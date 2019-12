Historia

Kuninkaat jakoivat Nobelin palkinnot

HS 11.12.1969

Tukholma (UPI)

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taiteilijat koolla Moskovassa

Moskova (STT)

Neuvostoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ananias Hikitoukka” oli Pusan pahin kilpailija

”Ananias Hikitoukka”

”Aliupseerikoulutus häivyttää ärjyvän kersanttityypin”

Savitaipale (HS)

”Nykyisen

Mainos-TV lisää lähetyksiä ja väriä

Mainos-TV:n

Taanila vetää viimeisen Puoliajan

Vihonviimeinen

Vähän ennen jouluherkkuja

Monimutkaiseen

Kullattu pamppu amerikattarien uusi asuste

New Yorkin

1969 Nobel-palkinnot jaettiin keskiviikkona Tukholmassa ja Oslossa. Nobel-palkinnon suuruus tänä vuonna oli noin 300.000 markkaa. Palkinto jaettiin yhdeksälle henkilölle.Palkinnon saaneista tiedemiehistä neljä oli amerikkalaista, kaksi norjalaista sekä yksi englantilainen ja yksi hollantilainen.Kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin tänä vuonna irlantilaissyntyiselle kirjailijalle Samuel Beckettille, joka ei kuitenkaan saapunut Tukholmaan vaatimattomuussyistä.Tukholmaan ei päässyt matkustamaan myöskään taloustieteen palkinnon jakanut norjalainen professori Ragnar Frisch, jonka reisiluu murtui onnettomuudessa.Tukholmassa palkinnot jakoi juhlallisessa tilaisuudessa Ruotsin kuningas Kustaa VI Aadolf.Kansainvälinen työjärjestö ILO otti vastaan Nobelin v. 1969 rauhanpalkinnon yksinkertaisessa, mutta juhlallisessa tilaisuudessa Oslon yliopistossa.kirjailijat, taiteilijat, elokuvantekijät ja säveltäjät aloittivat keskiviikkona Moskovassa kaksipäiväisen täysistunnon, jonka aiheena on ”leniniläisten puolueuskollisuus- ja kansanomaisuusperiaatteiden toteuttaminen Neuvostoliiton kirjallisuudessa ja taiteessa”.Kokousta on edeltänyt dramaattinen kampanja kirjailija Aleksandr Solzhenitsyniä vastaan.Neuvostoliiton lehdet ovat lisäksi viime aikoina varoittaneet jatkuvasti liiallisesta poikkeamisesta puolueen linjasta taiteellisessa luomistyössä.Neuvostoliiton kirjailijaliiton äänenkannattaja Literaturnaja Gazeta antoi keskiviikkoisessa pääkirjoituksessaan ymmärtää, että nyt alkanut luovan työn liiton täysistunto on askel kohti otteen kiristymistä.Lehden kirjoituksesta ilmenee, että Neuvostoliiton taiteellisen elämän tärkein tehtävä tällä hetkellä on tehdä kirjoja, runoja, sävellyksiä, maalauksia, piirroksia ja elokuvia Leninistä.”Lenin! Neuvostoliiton taiteilijoiden kannalta ei ole mitään kalliimpaa, vaativampaa, vaikeampaa tai vastuunalaisempaa aihetta”, kirjoittaa lehti.”Lenin on koko neuvostokirjallisuudelle kaikenpeittävä, ikuinen aihe.”näytteli pääosaa Helsingin kaupunginvaltuuston keskiviikkopäivän kokouksessa, jossa Helsingin kaupunkiin valittiin uusi apulaiskaupunginjohtaja.Ehkä ensi kerran kaupungin historiassa vähemmistö saavutti kaupunginjohtajaa äänestettäessä enemmistön, sillä uudeksi henkilö- ja sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtajaksi valittiin valtiotieteen maisteri Pentti Pusa 33 äänellä.Kunnallislain mukaan valittavan on saatava yli puolet äänistä, mutta kun äänestyslipuista oli 15 tyhjää, eikä tyhjiä lippuja lasketa annetuiksi ääniksi, riitti edellä mainittu äänimäärä.Tästä eräs valtuutettu sai aiheen todeta, että jos näissä tyhjissä lipuissa olisi ollut vaikka Ananias Hikitoukan nimi, olisi se riittänyt toisen äänestyskierroksen toimeenpanemiseen.aliupseerikoulutuksen tavoitteena on häivyttää Suomen armeijasta se ärjyvä kersanttityyppi, joka peitti tyhmyytensä kovaan huutoon”, totesi aliupseerikoulun johtaja, eversti Eero Eräsaari