Historia

Edith Piafin comeback

HS 1.12.1969

Edith Piaf

Puijon suurmäki avattiin

Kuopio (HS)

Mäenlaskun

Vanhusten huollon kriisi uhkaa meitä

Elimäki (HS)

Ratkaisut

Ihmisen kolme yksityisasiaa

Tämä

Työ ja harrastus pahasti sekaisin

Riolainen

hallitsi Rankan huvielämää kahden vuosikymmenen ajan äänellään, joka saattoi muuttua ilosta tragediaksi yhden nuotin aikana. Hän kuoli kuusi vuotta sitten kaikkien mielestä aivan liian aikaisin – kuollessaan hän oli 48 vuoden ikäinen.Hänen kuolemastaan lähtien ranskalaiset ovat yrittäneet löytää hänelle seuraajaa. Tänä vuonna he lopettivat etsimisen ja alkoivat muistella.Hän on jälleen kerran tapaus Ranskan tapahtumaköyhässä huvielämässä. Kaikki puhuvat hänestä. Ranskalaiset lukevat innoissaan uutta Edith Piafin elämäkertaa ”Piaf”, jonka on kirjoittanut hänen sisarpuolensa.Radiossa, televisiossa ja kotien levysoittimilla pyörivät ”Milord”, ”La vie en rose”, ”My legionnaire” ja ”Parisien libere”.Hänen veljensä ja toinen sisarpuolensa ovat yrittäneet saada Edithin elämäkertateoksen pois markkinoilta sillä perusteella, että sen kirjoittaja ei ollut Edithin sisarpuoli ja että teos on täynnä tietoisia valheita.”Piaf” luettiin kappale kappaleelta Ranskan radiossa, se oli esillä useissa Ranskan televisiossa järjestetyissä keskusteluissa ja suuri pariisilaislehti piti kirjaa aiheenaan joka päivä kahden viikon ajan haastatellessaan Edith Piafin elämässä olleita miehiä uuden elämäkertateoksen pohjalta.”Simone Berteaut teki Edithistä paheellisen naisen. Tämä on väärin, sillä rakkaudessa hän oli puhtain ja yksinkertaisin nainen”, sanoi Yves Montand eräässä haastattelussa. Piafin viimeinen puoliso Theo Saparo, josta Edith teki laulajan, sanoi että kirjan ilmestymisen jälkeen hän oli saanut useita puhelinsoittoja, joissa häntä on syytetty Edithin pettämisestä. Syynä soittoihin oli se, että Saparo oli antanut kirjoittaa ”sellaisia asioita”. (UPI–Joon Deppa)MM-valmennettaviin kuuluva Juhani Putkonen avasi sunnuntaina Puijon suurmäen talviseen harjoitus- ja kilpailukäyttöön. Hän suoritti puolen päivän jälkeen kaksi harjoitushyppyä, jotka vasta sataneen lumen ja nuoskasään takia jäivät vain 60 metrin pituisiksi.Mäkivalmentaja Seppo Peili ei sallinut muitten kuopiolaishyppääjien nousta suurmäen torniin, koska heillä oli vielä takanaan liian vähän pienen mäen harjoitusta.Puijolla satoi sunnuntaina paljon lunta, mutta ennen Putkosen avaushyppyjä suurmäen alastulorinne poljettiin kiinteäksi. Rinne oli jäädytetty perjantai-iltana ja lumi on kestänyt hyvin kiinni rinteen jääpinnassa. Lunta on alastulorinteessä nyt kymmenen sentin vahvuudelta.laitoshuollon alalla eivät pelasta meitä edessä olevalta huoltokriisiltä, joka pahenee vuosi vuodelta vanhusten lukumäärän ja vanhempien ikäluokkien jatkuvasti kasvaessa, totesi juhlapuheessaan sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen Elimäen uuden vanhainkodin ja päivähuoltolan vihkiäisjuhlassa.”Ilman kansaneläkejärjestelmää meillä olisi jo nyt kaaos. Samalla kun eläketurvaa parannetaan on muistettava, että pelkkä raha ei riitä vanhustenhuolloksi. Ydinkysymyksenä on jälleen terveydenhoito. Sen rinnalla on yhä polttavana asuntokysymys. Kuntien on saatava työvoimaa avohuollon kehittämiseksi.”Vanhusten laitoshuollon tilanne pahenee paikallissairaaloiden rakentamisen jäätyä suurten keskussairaaloiden jälkeen.meidän tietokoneaikamme on yhä enenevässä määrin riistämässä ihmiseltä hänen henkilökohtaista koskemattomuuttaan. Voimme olla ihan varmoja, että muutaman vuoden kuluttua kaikki tietämisen arvoinen, mikä meissä on, on kortistoitu.Meidän ikioma reikäkorttimme, joka tietokoneeseen syötetään, kertoo mielivärimme, lempiruokamme,viimeisen lomamatkamme kohteen, kaikki potemamme sairaudet, perhesuhteet, työpaikkamme, syrjähyppymme ja silmiemme värin. Eli kaiken meistä.Siis missä alkaa ja missä loppuu ihmisen oikeus pieniin salaisuuksiin. Mitä meillä on oikeus katsoa omaksi asiaksemme ja mitä ei. Minun pienen käsityskykyni mukaan kolme yksityistä asiaa pitäisi jokaisella olla: ikä, paino ja hiusten väri. – – Pirkko KolbeManuel Roc de Morais on suuri postimerkkien ystävä. Pahinta asiassa oli se, että hän oli myös postilainen ja keräsi merkit kannettavikseen uskotuista kirjeistä, jotka hän sen jälkeen kätki kotonaan erääseen komeroon.Postin edustajan mukaan Manuelin kotoa löydettiin yli 10.000 kirjekuorta, joista merkit oli revitty irti.Posti toimittaa nyt kirjeet osoitteisiinsa ja Manuelin vankilaan ajaksi, jonka pituutta ei tuomioistuin ole vielä määrännyt. (UPI)HS