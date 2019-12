Historia

Puu-Maunula katoaa

HS 3.12.1969

Maunulan

Kaksi pidätystä Sharon Taten murhajutussa

Los Angeles (Los Angeles Times)

Poliisi

Norjan laulu löi laudalta Finlandian

Tuiskussa

Postilakko vaarantaisi linja-autojenkin kulun

Postin

Maidossakin on nyt valinnanvaraa

Kevytmaitoa

Tv-uutisten lähetysaika muuttuu

Television

Tänään kotona sadannen kerran

Sadannen

Bee Gees hajoaa

Popyhtye

Yeah, suomeksi Niin

Alan Aldridge (toim.): The Beatles ja heidän maailmansa, Artko Oy, Tampere, 156 s.

Alussa

puutarhakorttelien 35 purettavasta puutalosta on jo kaksi tyhjennetty asukkaista. Kolmisenkymmentä perhettä on muuttanut uusiin asuntoihin.Kahden ensimmäisinä purettavan talon paikalle tulee katuja.Talven ja kevään aikana puretaan viisi muuta kaksikerroksista puutaloa, joissa vielä tällä hetkellä asuu yli kaksi sataa perhettä.Helsingin kaupunginhallitus teki viime vuoden kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan viisi ns. puu-Maunulan korttelia puretaan. Kaupungin asuntoasian sihteeri Heikki Himanka totesi, että nyt kortteleissa on 35 kaksikerroksista puutaloa ja asukkaita noin 1200.– –Rouva Ragnhild Lindqvist on asunut Metsäpurontie 5:ssä lähes 18 vuotta. Hänen mielestään Maunula on Helsingin ehdottomasti viihtyisin paikka asua.”Asunto tietysti on hankala, nyt tarvitsee jo apua puiden kannossa. Lähtö on 15.1.1970, samana päivänä, jolloin täytän 71 vuotta. Hauskempikin syntymäpäivälahja olisi voinut olla. Mutta vaikka asunto on ollut kurja, on vapaus ollut ihanaa.”uskoo ratkaisseensa elokuvanäyttelijätär Sharon Taten murhatapauksen, johon syyllisinä pidetään ”Jeesukseksi” itseään kutsuvan hipin johtamaa joukkoa. Maanantain ja tiistain kuluessa pidätettiin kaksi nuorta, ja kolmas on määrätty pidätettäväksi, ilmoitti Los Angelesin poliisi tiistaina.– –Hippiryhmää, jonka useat jäsenet ovat verhoutuneet pelkkiin helminauhoihin ja ketjuihin, johtaa Charles Manson, joka nimittää itseään sekä ”Jumalaksi” että ”Saatanaksi”.Manson pidätettiin lokakuun 10. päivänä, ja häntä odottaa syyte mm. autovarkauksista ja varastetun tavaran kätkemisestä.ja tuulessa kastettiin ja vesille laskettiin norjalainen loistoristeilijä ”Song of Norway” Wärtsilän Helsingin telakalla arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa.Lokakuussa valmistuva alus tulee kuitenkin liikennöimään ikuisen kesän vesillä Karibian merellä asemapaikastaan Miamista.”Norjan laulu” löi nyt laudalta ”Finlandian”, sillä siitä tulee kaksi kertaa suurempi.Norjalaisvarustamon edustaja, toimitusjohtaja Arne Wilhelmsen käytti aluksesta puhuessaan superlatiiveja. Hän piti koko sopimusta osoituksena hyvästä yhteispohjoismaisesta hengestä.Aluksessa onkin kosolti erikoisuuksia ja uutuuksia. Eräs mainittavimmista matkustajan kannalta lienee ”Viikinkikruunu” eli noin kymmenen kerroksen korkeudella merenpinnasta oleva näköalabaari savupiipun kupeessa.linja-autojen henkilökuljetus vaikeutuu tuntuvasti, jos Postiliiton uhkaama yötyölakko alkaa tammikuun alussa.Postin autot eivät lähtisi talleista ennen kello kuutta aamulla ja ajo päättyisi kesken matkan kello 21. Autot ajettaisiin kuitenkin lähimmille pysähdyspaikoille lakonkin aikana.Yötyön aikahyvityksen puolesta lähtisivät lakon avulla taistelemaan postin automieskunta sekä lajittelutehtävissä