Historia

Poncho on muotivaate

HS 29.11.1969

Eihän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos-TV tarpeen vain nykyvaiheessa

”Kehityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väkivaltarikosten määrä noussut 29 prosenttia

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italian alahuone hyväksyi avioeron

Rooma (UPI)

Italian

Torjuntavoitto

Puu-Käpylä

Rolling Stones löi USA:ssa Beatlesien kassaennätyksen

Popyhtye

'Rakkauden kieli’ kassamagneetti

Uusi

Pariisissa koskaan suoranaista pakkasilmaa tule, mutta kylmää sielläkin joulu–tammikuussa on ja lämpimiä vaatteita käytetään. – –Ponchoja vilahtelee tuon tuostakin Pariisin katuvilinässä ja vielä enemmän tavaratalojen osastoilla.Ponchon kanssa voi tietysti käyttää pitkiä housuja, mutta maksihame käy myös ja jos rohkeutta riittää, pelkkä lämmin vartalosukkakin.Poncho voi olla mitä materiaalia tahansa, useimmiten se kuitenkin on neulottu tai virkattu, hyvin paksusta langasta tehty. Se voi myös olla kirjailtua villakangasta, turkista tai ryijynukkainen.Ideahan on lähinnä poimittu Meksikosta, mutta myös aasialaiset paimentolaiset käyttävät paljon ponchoa, joten voi ponchon harrastus selittyä nykyisellä aasialaisinnoituksellakin.nykyisessä vaiheessa kilpaileva, kaupallinen, monopoliyhtiön toimiluvasta riippuvainen ohjelmayhtiö – Mainos-TV – puolustaa paikkaansa”, sanoi varatuomari Pertti Paloheimo, TV-1:n tuleva ohjelmapäällikkö, Helsingissä pitämässään esityksessä perjantaina.Paloheimon ohjelmajulistuksen, lähtökohtana oli kansanvaltaisuus. Yleisradiotoiminnassa lähestytään ajankohtaa, jolloin investointeja on hivenen suunnattava myös ihmiseen, henkiseen pääomaan, koulutukseen, ohjelmatyöhön, yleisradiotoiminnan sydämeen. – –Yleisesti mainos-TV:n olemassaoloa pidetään taloudellisena välttämättömyytenä, Yleisradion budjetin tasapainottajana.”Mielestäni tämä on huono lähtökohta”. Paloheimo sanoo. ”Mainos-TV tulisi ensisijaisesti nähdä osana siitä ohjelmallisesta kokonaisuudesta, joka koteihimme iltaisin tarjotaan. Yhteiskunnan tulisi pystyä järjestämään monopoliasemassa olevan viestintäorganisaationsa talous ilman tätä taloudellista sidonnaisuutta.”vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana tehtiin 9 735 väkivaltarikosta. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 29 prosenttia, vuonna 1968 vastaava luku oli 7 556.Suurimman ryhmän muodostavat lievät pahoinpitelyt, joiden lukumäärä on 6 337, mikä on 38 prosenttia viimevuotista 4606 suurempi.Törkeitä pahoinpitelyitä on vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana tehty 125 kappaletta.Tilaston mukaan on murhia tehty 21, luku edellisen vuoden vastaavana aikana oli 9. Samoin on väkisinmakaaminen noussut viime vuoden 280:stä 351:een.parlamentin edustajainhuone äänesti perjantaina artikla artiklalta uudesta laista, joka sallii avioeron Italiassa.Laki hyväksyttiin lopullisesti perjantai-iltana. Hyväksymistä vastustivat jyrkästi sekä Vatikaani että Italian hallitsevat kristillisdemokraatit.Avioerolain hyväksymistä kannattivat kristillisdemokraatteja lukuunottamatta kaikki puolueet kommunisteista liberaalien oikeistosiipeen.on saanut tililleen ainakin torjuntavoiton. Sen asemakaavan muuttamista koskeneen kaupunginhallituksen esityksen hyväksyminen olisi asiantuntijan mukaan merkinnyt vapaita käsiä kaupunkisuunnittelulautakunnalle.Sen sijaan kaupunginvaltuusto teki päätöksen asettaa luottamusmieskomitea tutkimaan kyseiseen asemakaavaratkaisuun liittyviä kysymyksiä.Puu-Käpylän kannalta ovat myönteisiä valtuuston antamat eväät, että uutta asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon sen puutarhakaupunkimainen luonne, että rakennushistoriallisesti arvokkaat ja korjauskelpoiset rakennukset pyritään säilyttämään ja että asemakaavaratkaisua tutkittaessa kaupungin on huolehdittava Puu-Käpylän asuntojen kunnon säilymisestä vähintäänkin entisellään.Rolling Stones on parhaillaan laajalla kiertueella Yhdysvalloissa. Rollareiden suosio näyttää edelleen olevan tavattoman suuri.Kiertueen amerikkalaiset järjestäjät ilmoittivat, että yhtye on lyönyt kaikki aikaisemmat kassaennätykset ja että konserteissa on poikkeuksetta ollut enemmän yleisöä kuin Beatlesien viimeisellä Yhdysvaltain kiertueella.ruotsalainen seksifilmi ”Rakkauden kieli” on ilmeisesti melkoinen kassamagneetti, sillä runsaan kuukauden aikana elokuvaa oli käynyt katsomassa yli 600.000 ruotsalaista.”Rakkauden kieli” on luokiteltu opetuselokuvaksi. Aiheena on pääasiassa sukupuoliyhdyntä.HS