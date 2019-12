Historia

Nordek ja Salt-neuvottelut jättivät naisten eleganssin toiseksi linnan vastaanotolla

HS 8.12.1969

Itsenäisyyttä juhlittiin kotona ja maailmalla

Rollareilla hurja konsertti

Kotiäitien alkoholismi lisääntyy USA:ssa

Avioitumisiän korottamista pohditaan taas Intiassa

Metsästystä sekin

olivat ne Esplanadin linnan kutsut, joista on varmaankin sunnuntaina kirjoitettu hyvin monen maan ulkoministeriöön tavallista perusteellisempi raportti.Ei ole vaikea arvata, että raporteissa ovat sataprosenttisen varmasti ainakin nimet Kekkonen, Koivisto, Karjalainen, Smith ja Semjonov.Luultavasti myös Kovalev ja Peterson. Ja Hägglöf, Tscherning, Stabell.Ynnä tietenkin sanat Salt ja Nordek.Kenties myös herrat diplomaatit kuten muukin kansa panivat merkille, että Suomen hallituksen riveistä puuttui kutsuissa Aarre Simonen, minkä saattaa jopa tulkita kriisin enteeksi, ellei väheksy sellaista käsitettä kuin lapsilisä suurpoliittisten Saltin ja Nordekin maagisessa ilmapiirissä.Vuoden 1969 itsenäisyyspäivän suurella vastaanotolla – 2010 vierasta ja yhtä monta kädenpuristusta – puhuttiin näet enemmän politiikasta kuin aikoihin.Lenita Airiston kiiltävän musta housuasu, Laila Pullisen superkultapunokset, paino kaksi kiloa, Birgitta Ulfssonin myllynkivikaulus ja Armi Ratian primitiivikulttuurin inspiroimat pääkoristukset olivat illan kommenteissa auttamattomasti toisella sijalla.Peruun, Pekingistä Bagdadiin ja Pariisiin juhlittiin Suomen itsenäisyyden 52-vuotispäivää kotimaan lisäksi.Ulkomaisten edustustojemme, ystävyysseurojen jne. vastaanotoilla kävi ennakkotietojen mukaan pyörein luvuin kymmenentuhatta henkilöä.Suurin eli seitsemän ja puolen sadan vieraan joukko juhli Pariisissa.– –Linnan juhlia ei tällä kerralla välitettykään joka kotiin television kuvaruuduille.Siitä huolimatta ei Linnan liepeille kertynyt sen enempää yleisöä kuin edellisvuosinakaan.Suuri kansalaisjuhla pidettiin tänäkin vuonna Messuhallissa.Ympäri maata järjestettiin kirkko- ja kahvikonsertteja, myyjäisiä, paraateja jne.Valtioneuvoston juhlakonsertissa oli mukana mm. presidenttipari.Ylioppilaat marssivat perinteiseen tapaan Hietaniemen sankarihaudoilla käynnin jälkeen 1500-päisenä soihtukulkueena Suurtorille ja Suomen ylioppilaskuntien liiton edustajat kävivät esittämässä tervehdyksensä valtionpäämiehelle.tuhannet musiikin ystävät kerääntyivät pölyisille kukkuloille Altamontin moottoristadionille rakennetun lavan ympärille kuullakseen Rolling Stonesien soittavan.Kun ensimmäinen yhtye, Santana, aloitti ohjelman lauantaina, arvioitiin nuoria olevan paikalla 200 000 – 500 000.Liikenne oli ruuhkautunut yli 30 kilometrin matkalla.Vapaaehtoiset lääkärit kertoivat yhdestä synnytyksestä ja toisesta piakkoin tulevasta.Lisäksi oli lääkitty joitakin Helvetin Enkeleiden kolhimia nuoria ja otettu suojaan ”pahassa pilvessä” olevia huumausaineiden käyttäjiä.Helvetin Enkelien lavalle tunkeutumista lukuun ottamatta mitään suurempia välikohtauksia ei sattunut.Lämpimässä auringossa jotkut nuoret riisuutuivat alastomiksi ja tanssivat lavan edessä.Huumausainekauppa kävi avoimesti, sillä paikalla oli ainoastaan yksityisiä järjestyksenpitäjiä.Uutistoimisto AP:n mukaan Rolling Stonesit olivat itse hankkineet paikalle 19 lääkäriä ja kuusi psykiatria huolehtimaan yleisöstään.Paikalla olleiden Punaisen ristin edustajien mukaan lapsia olisi syntynyt konsertin aikana kolme kappaletta.Moottoristadionin virkailijoiden mukaan syntyneitä olisi ollut neljä.Konsertin humussa sai kaksi surmansa.heistä ovat keski-ikäisiä, esikaupungeissa asuvia perheenäitejä.Tuiki kyllästyneitä, koska he viettävät aikaansa katselemalla television päiväohjelmia ja juoruamalla puhelimessa ystävättäriensä kanssa.Mutta heitä on muunkinlaisia.Nuoria äitejä. Vanhoja äitejä. Äitejä, jotka käyvät toimessa. Äitejä, jotka ovat yksinäisiä, koska heidän miehensä on jättänyt heidät.Nämä kaikki ovat amerikkalaisia naisia, joilla on yhteinen ongelma. He ovat alkoholisteja.Heille on pullo tärkein asia elämässä.Tärkeämpi kuin aviomiehen rakkaus, lasten kunnioitus ja naapureiden ystävyys.– –Vaikka naisalkoholismi onkin siis melkoisen näkymätön yhteiskunnassa, ovat asiantuntijat siitä yhtä mieltä: se on lisääntymässä.Kymmenen vuotta sitten oli tilastojen mukaan yhtä naisalkoholistia kohden viisi miespuolista.Nyt on vahvoja perusteita olettaa, että suhdeluku on 1:3, jopa 1:2.keskustellaan parhaillaan vakavasti siitä tulisiko valtiovallan nostaa avioliittolain säätämää alinta avioitumisikää kolmella vuodella.Nykyisen lain mukaan pojat voivat mennä naimisiin 18 vuoden ikäisinä ja tytöt 15-vuotiaina.Hallitus on ehdottanut, että ikärajaa olisi kohotettava kolmella vuodella.Monet opiskelijat ovat vastanneet tähän, että ikärajan kohottaminen johtaisi esiaviollisten suhteiden nopeaan leviämiseen.Monet intialaisista vanhemmista ovat sitä mieltä, että ikärajaa olisi lisättävä ainakin viidellä vuodella, koska ”nykyajan nuoret ovat täysin vastuuntunnottomia”.Köyhät intialaiset haluavat pitää alimman avioitumisiän mahdollisimman alhaalla, koska heillä ei ole varaa ruokkia perhettä loputtomiin.kehitellään parhaillaan uutta sorsienmetsästystapaa.Kahdesti päivässä lentää n. 5000 heinäsorsaa 300 metrin pituisen matkan pölyisen maaston yli pienelle lammelle.Sorsat opetetaan lentämään suoraan, jotta niitä olisi helpompi ampua alas haulikolla.Muutaman viikon kuluttua suuren sorsaparven koulutus on päättynyt ja silloin ne päästetään muutama kerrallaan lentämään korkeasta tornista kuivan ruohon läpi välkkyvälle lammelle.Lammen ja tornin välillä on muutama metsästäjä suojaisessa paikassa.He maksavat jokaisesta alas ampumastaan sorsasta 40–50 markkaa. Kysymyksessä on huvi, jolle ennustetaan suurta tulevaisuutta.HS