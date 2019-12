Historia

HS 13.12.1969

Maidon suurtuottajille tilapäisiä rajoituksia

Valtiontaloudellisista

Juutalaisten muutto Puolasta Bonnin huolena

Bonn (Matti Kontio)

Yli

Pientalo autoille

Norjassa

meijerit ovat uusineet maitotölkkinsä. Luultavasti on haluttu tehdä pirteitä pöytäpakkauksia, on käytetty kirkkaita värejä, punaista, keltaista, sinistä, kahta väriä kunkin meijerin yhden litran kulutusmaitotölkissä.Uutta on myös tuoteseloste. Se on tietysti hyvä olemassa, mutta sen sijoitusta olisi voinut ehkä vielä harkita.Tarkoitus lienee, että pöytäpakkauksen voi todella tuoda suoraan pöytään, sen avullahan toivoo säästyvänsä maitokannun pesemiseltä. Mutta kirjava tölkki riitelee kuviollisen pöytäliinan kanssa, värejä on vaikea saada sointumaan muihin tavaroihin. – –”Tiesimme, että monet kuluttajat ovat toivoneet mahdollisimman hillittyä pakkausta,” sanoi johtaja Ilkka Haka Valiosta ”Pakkauksen pitäisi erottua kaupassa, mutta ruokapöydässä se taas ei saisi herättää huomiota. Siinä on melkoinen ristiriita.” – –”Väri on myös kustannuskysymys”, sanoi johtaja Sten Jalanka Elannosta. ”Värillinen pinta saa peittää pakkauksesta vain runsaan kolmasosan, jos sitä on enemmän, sen kuivuminen kestää kauemmin, alentaa painokoneen tehoa ja nostaa kustannuksia. Mielestäni kuviointi on sivuseikka, on tärkeämpää, että pakkauksessa on yksityiskohtainen tuoteseloste.” – –Kun pakkauksia ryhdyttiin uudistamaan, niin miksi ei saman tien tehty yhdenmukaisia tölkkejä, joiden avulla eri maitolaadut voisi vaikeuksitta erottaa toisistaan. Yksi väri rasvattomalle maidolle, toinen kevytmaidolle, kolmas kulutusmaidolle ja neljäs rasvapitoisimmalle laadulle. Nyt saavat sekä ostajat että valintamyymälöiden kiireiset kassat vasta hetken miettimisenjälkeen selville, mistä maitolaadusta on kyse.Pussimaitoa varten myydään kaupoissa kannuja, samaa sameaa väriä kuin itse pussikin. Miksi kannu on sen verran pussia matalampi, että pussin suu jää reilusti näkyviin? Ei mikään pöydän koriste tämäkään.syistä jouduttaneen ottamaan käyttöön tilapäistoimena tuotannon rajoittaminen tai kiintiöinti suurten maidontuottajain osalta, jos ylijäämävarastojen nopea kasvu on nähtävissä eikä esim. kireä heinätilanne tuo helpotusta.Tämän ilmoitti valtiovarainministeri Eino Raunio budjettipuheenvuorossaan eduskunnassa.20.000 Puolan juutalaista on muuttanut maasta sen jälkeen kun Puolan kommunistipuolueen johto aloitti ”antisionistisen kampanjan” juutalaisia vastaan, ilmoitti Länsi-Berliinin juutalaisen seurakunnanpuheenjohtaja Heinz Galinski.Jäljelle jääneistä noin 10.000 juutalaisesta poistuu lähiaikoina noin 5.000. Puolaan jäävät juutalaiset ovat etupäässä vanhoja ihmisiä, jotka eivät halua jättää tuttua elinympäristöään tai joilla on tiettyjä eläke-etuja.Kysymys Puolan juutalaistenkohtalosta on ollut viime aikoina yleisenä puheenaiheena sekä Ruotsissa että Tanskassa. Lehdistössä on mm. huomautettu, että menossa on varsinkin älymystöön kohdistuva ”puhdistus” ja että tuhansia tärkeissä tehtävissä olleita juutalaissyntyisiä Puolan kansalaisia on suorastaan pakotettu eroamaan ja lähtemään ulkomaille.Varsovan radion kommentaattorin mukaan kysymyksessä on vapaaehtoinen maastapoistuminen, johon viranomaiset ovat antaneet luvan.Liittopresidentti Gustav Heinemann on oman ilmoituksensa mukaan käynyt keskusteluja Tanskaan muuttaneiden 1400 juutalaisen aseman helpottamisesta.Samoin liittopäivien varapuhemies prof. Carlo Schmidt, joka vastikään vieraili Puolassa, on kehoittanut liittokansleri Willy Brandtia ottamaan Puolan juutalaisten kohtalon esille piakkoin alkavissa Puolan ja Länsi-Saksan välisissä neuvotteluissa.on kehitetty ns. paternoster-hissin periaatteella toimiva autojen paikoitusyksikkö. Minipaikoitustalo kootaan tehtaassa valmistetuista osista. Sitä voidaan siirtää paikasta toiseen.Kahdentoista auton "pientalossa"on hydrauliset kontit, jotka kiertävät molempiin suuntiin talon seinässä olevan ohjaustaulun avulla. Täysin automatisoitu paikoitusyksikkö käsittää 12 auton paikoitustilat, avaimilla toimivan ohjaustaulun, jossa on rahakemittari sekä keskusmuistiyksikkö.Pohjarakennelmaan on sijoitettu käyttökoneiston lisäksi sähkökeskus ja automaattiovet. Tehontarve on n. 60 hevosvoimaa. Auto tulee kerroksista katutasoon 25 sekunnissa.Norjalaisen Total Transportation Systems nimisen yrityksen suunnitteleman paikoitusyksikön hinta on lähes 200000 Norjan kruunua eli noin 120000 markkaa.HS