Historia

Tullille 60 kiloa pornoa Helsingin lentoasemalla

HS 9.12.1969

Kuusikymmentä

Turun Nordek-kokous olisi ollut turha

Suomen

Kekkonen väläytti Simosen erottamista

Tasavallan

”Tomaatit” tutkitaan

Kaksi

Ortodoksit paheksuvat Kivikasvoja

Ortodoksinen

Suomen ensimmäinen joululeima käytössä

Ensimmäinen

kiloa epäsiveellisiä julkaisuja joutui tullin käsiin lauantaina Helsingin lentoasemalla.Julkaisut maahan tuoneet ranskalainen ja ruotsalainen mies pääsivät lähtemään maasta maksettuaan sakkotalletusmaksun.”Neljä matkalaukullista pornojulkaisuja löydettiin pistokokeenomaisessa tarkastuksessa, joita silloin tällöin suoritetaan. Takavarikko tehtiin sen jälkeen kun Tukholmasta klo 15.25 saapunut kone oli laskeutunut”, kertoi tullivalvontatarkastaja Aarre Panula.Hän mainitsi, että 400–500 julkaisua, jotka oli kääritty kauniisiin joululahjapapereihin, on nyt tuliin hallussa. Kun asia aikanaan tulee esille Helsingin raastuvanoikeudessa, julkaisut ilmeisesti tuomitaan valtiolle menetetyiksi ja hävitetään.Kaappauksen yhteydessä joutui tullin käsiin myös kaksi rohkeata kaitafilmirullaa.hallituksen vaiteliaisuus päätöksestään Turun Nordek-kokouksen lykkäämiseksi tulevaisuuteen katkesi maanantaina.Antamassaan haastattelussa pääministeri Mauno Koivisto mainitsi päätöksen perusteluina paitsi Euroopan yhdentymiskehityksen myös eduskuntavaalien edellä kuumenneen sisäpoliittisen tilanteen, joka on tehnyt neuvottelujen jatkamisen tällä hetkellä turhaksi.Sen sijaan pääministeri kielsi tiedot, joiden mukaan Neuvostoliitto jollakin tavoin olisi painostanut hallitusta tekemään lykkäyspäätöksensä.presidentti puuttui maanantaina lapsilisäkiistaan ja vetosi Tpsl:n johtoon hallitusryhmien sisäisen kurin palauttamiseksi.Presidentti Urho Kekkosen puhuttelua luonnehdittiin kovaksi. Hän piti sen Tamminiemessä.Presidentti viittasi tänään pidettävään esittelyynsä ja sen antamaan tilaisuuteen äärimmäisessä tapauksessa vapauttaa oikeusministeri Aarre Simonen valtioneuvoston jäsenyydestä.Tämä voisi johtaa koko hallituksen uudelleen järjestelyyn.viimeisintä ”Tomaatti” -ohjelmaa sekä itsenäisyyspäivänä esitetty ohjelma ”Kekkonen on tarpeellinen” olivat esillä yleisradion suomenkielisen ohjelmaneuvoston kokouksessa maanantaina.Mitään päätöksiä ohjelmien suhteen ei tehty, vaan ohjelmaneuvoston jäsenet saavat ohjelmien käsikirjoitukset tarkemmin tutkittaviksi.kirkollishallitus pyytää Yleisradion hallintoneuvostoa teettämään tutkimuksen sunnuntaina 7. joulukuuta esitetyn ”Kivikasvoshown” johdosta.Kirkollishallituksen mukaan ohjelman ”ilmeinen tarkoitus on ollut kaiken muun ohella tehdä naurunalaiseksi ortodoksisen kirkon edustaja”.”Suomen ortodoksisen kirkkokunnan piirissä on herättänyt suurta paheksumista television 7.12. ohjelmassa otsikolla ”Kivikasvoshow” esitetty pilailu, jossa on ollut ilmeinen tarkoitus kaiken muun ohella tehdä naurunalaiseksi ortodoksisen kirkon edustaja.Pyydämme sen vuoksi, että arv. hallintoneuvoston toimesta suoritetaan viipymättä tutkimus siitä, kenen vastuulla on tällainen kirkkokuntaamme halventava ilveily lähetetty kaiken kansan nähtäväksi.”suomalainen joululeima on tänä jouluna käytössä Helsingissä.Tällä erikoisleimalla leimataan kirjeet ja kortit, jotka on jätetty Kolmen Sepän luona olevaan erikoispostilaatikkoon. Leimaa käytetään jouluaattoon asti.Idea suomalaisesta joululeimasta on lähtöisin Aleksanterinkatu r.y.:ltä. Ekonomi Armo Kaijanen kertoi, että hän filatelistina oli huomannut Suomelta puuttuvan joulupostimerkin ja joululeiman.Esimerkiksi Englannissa joulupostimerkit ovat saaneet niin suuren suosion, että joka joulu usean vuoden aikana on julkaistu uusi merkki.HS