Historia

Sharonin isä etsi murhaajaa hippileireiltä

HS 5.12.1969

Los Angeles (AP)

Näyttelijätär

Arkipäivästä itsenäisyysjuhliin

Itsenäisyyspäivän

Itsenäisyyspäiväajatuksia

Lieneeköhän

Mitä Suomi lukee

Kalle Päätalon

Veronpalautusten nosto laimeaa

Veronpalautusten

John Lennon Jeesuksen osaan

John Lennonille,

Sharon Taten isä kertoi naamioituneensa hipiksi etsiskellessään tyttärensä murhaajaa neljän kuukauden ajan hippien leireiltä ja oleskelupaikoista.46-vuotias Paul Tate, joka erosi armeijasta 23 vuoden palveluksen jälkeen everstiluutnanttina, kasvatti itselleen parran ja viikset. Hän kierteli hippiyhdyskunnissa ja teki varovaisia tiedusteluja saadakseen uusia johtolankoja tyttärensä murhaajasta.Paul Tatea haastateltiin samaan aikaan, kun poliisi etsiskeli eri puolilta Yhdysvaltoja muita hippijoukon jäseniä kuulusteltaviksi elokuun 9. päivän aamuna paljastuneen raa'an murhan takia.Tate arveli nähneensä tutkimuskierroksensa aikana kaiken mahdollisen hippiyhdyskunnista.Tate sanoi antavansa täyden selostuksen yksityisen etsiskelynsä tuloksista aikanaan. Ennenaikaiset paljastukset murhatutkimuksen uudesta käänteestä eivät hänen mielestään ole eduksi asian selvittämiselle.”Koskaan ei voi etukäteen olla varma, kuinka vedenpitävät todisteet pidätettyjen syyllisyydestä ja asian ratkaisusta todella on käytettävissä.”kynttilät syttyvät ikkunoille lauantaina klo 18. Suomalaisuuden liitto suosittelee yleisen tavan mukaan päivän juhlistamista kynttilöin klo 21 asti.Suomen liput nousevat salkoihin klo 9 ja laskevat hämärän tullessa. Itsenäisyyspäivän virallinen lipunnostotilaisuus on Helsingissä Tähtitorninmäellä.Valtakunnallinen juhlajumalanpalvelus on Helsingin Tuomiokirkossa.Puolustusvoimien valtakunnalliseen paraatiin Turussa osallistuu noin 2000 miestä. Paraatin ohimarssi on Aurakadulla Turun kaupungintalon edustalla. Paraatin ottaa vastaan Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja Olof Lindeman.Katselmus tapahtuu kauppatorilla. Paraatin komentaja on varuskuntapäällikkö Veikko Rauhaniemi.Ilmavoimat osallistuvat valtakunnalliseen paraatiin kahdella ylilennolla.maailmassa toista niin hölmöä kansaa kuin tämä Suomen kansa.Muualla maailmassa, sekä idässä että lännessä, vietetään kansallispäiviä ilojuhlina sotilasparaatein ja ilotulituksin koko kansan osallistuessa niihin ja kunnioittaessa niitä miehiä, jotka ovat itsenäisyyttä luomassa.Meillä taas niitä miehiä juuri itsenäisyyspäivänä katsotaan sopivaksi erityisesti vähätellä, vieläpä häpäistä valtion oman tiedotusvälineen, radion ja tv:n kautta.Ei mitään mieltäylentävää ohjelmaa, näytetään vain puliukkoja ikään kuin näytteeksi, ettei mitään parempaa ole itsenäisyyden aikana ja avulla saavutettu. Varmemmaksi vakuudeksi vielä esitettäneen nyyhkyfilmi punamarttyyreista, niin jo onkin tyypillinen suomalainen itsenäisyyspäiväjuhlatunnelma valmis.Nyt on vielä onnistuttu jättämään pois jo perinteeksi muodostunut presidentin linnan juhlan televisiointi. Meitä olisi monia, luultavasti enemmistö tv:n katselijoista, jotka mielellämme olisimme edes tällä tavoin kerran vuodessa olleet mukana koko kansan juhlassa. Mutta eihän se käyne, kun joku kaunainen on yleisönosastossa jonkin kerran kirjoittanut, ettei juhlia saisi tv:ssä esittää, kun joittenkin mielenterveys siitä kärsii.Niin että istutaan vain me hölmöläiset harmaassa arjessa harmaan taivaamme alla harmaine ajatuksinemme ja kyrätään ja murjotetaan. Emme todella taida parempaa ansaita.Mustan lumen talvi ja Alistair MacLeanin Kahlenukke ovat edelleen eniten myydyt kirjat kotimaisen ja käännetyn kaunokirjallisuuden listoilla.Pentti Saarikosken Evankeliumi Matteuksen mukaan on pudonnut Mitä-Missä-Milloin 1970 ja Desmond Morrisin Ihmisten eläintarhan jälkeen kolmanneksi muun kirjallisuuden sarjassa.Rajuimmin uusista kirjoista on kiivennyt Tauno Palon omaelämäkerrallinen Käsi sydämellä, joka on kohonnut sarjassaan suoraan neljänneksi.– –Käännetyn kaunokirjallisuuden uudet tulokkaat ovat Agatha Christien Neiti Marplea ei petetä, Viktoria Holtin Pimeä enkeli ja Netta Muskettin Durrantin perhe.Listalta putosivat Zenon Likaista peliä, Desmond Bagleyn Maanvyöry ja Georges Simenonin Sairaalan kellot.Menekki on lisääntynyt Philip Rothin Portnoyn taudin, John Updiken Parien, Grace Metaliouksen Paluu Peyton Placeen ja Agnes Slight Turnbullin Tummien varjojen vuoden kohdalla.nosto on alkanut laimeana Helsingissä. Yli 2000:sta kantoon annetusta veronpalautuksesta oli torstaina nostettu noin 600 kappaletta. Mitään varsinaista jonotusta ei ainakaan Helsingin pääpostissa ole ollut.”Pääpostissa oltiin varauduttu suurempiin nostajamääriin”, kertoi apulaiskonttorinhoitaja Pauli Marttala.parrakkaalle beatlelle, on tarjottu Jeesuksen osaa Lontoon St. Paulin katedraalissa esitettävässä pop-musikaalissa. Lennon on luvannut ottaa tarjouksen vastaan, jos hänen vaimonsa Yoko Ono saa esittää Mariaa.Musikaali, jonka nimikin on ”Jeesus Kristus”, perustuu Jeesuksen elämän kuuteen viimeiseen päivään.Säveltäjä Tim Rice, 25, ja tuottaja Andrew Lloyd Webber, 21, pitävät Lennonia ihanteellisena osaan: ”Hän on vakavissaan rauhan asialla, ainakin hän yrittää tehdä jotakin”.Beatlesien levy-yhtiön edustaja sanoi tarjouksen todella kiinnostavan Lennonia. Hänellä on vielä miettimisaikaa, sillä musikaali esitetään myöhään keväällä.St. Paulin tuomiorovasti Martin Gloucester Sullivan totesi vain: ”Miksi minulla tulisi olla asiasta joku mielipide? Seuraan kiinnostuneena mitä musikaalin järjestäjät puuhaavat”. (AP)