Historia

Poliisi ja radion tarkkailijat iskivät

HS 12.12.1969

Riihimäen

Tietokone sanelee säätiedot kartalle

Ilmatieteen

Yllyttäjälle sakkoja

Yllytysoikeus

Terveitä kolttalapsia sukuavioliitoista

Oulu (HS)

”Kolttalasten

”Huuto” ei vastaa ohjelmavaatimuksia

Yleisradiossa

N-liitossa paheksutaan lännen pornoa

Moskova (Reuter)

Länsimaiselle

seudulla torstaina järjestetyssä ”häiriöratsiassa” annettiin huomautus kaikkiaan 27 autoilijalle.Yleisradio ja liikkuva poliisi tarkkailivat yhdessä liikenteen aiheuttamia häiriöitä radio- ja televisiovastaanottimiin. Klo 16–20 välillä tarkastettiin yli 500 autoa, joista 27 oli häiriöautoja. Teknikko Timo Haikon kertoman mukaan tulos vastasi suunnilleen aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan häiriöautoja on noin 5–10 prosenttia.Niin ikään mopedeja tarkastettiin jonkin verran ja näistä kaksi sai huomautuslappusen.”Häiriöautojen” rekisterikirjaan tehtiin viasta tai puutteesta merkintä. Auton kuljettajalle annettiin kortti, jossa oli tarkat tiedot viasta ja puutteesta. Kortti on palautettava yleisradioon sen jälkeen, kun vika on korjattu.Ratsiat jatkuvat lähipäivinä muilla paikkakunnilla.Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi vuonna 1965 määräyksen, jonka mukaan moottoriajoneuvot on varustettava niin, etteivät ne kohtuuttomasti häiritse television katselua ja radion kuuntelua.laitos otti torstaina käyttöön tietokoneen. Sääennustusten luotettavuus ei kuitenkaan parane sen avulla ainakaan lähiaikoina. Sen sijaan kone kerää mm. tiedot säähavaintoasemilta ja tekee niistä kartan. Meteorologien ennustustyön uskotaan kuitenkin helpottuvan, koska kone laatii ainakin virheettömän sääkartan.Juhlapäivän kunniaksi tietokone soitteli sikermän joulusävelmiä.Laitteet otettiin testikäyttöön jo marraskuun alussa. Datasaabin edustaja, systeemipäällikkö Sven Yngvell Linköpingistä luovutti tietokoneen. Ilmatieteen laitoksen johtaja Matti Franssila aloitti napin painalluksella koneen esittelyajon.Laitoksen sääosasto saa päivittäin kolme miljoonaa numerotietoa säästä. Kielivaikeuksien poistamiseksi ja viestiliikenteen nopeuttamiseksi säätiedot välitetään numeroina kansainvälisen käytännön mukaan. Tietokone helpottaa huomattavasti näiden tietojen käsittelyä.oli torstaina sadan päiväsakon kannalla langettaessaan opiskelija Pekka Milonoffille rangaistuksen. Päätös syntyi totuttuun tapaan lyhyen harkinnan jälkeen äänin 2–1. Milonoff ilmoitti heti tyytymättömyytensä päätökseen.Syytetty tuomittiin rikoslain 16. luvun 9. pykälän 1. ja 4. momentin perusteella julkisesta asevelvollisten houkuttelemisesta jäämään pois vakinaisesta palveluksesta.Päiväsakon suuruudeksi määrättiin kolme markkaa, joten Milonoff joutuu maksamaan sakkoa kolmesataa markkaa.Yllytysjutuissa on päiväsakkojen määrä vaihdellut 60:stä 100:aan.kehityksestä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että avioliitot sukulaisten kesken eivät ole olleet vaarallisia, vaan lasten terveys on hyvä. Monipuolisen ravinnon ansiosta lasten kasvunopeus on ollut suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja suurempi kuin missään, missä vastaavia tutkimuksia on tehty”, kertoi arktisen lääketieteen pohjoismaisen yhteistyövaliokunnan pääsihteeri, dosentti Thord Lewin Oulussa.Oulussa pidetty valiokunnan kokous valmistelee Oulussa kesällä 1971 pidettävää kansainvälistä arktisen lääketieteen symposiumia, johon odotetaan 200–400 osanottajaa.esitetty amerikkalaisen runoilijan Allen Ginsbergin jazzruno ”Huuto” ei vastaa radio-ohjelmille asetettavia vaatimuksia. Tähän kantaan päätyi kulkulaitosministeri Paavo Aitio vastatessaan 83 kansanedustajan kyselyyn.Ginsbergin ”Huuto” esitettiin radion yleis- ja rinnakkaisohjelmissa syys–lokakuun vaihteessa. Sen sopivuudesta radio-ohjelmaksi teki kansanedustaja Arne Berner kyselyn, johon yhtyi edustajia lähes kaikista puolueista.Radio- ja televisiotoimittajien liitto puuttui heti torstaina ministeri Aition vastaukseen. Liiton mielestä on erittäin vaarallista, että yksityisten lainausten perusteella on koko ohjelma tuomittu.Ministeri Aition vastauksen mukaan ohjelmasta vastuussa olevat eivät ole ymmärtäneet yleisradio-ohjelmille asetettavia vaatimuksia. Myöskään radion toimiluvan henkeä ei ole noudatettu.kulttuurille on nykyisin tyypillistä seksuaalinen mellastelu ja pornografia venäläisen kirjailijavirkamiehen mukaan.Runoilija ja näytelmäkirjailija Sergei Mikhalkov, joka johtaa Moskovan kirjailijaliittoa, arvosteli kirpeästi länsimaista taidetta suuressa Neuvostoliiton älymystön ja kommunistisen puolueen virkailijoiden kokouksessa Moskovassa.Mikhalkov esitti esimerkkeinä lännen kulttuuritrendeistä kansainvälisen pornografian näyttelyn Kööpenhaminassa ja Broadway-näytelmän ”Oh Calcutta”, jossa, kuten hän ilmaisi asian, ”mies- ja naispuoliset näyttelijät esiintyvät ilman minkäänlaisia vaatteita”.Samassa kokouksessa Neuvostoliiton älymystön liiton johtaja hyökkäsi kiivaasti kirjailija Aleksander Solzhenitsyniä vastaan, joka marraskuussa erotettiin kirjailijaliitosta, koska oli antanut liian synkän kuvan elämästä Neuvostoliitossa ja kieltäytynyt sanoutumasta irti lännessä itseään ympäröivästä hälinästä.HS