oleva postimieskunta postiautoissa ja -junissa.Yötyölakko aiheuttaisi mm. sen, että asemille jäävää postia ei kukaan purkaisi junista kello 21:n jälkeen.eli maitoa, jossa on 1,4 prosenttia vähemmän rasvaa kuin kulutusmaidossa, alkoi Elanto markkinoida maanantaina ja Valio ja Maanviljelijäin Maitokeskus tiistaina.Hinnaltaan kevytmaito on 14 penniä halvempaa litralta kuin kulutusmaito. Maussa ei ole sanottavaa eroa.Kevytmaitoa myydään purepak-pakkauksissa, joissa sen hinta on 70 penniä. Elannolla on myöskin pussitettua kevytmaitoa, joka on tölkkimaitoa neljä penniä halvempaa.Maaseutumeijereissä on kevytmaitotölkin hinta 66 penniä.pääuutislähetys alkaa ensi vuoden alusta klo 21.00. Yleisradion johtokunta teki tämän päätöksen tiistaina kokouksessaan. Lähetyksen kestoaika tulee olemaan puoli tuntia.Myös alkuillan uutislähetyksiin tulee muutoksia. Ruotsinkielinen tv-uutislähetys alkaa klo 17.55 ja kestää 15 minuuttia. Klo 18.10 seuraavat sitä 5 minuutin pituiset suomenkieliset sähkeuutiset.Mainos-tv:n ohjelma alkaa kello 18.15.kerran pyörähtää tänään käyntiin Kyllikki Stenrosin ohjelma ”Tänään kotona”, jonka näemme Mainos-Televisiossa klo 19.00.Juhlapäivää muistutetaan vain pienellä muotinäytöksellä, muuten pysytään arkisissa asioissa.Leivänkannikoiden käytöstä ruokien lisukkeena antaa talousopettaja Leila Jantunen muutamia vihjeitä.Varatuomari Timo Kivi-Koskinen puolestaan neuvoo pettyneitä ostajia, jotka ovat hankkineet halpaa, ”matkavaurioissa likaantunutta mutta helposti pestävää” kangasta, eivätkä sitten kotona saakaan puhdasta pesemälläkään.Oppimisen vallankumouksesta kertoo Ritva-Liisa Sumu.Lasten koulukypsyyshän on joka syksy ajankohtainen ja viime aikoina on tehty runsaasti tutkimuksia oppimiskyvystä ennen varsinaista kouluikää.Bee Gees on hajoamassa lopullisesti. Yhtyeen johtaja Barry Gibb ilmoitti jättävänsä yhtyeen, jonka yhteistyö viime aikoina on ollut hankalaa. Barry ja hänen veljensä Maurice olivat olleet yhtyeessä alusta asti.The Bee Gees menestyi mainiosti, sen levyjä on myyty noin 20 miljoonaa kappaletta ja sen lisäksi albumeja kuutisen miljoonaa. Yhtyeen arveltiin tienaavan noin 30 miljoonaa markkaa vuodessa.Barry kertoi veljensä Mauricen olevan tällä hetkellä Australiassa. Barry ei ollut ilmoittanut hänelle luopumisestaan.”Mikäli minusta riippuu, Bee Gees lakkaa olemasta”, Barry sanoi.oli Mersey beat ja neljä poikaa ”joista ei ollut mihinkään. Menkää vain takaisin Liverpooliin.”Nyt on yli 180 laulua, monta LP-levyä, suuri Apple-yhtiö, elokuvia, kirjoja, yksi niistä tämä pramea ”The Beatles ja heidän maailmansa”.– –Kaikki laulut on suomennettu kirjan loppuun.Kyllä suomi on kamala kieli ilmentämään anglosaksista rockrunoutta.Sinänsä aiheellisesti laulut on käännetty aivan sananmukaisesti, ilman riimejä, ja soppaan on lisätty hieman ylimääräistä jäykkyyttä ja käännösvirheitä.Kunpa lukijat eivät edes huomaisi suomennoksia, vaan lukisivat tekstin läpi vaikka sanakirja kädessä.Näin kääntyy ”She loves you yeah, yeah, yeah” suomeksi: ”Hän rakastaa sinua niin, niin, niin... no tapasinhan hänet eilen...”.”Paperback writer”: ”Tahdon olla halpojen pikkukirjojen kirjoittaja”.”Got To Get You Into My Life”: ”Tahdon sisällyttää sinut elämääni”.Ja ”blackbird” ei taida olla kottarainen eikä ”mean” saita eikä ”dirt” pelkästään lika eikä ”Love you too” rakastan sinuakin eikä ”lost the time” hukanneet aikaa.HS