Historia

Suomen sukupuoliasiat kakkosen teemaillassa

HS 2.12.1969

Sukupuoliasioista

on television kakkosverkko koonnut tämän vuoden viimeisen teemailtansa otsikolla ”Sukupuoli-Suomi”. Teemailta ei yritä olla kaiken kartoittava, mutta keskustelua ja pohtimista herättävä kumminkin.Illan ensimmäiseksi ohjelmaksi suunniteltu homoseksuaalisuudesta kertova näytelmällinen dokumenttiohjelma ”Oletko sinä...?” on viime hetkessä poistettu ja sen mahdollisesta myöhemmästä esittämisestä ei ole vielä tietoa. – –Televisio-ohjelma 2:n suureen seksi-iltaan sisältyy myös näytelmä, jossa kuvataan erään kansalaisryhmän, yksinäisten naisten ongelmia.”Oksat ja omenat” -näytelmän päähenkilö on virkanainen, puhelinvälittäjä, joka ei haluaisi illoistaan pelkästään yksinäisiä mutta joka toisaalta törmää tähän tendenssiin liittyvään asennekimppuun.Hyvin herkästi hänet leimataan ”sellaiseksi naiseksi”, ja humalaisten miesten yölliset puhelinsoitot ovat hänen vakituisia ohjelmanumeroitaan.Psykologiliitto ehdottaa maanantaina opetusministeriölle antamassaan lausunnossa, että koulupsykologisen työn kokeilu käynnistettäisiin mahdollisimman nopeasti.Lausunto annettiin peruskoulunopettajakomitean mietinnön johdosta.Perusteluissaan psykologiliitto toteaa, että teollistuvassa yhteiskunnassa psyykkisten häiriöiden lisääntyminen on tunnustettu tosiasia ja ennaltaehkäisevä työ on vasta pääsemässä alkuun.Koulun mielenterveystyön järjestäminen olisi mitä pikimmin saatava alkuun.valmistuu vuoteen 1972 mennessä uusi 4.500 asukkaan asumalähiö, Pihlajisto.Pihlajistoon valmistuu kaikkiaan noin 1.500 asuntoa välittömästi nykyisen Pihlajamäen läheisyyteen. Ensimmäiset asunnot valmistuvat vuoden kuluessa.Keskus-Sato ja Polar-rakennusosakeyhtiö rakentavat suunnitellusta 1.500 asunnon määrästä 2/3 ja Helsingin kaupunki 1/3.Keskus-Saton ja Polarin asunnot rakennetaan puoliksi asuntolainoitettuina ja puoliksi omarahoituksin vuoteen 1972 mennessä. Rahoittajina Pihlajistossa toimivat asuntohallitus, Kansallis-Osake-Pankki ja Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki, jotka ovat varanneet alueen säästäjilleen.Pihlajiston kohdalla on huomattavaa se tavaton nopeus, jolla alue on saatu rakennettavaksi. Alueen kaavoitus alettiin salamavauhtia vajaa vuosi sitten, ja nyt rakennustyöt ovat jo käynnissä.Ylipormestari Teuvo Aura kertoi syyn tähän todella nopeaan kaavoitustoimintaan. ”Taloudellisissa laskelmissa huomattiin, että Helsingin minimiveronmaksajamäärän pitää olla vähintään 600 000 asukasta, jotta veroäyri saadaan pysymään aisoissa ja kohtuullisena.”Ruotsiin saapunut ja Eskilstunaan asettunut 70-henkinen mustalaisryhmä aiheuttaa parhaillaan vakavaa päänvaivaa kaupungin viranomaisille, koska ryhmä on joutunut ilmeisen syrjinnän kohteeksi kaupungin asuntomarkkinoilla.Vuokratalosta mustalaisille ei ole löytynyt huoneistoja, vaikka niitä on tyhjänä.Muun muassa kaupungin suurin kunnallinen vuokra-asuntosäätiö on kieltäytynyt sijoittamasta mustalaisia säätiön omistamiin taloihin, ”missä nämä laulullaan ja soitollaan häiritsevät muita asukkaita”.Säätiön puheenjohtajan mielestä mustalaiset on sijoitettava omakotitaloihin, missä he saavat vapaasti viettää omaa elämäänsä totuttuihin tapoihinsa.esittää ensi-illassaan perjantaina 5.12. ”kolminäytöksisen runomittaisen kuvaelman” Vanhan valtaus, jonka tapahtumat liittyvät vuoden takaiseen todelliseen Vanhan valtaukseen.Käsikirjoitus on Riku Räihän, ohjaus ja lavastus Timo Kallisen. Esittäjäryhmässä on kolmisenkymmentä henkilöä.Ennen esitystä nähdään dokumenttifilmi Vanhan valtauksesta.HS