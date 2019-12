Historia

Jo alkupyöritys riitti Leijonille

HS 4.12.1969

Moskova (Esa Sulkava)

Neljässä

Mansonin ”hippiperhe” suunnitteli 11 murhaa

Los Angeles (Reuter)

Näyttelijätär

Saastetutkimus Norjassa

Oslo (Hans Chr. Finstad)

Norjassa

Salpalinjan maa-alueita palautetaan omistajilleen

Lappeenranta (Eino Käyhkö)

Välirauhan

Keskiaikaisesta kadun pätkästä suunnitteilla kävelykatu Turkuun

Turku (HS)

Maan

Opiskelijavaltaus Tähtitorninmäellä

Kansainvälisten

minuutissa laukoi Neuvostoliitto Suomen kiekkoilijat nurin.3–0 olivat lukemat taululla kun herrat Davidov, Vikulov ja Harlamov olivat vierailleet Suomen maalilla. Sen jälkeen peli tasaantui numerollisesti, vaikka venäläisruletti pyörikin koko 1. erän Suomen maalilla.Neuvostoliiton nuori maalivahti saikin koko avauserän olla aivan rauhassa eikä päässyt koskemaankaan kiekkoon. Loppuluvut olivat Neuvostoliiton hyväksi 5–1 (3–0, 2–l, 0–0). Ottelun viimeiset 56 minuuttia hävittiin siis vain 2–l, joka on jo suoritus sekin. – –Neuvostoliitolla on nyt kaksi tasavahvaa ketjua, jotka pystyivät luomaan pitkiä painostuskausia Suomen maalille. Mihailov–Petrov–Harlamov oli pahempi näistä kahdesta.Kiekko tosiaan pantiin liikkeelle ja kuin salama iski ketju koko voimallaan useimmiten kahta suomalaispuolustajaa vastaan. Omat laitamiehemme kun tulivat monta metriä naapureitten takana.Sharon Taten murhaan sekaantunut hippijoukko, joka tunnetaan Charles Mansonin ”perheenä” sekä ainakin seitsemän muutu ihmistä olivat suunnitelleet 11 henkilön surmaamista toteuttamatta kuitenkaan koskaan aikeitaan, ilmoitettiin keskiviikkona Los Angelesin poliisilähteistä. – –Charles Manson ja hänen ”perheensä”, johon kuului ainakin 18 nuorta, asuivat useita kuukausia vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Sharon Taten huvilasta sijaitsevalla Spahnin karjatilalla, jota on käytetty mm. televisiosarja Virginialaisen filmaukseen. – –Kaiken keskipisteenä oli 34-vuotias Manson, jota kutsuttiin myös ”Jeesukseksi”, ”Jumalaksi” ja ”Saatanaksi”.Hänen rikosrekisteriinsä on 18 vuoden aikana kertynyt viiden sivun edestä kolttosta ja erityisesti hänet tunnetaan siitä, että hän useita vuosia sitten alkoi koota nuoria tyttöjä ympärilleen. Hänellä näytti olevan magneettisen voimakas vaikutus heihin.on päätetty tutkia kaikki juomavesi. Myös norjalaisten nauttima ruoka ja hengittämä ilma on määrä tutkia terveyshallituksen ilmoituksen mukaan.Hallitus on määrännyt terveydenhuoltoviranomaiset tutkimaan kaikki saastutukseen liittyvät tekijät. Ensimmäisenä tehtävänä on tutkia, mitä norjalaiset nauttivat juomavedessä.Tarkoituksena on myös perustaa eräänlainen ’tiedotuspankki’, josta yleisö saa saastutukseen liittyviä tietoja.ja jatkosodan aikana valtakunnan itärajalle rakennetun linnoitusvyöhykkeen, Salpalinjan alle jääneiden maa-alueiden palauttaminen entisille omistajille on aloitettu.Toimenpide perustuu toukokuussa 1968 vahvistettuun lakiin ja se koskee lähes 1.000 maanomistajaa Suomenlahden ja Sallan välisellä raja-alueella. Palautettavien maiden määrä on melko pieni, eli vain noin 500 hehtaaria.Koko palautusoperaation on arvioitu kestävän kahdesta kolmeen vuoteen.vanhin kaupunki ei linnan ja Tuomiokirkon ohella juuri voi ylpeillä keskiaikaisilla muistomerkeillään.Todellinen vanha Turku nousi liekkeinä taivaalle vuoden 1827 perusteellista työtä tehneessä palossa. Tuomiokirkon ympäristökortteleihin jäi kuitenkin aivan kuin vahingossa muutama keskiajalta peräisin oleva kadun pätkä, jotka nykyisin ovat piilossa rakennusten ja aitojen takana.Turun linjan intendenttiä, museonjohtaja C. J. Gardbergiä kiehtoo ajatus yhden tällaisen kadun avaamisesta jalankulkijoille sitten, kun alueen vanhat rakennukset tullaan entisöimään.”Toivottavasti siitä ei tule kuollutta museokatua, vaan mahdollisimman elävä miljöö, jossa kadun varrella olevissa pikkupuodeissa myydään matkamuistoja ja jonka holvattuihin kellareihin voidaan järjestää tunnelmallisia oluttupia”.Sopivimmalta tähän tarkoitukseen tuntuu vanha Luostarinvälikatu, josta nykypäivän turkulainen ei tiedä mitään.Nunnankadulla Rettigin tupakkatehtaan alueen läpi pujotteleva, toistasataa metriä pitkä kuja päätyy poliisilaitoksen hallinnassa olevaan ns. Brinkkalan talon ja ruotsalaisen klassillisen lyseon välistä Vanhalle Suurtorille.ylioppilasnousujen värit, punainen ja musta, nousivat keskiviikkona klo 10 Helsingin tähtitieteellisen observatorion salkoon – puolitankoon. Observatorio oli vallattu.Tähtitieteen opetus ja tutkimus siirrettiin sinne vanhan laitoksen huonekalujen myötä.Helsingin yliopiston pieni konsistori antoi keskiviikkona julkilausuman valtauksen vuoksi. Konsistori lupasi, että observatorio tulee opetustiloiksi kevätlukukauden alusta.Opiskelijat eivät enää luottaneet lupauksiin, vaan yöpyivät observatoriossa odottaen päätöksiä.HS