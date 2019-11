Historia

Ketolan maali kaatoi Ruotsin Tampereella

HS 30.11.1969

Tampere (Esa Sulkava)

Veli-Pekka

Kaksi vastakkaista marssia avasi joulukuun markkinat

Monenlaisissa

Apollo-miehet Houstonissa

Houston (AP)

Apollo 12:n

Sissi paiskattiin alas helikopterista

Chicago (AP)

Chicagolainen

Joel Lehtosen rakkauskirjeet päivänvaloon

Yli kolmesataa

Ketola ja Jorma Valtonen olivat ne pelaajat, jotka kaatoivat Ruotsin maalein 2–1 lauantaina Tampereella pelatussa jääkiekkomaaottelussa.Helsinkiläistynyt Ketola teki voittomaalin vain neljä minuuttia ennen peliajan täyttymistä.Kymmenisen minuuttia aikaisemmin Ketola oli vapauttanut syötöllään Lasse Oksasen maalintekotilanteeseen.Ruotsi pelasi parhaalla kokoonpanollaan.Ruotsi johtikin kamppailua kahden erän jälkeen 1–0, mutta se ei riittänyt voitontahtoisille suomalaisille.Maalivahtimme Jorma Valtonen torjui maalinsa suulla loistavaan tyyliin ja piti Ruotsin yhdessä maalissa.Valtonen palkittiin parhaana suomalaispelaajana.Mies voiton takana oli Ketola, joka osasi tulla kuvaan juuri oikealla hetkellä. Hänen voittomaalinsa oli mestarillinen suoritus.Hän harhautti ruotsalaispuolustajan perusteellisesti ja ohjasi kiekon maaliin.Tampereen halliin oli ahtautunut n. 11.000 katsojaa, jotka osasivat arvostaa Suomen voittoa.Maaottelun toinen osa pelataan sunnuntaina Helsingin Jäähallissa, johon pääsyliput on myyty loppuun jo monta päivää sitten.joulunalustunnelmissa elettiin lauantai-iltapäivänä, kun joulukatujen- ja ikkunoiden tuhannet lamput rävähtivät Helsingin talvihämärään.Torvin ja tontuin, hevosin ja paraatein avattiin Aleksin joulukatu.Samaa katua taivalsi hetkeä myöhemmin joukko hiljaisia nälkäjoululaisia, jotka halusivat kysyä ihmisiltä, onko tällaiseen joulunviettoon lupa tässä maailman tilanteessa.Kaisaniemen kaduille sytytettiin yhteensä seitsemäntuhatta lamppua muistuttamaan jouluajan ja jouluostosten ajan saapumisesta.Aleksin valtasivat tonttujen raitiovaunu, Poliisien soittokunnan säestämä punapukuinen tyttöparaati ja Joulumaan tontut.Mukana kulkueessa olivat myös kehitysvammaiset lapset.Nälkäjoulu 69 -kulkue marssi joulun kaupallisuutta vastustavine julisteineen Senaatintorilta Vanhalle Ylioppilastalolle, jossa keskusteltiin erilaisen joulun mahdollisuuksista.Pikkujoulun aattona saapui myös sata Lapin lasta joulujunallaan Helsinkiin, jossa he vierailevat erilaisissa laitoksissa tutustumassa helsinkiläiseen elämäntapaan.kuumatkailijat palasivat lauantaina Houstonin avaruuskeskukseen hopeanvärisessä karanteenivaunussaan.Charles Conrad, Richard Gordon ja Alan Bean saapuivat Houstonin lähellä olevaan Ellingtonin tukikohtaan ilmavoimien kuljetuskoneella lennettyään suoraan Havaijista.Sen jälkeen astronautit siirrettiin karanteenivaunussaan vastaanottolaboratorioon avaruuskeskukseen.Karanteeni kestää vielä 11 päivää.Karanteeniosasto avaruuskeskuksessa on tilavampi kuin karanteenivaunu, johon astronautit siirtyivät maanantaina heti laskeutumisen jälkeen.Astronautit vilkuttivat vaununsa ikkunasta perheilleen ja muille vastaanottajille.Conrad kertoi kuuhun laskeutumisen jälkeen kokemastaan yllätyksestä: ”En ollut koko laskeutumisen aikana lainkaan huolissani, kunnes astuin ulos ja katsoin taakseni.”Hän tarkoitti sitä, että kuualus Urhea laskeutui vain noin kuuden metrin päähän kraaterin reunasta.Iloisuudestaan tunnetuiksi tulleet astronautit olivat yhä hyvällä tuulella ja laskivat leikkiä vastaanottajien kanssa.sanomalehti Sun-Times julkaisi lauantaina etusivullaan kaksi valokuvaa, jotka esittävät amerikkalaisesta helikopterista heitettyä ja ilman halki putoavaa vietnamilaista vankia.Kuviin liitetyn selostuksen mukaan vanki pudotettiin varmaan kuolemaan, koska hän ei suostunut puhumaan kuulustelussa.Kuvat on ottanut eräs lentäjä, jonka helikopteri saattoi helikopteria, jossa tapaus sattui.Lentäjä oli lähettänyt kuvat ja selostukset opettaja Alan Jonesin vanhemmille. Jones toimitti ne puolestaan lehdelle.Jones ja hänen vanhempansa kieltäytyvät ilmoittamasta lentäjän nimeä.Kuviin liitetyssä kirjeessä kerrotaan, että uhri ja kaksi muuta vietnamilaista – luultavasti FNL:n sissejä – vangittiin riisipellon alla kulkevasta tunneliverkosta ja kuljetettiin helikopteriin kuulusteltaviksi.”Tämä kaveri ei suostunut puhumaan, joten hänet heitettiin ulos. Sen jälkeen toiset kyllä rupesivat puhumaan ja heiltä saatiin paljon arvokasta tietoa,” sanottiin kirjeessä.kirjailija Joel Lehtosen kirjettä hänen rakastetulleen Sylvia Avellanille sisältyy teokseen Putkinotkon herra, joka ilmestyy tänään.Teos arvioidaan itsenäiseksi kaunokirjalliseksi merkkiteokseksi ja samalla dokumentiksi sekä Joel Lehtosen henkilöstä että yhteiskuntahistoriallisista vastakohdista sisällissotaa edeltäneinä vuosina.Sylvia Avellan (o.s. Renqvist) oli Lahden yhteiskoulun rehtorin puoliso. Hän kuoli 1920.Hän määräsi testamentissaan kirjeet arkistoitaviksi. Niitä on säilytetty suljettuna kokoelmana vuoteen 1965.Kirjeet on kirjoitettu vuosina 1907–1920.Niihin sisältyy raportti Lehtosen suhteista velipuoleensa Aleksander Muhoseen, joka on klassillisen Putkinotko-romaanin Juutas Käkriäisen esikuva.Kirjeet kertovat myös Lehtosen ystäväpiiriin kuuluneista taiteilijoista, kirjailijoista ja lehtimiehistä.Heitä olivat mm. Juho Rissanen, Maria Jotuni, Viljo Tarkiainen, Otto Manninen ja Rudolf Holsti.Lehtonen kuvaa avomielisesti 1910-luvun Helsingin alamaailmaa, kylpylöiden, ilonaisten ja sukupuolitautien ilmapiiriä, joka kätkeytyi viktoriaanisen esiripun taakse.HS