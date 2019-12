Historia

Vaikea ulospääsy rautatieaseman paikoitusalueelta

HS 15.12.1969

Autosuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pennin alennustila

Suomen

Toista tuhatta marssi Vietnamin rauhan puolesta

”Yhä

Turkulaiset keräsivät noin 2 300 kirjaa Kakolan vangeille

Turku (HS)

Kahteen

Tammenterhoja rauhan hyväksi

Kourallinen

Forsyten taru pysähdyttää nyt Prahankin elämän sunnuntaisin

Praha.

”Minun

seisoo rautatieaseman pääoven edessä paikoitusalueella.Toisesta päästä ei pääse sisään eikä toisesta ulos.Vinoparkkeeraus ei riitä, vaan auto pitää jättää keskelle kapeaa aluetta ja niin on ulosmenoväylä tukossa.Syynä parkkipaikan tukkeutumiseen on asematunneli.On sitten sunnuntai tai arkipäivä, ja ruoka sattuu loppumaan, niin ei hätää: asematunnelin liikkeet ovat auki.Autolla paikalle ja sillä siisti.Perille tultaessa ovat normaalit autopaikat alueella täynnä.Auto on jätettävä ajoväylälle.Mutta asematunneli ei ole ainoa syy paikan tukkeutumiseen.Suman seisomista edesauttaa se, että useimmiten paikalta on melkein toivotonta yrittää poispääsyä.Ulostuloaukosta saa kääntyä vain oikealle, Kaivokadulle.Samaan aikaan tulee kuitenkin autoja pitkin Kaivokatua ja pitkin Keskuskatua Rautatientorilta.Tähän autovirtaan ei normaali ajaja uskalla autoaan tunkea, varsinkaan kun paikalla ei ole liikenteen ohjausta muulloin kuin ruuhka-aikoina arkipäivisin.Rahapajalla on kunniakkaat perinteet metallirahojen valmistuksessa.Se pystyy erittäin korkeatasoiseen työhön, mistä eräänä osoituksena ovat sen saamat monet ulkomaiset tilaukset.Rahapaja on kuitenkin riippuvainen saamistaan toimeksiannoista.Niinpä se nyt joutuu valmistamaan yleiseen käyttöön epäonnistuneita alumiinipennejä, jotka jo ovat aiheuttaneet oikeutettua tyytymättömyyttä yleisön keskuudessa.Tyytymättömyys varmasti lisääntyy ajan mukana, kun aluksi kirkkaat alumiinipennit tummuvat.Jos tuuli puhaltaa ruman pikkukolikon pois kädeltä, on kaksinverroin epämiellyttävämpää yrittää poimia sitä.Kuparipenniäkin on jo vaikea käsitellä sen pienuuden vuoksi, mutta se on sentään yli kolme kertaa painavampi ja säilyttää paremmin ulkonäkönsä.Alumiinipennin käyttöön ottamista on puolusteltu sillä, että pennin rahan valmistaminen kuparista maksaa kaksi kertaa arvonsa.Pennin kolikon täytyy kuitenkin olla käyttökelpoinen ja antaa hyvä kuva maan rahaoloista.Kumpaakaan alumiinipenni ei tee.Penni on joutunut alennustilaan.myönteisempi asennoituminen rauhantyöhön on saanut näkyviä ilmauksia Suomessa,” totesi valtiot. maisteri Juhani Pitkänen sunnuntaina Helsingissä.Hän puhui Vietnamin kansan puolesta järjestetyssä rauhankokouksessa Messuhallissa.Kokousta edelsi eri kansalaispiirien järjestämä rauhanmarssi, johon osallistui toista tuhatta ihmistä.Marssireitti kulki Senaatintorilta Messuhalliin.Esimerkkeinä myönteisestä asenteesta Pitkänen mainitsi Suomen ehdotuksen Euroopan turvallisuuskonferenssin järjestämisestä Helsingissä sekä Salt-kokouksen pitämisen