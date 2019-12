Historia

Sulakkeet eivät kestäneet budjettipuhujia Helsingissä

HS 10.12.1969

Helsingin

Mansonin hipit virallisesti syytteeseen

Los Angeles (Reuter)

Parrakasta

Rauhanpalkinto ILO:lle tänään

Oslossa

Wayne ja Woodward tuottoisia tähtiä

Filmitähdet

Kai Pahlman Lahteen!

Helsingin

Sängyssä loikominen lieventää stressiä

Avaruusajan

kaupunginvaltuusto käytti eilen alkaneeseen budjettikeskusteluun lähes 60 puheenvuoroa ja esitti satakunta toivomuspontta hyväksyttäväksi. Aamupäivällä alkanut kokous jatkui yömyöhään, eikä varsinaisia päätöksiä saatu aikaan.Valtuuston tarkoituksena oli kuitenkin yön kuluessa lisätä budjetin loppusummaa 1,5 miljoonalla markalla. Talousarvioesityksen loppusumma nousee 1.547,6 miljoonasta markasta 1.549 miljoonaan markkaan.Lisämäärärahoista päätettiin jo maanantaina, jolloin valtuustoryhmät pitivät epävirallisia neuvotteluja.– –Helsingin talousarviokeskustelun kuluessa käytettiin siinä määrin voimakasta kieltä, että sanelukone poltti sulakkeet ja istunto jouduttiin keskeyttämään kymmeneksi minuutiksi.Toinen puheenvuoro pimensi koko salin muutamaksi sekunniksi.hippijohtajaa Charles Mansonia ja hänen ”Paholaisen palvelijat”-nimeä käyttävän yhdyskuntansa jäseniä vastaan on nyt nostettu syyte Sharon Tate -sarjan rituaalimurhista, mutta lakimiespiirit uskovat oikeudenkäynnin alkavan vasta neljän–kuuden kuukauden kuluttua.Suuri valamiehistö nosti maanantaina syytteen viittä hippiyhdyskunnan jäsentä vastaan elokuun 9. tehdystä elokuvanäyttelijä Sharon Taten ja neljän muun joukkomurhasta Taten asunnossa Los Angelesissa. Syytetyt ovat 35-vuotias Manson, 24-vuotias Charles Watson ja kolme 19–21-vuotiasta naista.Kaikkia viittä sekä erästä toista 19-vuotiasta tyttöä vastaan nostettiin syyte myös erään tavaratalon omistajan, Leno La Biancan ja tämän vaimon kaksoismurhasta, joka tapahtui seuraavana päivänä.Los Angelesin poliisin odotetaan tuovan Mansonin, jota hänen kannattajansa kutsuvat ”paholaiseksi”, ”jumalaksi” tai ”jeesukseksi”, lähipäivinä Los Angelesiin, jossa häntä vastaan nostetaan virallisesti syyte seitsemästä murhasta ja murhajuonen suunnittelusta.luovutetaan keskiviikkona Nobelin rauhanpalkinto Yhdistyneiden kansakuntien työjärjestölle ILO:lle.ILO (International Labour Organisation) on YK:n vanhin erityisjärjestö ja sen alkuperäisenä tehtävänä oli työolosuhteiden parantaminen kaikkialla maailmassa.ILO:n toiminnan mottona on ollut: ”Köyhyys, ilmeneepä se missä muodossa tahansa, merkitsee vaaraa hyvinvoinnille kaikkialla”.ILO syntyi Versaillesissa vuonna 1919 ensimmäisen maailmansodan rauhan järjestelyjen yhteydessä. Sen toiminta liittyi alusta alkaen tiiviisti Kansainliiton työhön.Kansainliiton hajoaminen toisen maailmansodan pyörteisiin ei merkinnyt kuitenkaan ILO:n loppua, vaan järjestö pysyi hengissä ja liittyi vuonna 1946 vastaperustetun YK:n ensimmäiseksi erityisjärjestöksi.John Wayne ja Joanne Woodward ovat vuonna 1969 tuoneet eniten rahaa elokuvateatterien kassaan. Menestystutkimuksen on tehnyt amerikkalaisen elokuvan taloudellinen julkaisu ”Box Office”.Wayne tuli nyt ykköseksi Paul Newmanin tilalle. Newmanin vaimo Joanne Woodward puolestaan valtasi ensimmäisen sijan Julie Andrewsilta, joka oli pitänyt sitä jo neljä vuotta hallussaan.– –Järjestys miesten osalta on: Wayne, Newman, Hoffman, Steve McQueen, Clint Eastwood, Richard Burton, Lee Marvin, Arkin, Jack Lemmon, Sidney Poitier, Dean Martin ja Gregory Peck.Naisten listalla Woodwardista seuraavat ovat Andrews, Shirley McLaine, Katherine Hepburn, Jane Fonda, Streisand, Raquel Welch, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Doris Day, Faye Dunaway ja Vanessa Redgrave. (AP)Jalkapalloklubi menettää viiden viimeisen vuoden värikkäimmän jalkapalloilijansa Kai Pahlmanin. Pahlman on jo liittynyt Lahden Reippaaseen. Hänellä ei ole karanteenia.Tämä merkitsee sitä, että mestaruussarjassa kaikkina aikoina eniten (185 kpl) maaleja tehnyt helsinkiläinen on vapaa edustamaan Reipasta välittömästi. Koska HJK on antanut Pahlmanille vapaat paperit, merkinnee se sitä, että HJK:n ja Pahlmanin välillä on ollut tästä sopimus.stressin voi parantaa varsin helposti, sanoi Englannin lääketieteellisen liittoneuvoston puheenjohtaja Ronald Gibson äskettäin. Paineen muodostuessa liian suureksi rasitukseksi potilaan tarvitsee vain oikaista itsensä sänkyyn ja rentoutua.”Vuode on erittäin tärkeä varaventtiili ja sitä paitsi se säästää käyttäjänsä monilta sairauksilta”, hän sanoi.Lopuksi hän mainitsi kuitenkin, että jos paine ei tunnu lieventyvän kahden vuorokauden sisällä, on parasta kutsua paikalle lääkäri. (UPI)HS