavana asiasta.”Tullia tällaisesta viskimäärästä menee noin 60.000 puntaa (600.000 markkaa).”HS