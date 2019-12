Historia

Uusittu todistus I-luokkalaisille

HS 16.12.1969

Helsingin

Irtolaisiin kohdistettava entistä kovempia otteita

Helsingin

Neljännes suomalaisista ilman harrastuksia

Noin

Kypärät päähän myös NHL:n mesikämmenille

Boston (UPI)

Pohjois-Amerikan

Päivän ateria

Ateria

Haarlan ”palatsi” katoaa Tampereen kaupunkikuvasta

Tampere (HS)

Keskustelu

kansakoulujen 6000 ensiluokkalaista vie tänä jouluna joulujuhlasta kotiin todistuksen, jossa ei ole numeroita.Todistuksessa, jonka ”arvosanat” on laadittu kasvatustieteen tuntijoiden ohjeiden mukaan, arvioidaan oppilaan käyttäytymistä koulutyössä, ei hänen suorituksiaan eikä luonnettaan. Todistus ei olekaan todistus, vaan arviointi.Kun olemme jo sata vuotta saaneet numeroarvosteluja, pienet ensiluokkalaisetkin odottavat ensimmäiseen todistukseensa jopa kymppejä ja pettyvät pahan kerran, kun niitä ei tuossa paperissa olekaan.Tänä jouluna Helsingin kaikissa kansakouluissa kokeillaan uutta todistuksen antomenettelyä. Ensiluokkalaisille ojennetaan hyvän joulun toivotuksen kanssa lomake, jonka otsikkona ei ole todistus-sanaa.poliisilaitoksen huolto-osasto vaatii kaupunginhallitukselle lähettämässään ”yhdeksän kohdan ohjelmassa” entistä kovempia otteita irtolaisiin.Huoltopoliisi katsoo, että Lauttasaarenkadun ensisuojan avaaminen vuonna 1967 oli alkuna assosiaalisten ainesten lisääntymiselle Helsingissä.Huoltopoliisi hyökkää myös tiedotusvälineitä vastaan ja väittää, että näillä on ihannoiva asenne epäsosiaalisten ainesten elämäntapaan. – –Edelleen olisi muistettava valvonnan tehostamisesta, ja valvonnassa olevat kotipaikkakunniltaan luvatta poistuneet olisi palautettava.neljännes suomalaisista ei harrasta mitään ja vain yhdellä prosentilla on enemmän kuin neljä harrastusta. Suhteellisesti eniten on harrastuksia Pohjois-Suomessa asuvilla kaupunkilaisilla. Tämä käy ilmi Kansallis-Osake-Pankin teettämästä vapaa-aikatutkimuksesta.Aktiivisia harrastajia ovat mm. kaupunkilaiset, järjestöihmiset ja metsästäjät. Kokonaisuutena ottaen eniten harrastuksia on yläluokissa. Mutta esim. metsästyksen kohdalla on alimmassa tuloluokassa (alle 7.000 mk) suhteellisesti eniten metsästystä harrastavia miehiä.Taideharrastuksia on eniten helsinkiläisillä ja vähiten Pohjois-Suomen maalaiskunnissa asuvilla. Taideharrastuksia on alimmassa tuloluokassa naisilla kaksi kertaa niin paljon kuin miehillä. Ylimmässä tuloluokassa miehet ovat tasoissa. Taideharrastuksia ei tutkimuksessa ole kuitenkaan tarkemmin eritelty.Sekä sukupuoli että siviilisääty vaikuttavat tutkimuksen ohella vapaa-ajan viettoon.Naisellisia harrastuksia ovat mm. käsityöt ja opiskelu. Miehet puolestaan kalastavat, metsästävät ja urheilevat. Miehet viettävät vapaa-aikansa mieluimmin ulkoilmassa ja naiset sisällä.nimekkäimmän jääkiekon ammattilaisliigan NHL:n seura Boston Bruins (Mesikämmenet) on tehnyt ehdotuksen liigan sääntökomitealle, että kypärien käyttö tulisi pakolliseksi kaikille liigan pelaajille ensi tammikuun 15. päivästä lähtien.Bruinsien johtokunnan puheenjohtajan Weston W. Adamsin tekemän ehdotuksen mukaan kypärien käyttö tulisi pakolliseksi kaikissa harjoitus-, sarja- ja loppusarjaotteluissa.Asiantuntijapiireissä uskotaan ehdotuksen olevan seurausta Bostonin puolustajapelaaja Teddy Greenin hengenvaarallisesta loukkaantumisesta eräässä pelikautta edeltäneessä harjoitusottelussa sattuneessa mailasodassa, jolloin hän kaatuessaan jäähän löi voimakkaasti päänsä.Myöhemmin Green kuitenkin vähitellen toipui vammastaan.saadaan nopeasti pakastekalapuikoista ja pikaperunasoseesta. Kalapuikot on valmiiksi paneroitu, joten ne tarvitsee vain kuumentaa pannussa.Hieman enemmän aikaa vaatii pakastekala, joka keitetään vedessä, mutta se kypsyy samaan aikaan kuin keitettävät perunat. – –Keitettyjen perunoiden lisäksi raikasta porkkanaraastetta ja pinaatin ystäville pinaattimuhennosta. Aterian päätteeksi maistunee palanen hyvää juustoa.Haarlan ”palatsin” kohtalosta käynnistyy jälleen Tampereella muutaman vuoden tauon jälkeen.Tampereen kaupunginhallitus suostui maanantaina äänestyksen jälkeen punagraniitista tehdyn asuinrakennuksen omistajien toivomukseen muuttaa asemakaavaa siten, että tontille määrätään sama rakennusoikeus, kuin korttelin muillakin tonteilla jo on.Kaupunkikuvasta lähivuosina häviävän rakennuksen ovat suunnitelleet vuonna 1923 arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela. Se sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Hämeensiltaa Hatanpään valtatien varrella.