koulun sotaharjoituksissa Savitaipaleella.”Koulutuksessa pyritään aliupseerien tiedollisen tason nostamiseen. Viimeistään vuonna 1971 muuttuu Aliupseerikoulu keskikoulupohjaiseksi.””Sotilaallisten aineiden lisäksi kuuluu nykyisin opetusohjelmaan varsin runsaasti psykologiaa. Näin pyritään tuleville kouluttajille antamaan perustiedot ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen vaikuttavista tekijöistä”.viikottainen ohjelma-aika kasvaa tunnilla kakkosverkossa.Ensi vuoden alusta MTV lähettää ohjelmaa myös tiistaisin klo 19.15–20.15, tähän astisen torstailähetyksen lisäksi.Uutena tiistaiohjelmana tullaan näkemään ”Minä vakooja” -sarjassa tutuksi tullut Bill Cosby omassa ohjelmassaan sekä englantilainen dokumenttielokuva ”Menetetty rauha”, joka kertoo maailmansotien välisen ajan kansainvälispoliittisista ristiriidoista. Lisäksi esitetään toistaiseksi uusintoina mm. Hanskia.MTV:n väriohjelmien määrä kasvaa vuoden 1970 alusta kymmeneen tuntiin kuukaudessa.Uusia väriohjelmia tulevat olemaan amerikkalaiset komediat ”Mr. Deeds” ja ”Eddien isä”, englantilainen musiikki- ja viihdesarja ”Tom Jones”, seikkailu ja jännityselokuvat ”Bronson”, ”Viimeiset mohikaanit” ja jo ennestään tuttu ”Yksinäinen susi”, jonka tilalle tulee myöhemmin keväällä englantilainen jännityselokuva ”Erikoistapaus”.Puoliaika lähtee tänään liikkeelle Hannu Taanilan johdolla.Ensimmäisessä Puoliajassa on tarkoitus jutella 60-luvusta sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole koskaan ennen keskusteltu tällaisista asioista.Taanilaa vastatusten ovat Lenita Airisto, Spede Pasanen, Pauli Räsänen, Armi Ratia ja Turun yliopiston Savo-Karjalaisesta osakunnasta Timo Varpio.Kuusikymmenlukuiset asiat liikkuvat iloista ja suruista Yleisradion väriin, presidentti Kekkoseen ja ulkopolitiikkaan ja kaikkea muuta mahtuu vielä väliin.ja aikaa vievään ruoanvalmistukseen etenkään juuri joulualusviikoilla ei monellakaan ole aikaa eikä mahdollisuuksia.Lauantaiksi kuumennettava makkara, iltapalaksi savusilakat tai perunarieska ja sunnuntaiksi padassa itsekseen poriseva kana eivät kovin paljon verota joulukiireisen aikaa.Lauantain ateriasta selviydytään nopeasti, jos ostetaan ryynimakkaroita tai kokeillaan joulumakkaroita.Ryynimakkarat kuumennetaan paistinpannulla vähässä rasvassa. Pannulle voidaan lisätä kevyesti ruskistumaan pari hienoksi hakattua sipulia.Joulumakkarat ovat raakamakkaroita, jotka on kypsennettävä 15–30 minuuttia vedessä keittämällä.Yhdestä joulumakkarasta riittää 2–3 hengelle.Ennen tarjolle tuomista poistetaan kypsästä makkarasta kuori ja se leikataan ohuiksi viipaleiksi.Makkaran kanssa maistuvat sinappi ja perunasose, ryynimakkaroiden lisänä myös puolukkasurvos.kaduilla ryöstöaikeissa kulkevat miehet saavat ruveta varomaan kirkasvärisiä pamppuja, joita näinä aikoina ilmestyy naisten käsivarrelle.Niiden suunnittelija, 29-vuotias Marilyn Baltar kertoo, että niillä on kaksinainen tarkoitus: ne sopivat suhteiltaan hyvin maksitakkeihin ja ovat koristeellisia, mutta niitä voi myös käyttää puolustustarkoitukseen.Tämä naisille tarkoitettu pamppu on pienempi kuin tavallinen poliisien käyttämä, se maksaa n. 40 markkaa, on n. 60 cm pitkä ja sen läpimitta on vajaat kolme senttiä.Se on jo joko kirkasvärinen tai kullattu.”Tarkoitukseni ei ole, että naiset kuljeskelisivat kalautellen ihmisiä päähän”, vakuuttaa neiti Baltar, ”haluan vain, että he tuntisivat olonsa turvatuksi. Tämä sopii yhtä hyvin köyhälle konttoritytölle, jonka työmatka kulkee rauhattomien korttelien lävitse, kuin rikkaalle kotirouvalle, jonka lemmikkikoira vaatii ulkoiluttamista illalla yhdentoista jälkeen.” (New York Times)HS