Helsingissä.”Rauhan luominen on ihmiskunnan keskeinen tehtävä. Sodan ja rauhan välillä emme ole puolueettomia. Olemme rauhan puolella sotaa vastaan, rauhanpolitiikan puolella sotapolitiikkaa vastaan, vapautusliikkeiden puolella riistoa ja orjuutusta vastaan,” sanoi Pitkänen.”mustaan maijaan” koottiin sunnuntai-iltapäivällä varsin poikkeuksellista lastia: kirjoja.Poliisilaitos osallistui kaupungin klubinuorten ja heidän vetäjänsä konstaapeli Iisakki Nenosen tempaukseen ja kuljetti vangeille koottuja kirjoja keräilypisteistä Kakolanmäelle Turun keskusvankilaan.Lähes kaikki kaupungin ja seurakunnan nuorten kerhot olivat kirjakeräystä järjestämässä ja keräilypisteitä oli seitsemän eri puolilla kaupunkia.Suurimmat kirjaerät haki musta maija kotoa.Kolme tuntia kestäneen kirjakeräyksen aikana saatiin kirjoja noin 2300, mikä on huomattava lisäys keskusvankilan kirjamäärään.Kuritushuoneen vankien käyttämässä kirjastossa on tätä nykyä noin 3000 nidettä ja pakkolaitoksen kirjasto on tätäkin pienempi.”rauhan tammenterhoja”, jotka beatle John Lennon ja hänen vaimonsa Yoko Ono ovat lähettäneet Jordanian kuningas Husseinille, on kylvetty Husseinin määräyksestä kuninkaallisen huvilan puutarhaan.Hovilähteistä kerrottiin, että Lennon ja Yoko lähettivät tammenterhot Husseinille useita kuukausia sitten ”maailmanrauhan puolesta” käymänsä kampanjan yhteydessä ja pyysivät Jordanian kuningasta istuttamaan ne vertauskuvana sotaa vastaan.Eräs palatsin sihteereistä ilmoitti lahjasta Husseinin englantilaissyntyiselle puolisolle Munalle.Husseinin ja hänen vaimonsa kerrottiin liikuttuneen Lennonien eleestä.Hussein määräsi tammenterhot istutettaviksi Hummarissa Jordanian kukkuloilla lähellä Ammania sijaitsevan kuninkaallisen huvilan puutarhaan. (UPI)täytyy olla kotona kahdeksaan mennessä”, sanoi vanha nainen kiiruhtaessaan pimentyneillä kaduilla.”En halua menettää ainoata asiaa, jota kaipaan”, hän sanoi.Samanaikaisesti elämä Prahassa melkein seisahtui.Kadut ja ravintolat tyhjenivät.Kello oli kahdeksan sunnuntai-iltana ja Prahan television oli aika aloittaa vuosikausiin suosituimman sarjaelokuvan lähettäminen – kyseessä on englantilaisten tuottama sarja ”Forsyten taru”.Sarja, joka perustuu John Galsworthyn romaaniin, kertoo elämästä porvarillisessa perhepiirissä viktoriaanisessa Englannissa.Kuitenkin sarja on valtavan suosittu sosialistisessa maassa, missä kyseisen kaltaista elämää ei enää ole.Kaksitoista osaa on tähän mennessä näytetty ja toiset kaksitoista ovat vielä tulossa.Vaikutus tshekkoslovakialaisiin on ollut valtava.Elokuvien lippumyynnit ovat pudonneet sunnuntai-iltaisin.Tshekkoslovakialainen ei juuri soita ystävälleen kello kahdeksan ja yhdeksän välillä, koska hän todennäköisimmin ei ole tavattavissa.Toisilleen vieraat ihmiset antautuvat raitiovaunuissa ja kahviloissa kiihkeään keskusteluun siitä, mitä sarjassa tapahtui viime viikolla ja mitä on tapahtuva ensi viikolla.Sarjan suosion seurauksena eräs tshekkoslovakialainen kustantamo painattaa romaanin tshekinkielelle – ja ennustaa bestselleriä.