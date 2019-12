Historia

Kaupunkikuvassa on ikkunavirhe

HS 17.12.1969

Helsingin

Kuusenmyyjiä entistä vähemmän

Joulukuusien

Opiskelijat suosittua joulutyövoimaa

Jouluajan

Lumimiehen jälkiä nähty jälleen

Colville, Washington (AP)

Eräs

julkisivuja vartioivat virkamiehet ovat tarttuneet Pohjoisranta 14:n viisi vuotta sitten tekemään ikkunavirheeseen. Jos asuntoyhtiön valitus hylätään myös lääninhallituksessa, joudutaan talon ensimmäiseen ja kuudenteen kerrokseen kustantamaan uudet ikkunat. Julkisivutoimikunnan maun mukaan eivät rakennukseen asennetut yhden ruudun ikkunat sovi näiden kerrosten kohdalla kaupunkikuvaan.Ikkunain uusimisesta sovittiin viisi vuotta sitten. Julkisivutoimikunta sanoi silloin, että ensimmäisen ja kuudennen kerroksen muuta julkisivua koristeellisempi linja vaati pystyjakoisia ikkunoita. Muut – myös seitsemäs kerros – voidaan muuttaa yhden ruudun ikkunoiksi. Tuntemattomasta syystä koko julkisivu uusittiin yhden ruudun ikkunoille. – –Hankaluus on se, ettei kahden kerroksen ikkunamuutoksilla voida paljoakaan vaikuttaa Pohjoisrannan talorivin ulkonäköön sellaisena kuin tavallinen helsinkiläinen sen kokee. Pahin sauma on maallikon mielestä talojen 12 ja 14välillä, jossa koristeellinen kattolinja hyppää todella pahan näköisesti neljäsosakerroksen ylöspäin. Tätä suree tavallinen helsinkiläinen, jos yleensä kohottaa katsettaan niin ylös.myynti pikkujoulujuhliin on jo täydessä vauhdissa Helsingin Kauppatorilla, jossa maalaiset saavat myydä kuusia kuormasta.Varsinainen yleismyynti alkaa kuitenkin vastaperjantaina, kerrottiin Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta. Tiistaihin mennessä oli yleismyyntilupia vuokrattu kolmisensataa ja yksinmyyntilupia huutokaupattu 18.Yleismyyntilupien kokonaismäärä on yleensä pysytellyt 500:n molemmin puolin, paitsi viime vuonna, jolloin lupia lunastettiin ennätysmäärä, 550. Tänä vuonna näyttää siltä, että myyntiin tulee tuntuvasti vähemmän puita kuin viime vuonna.Yleismyyntipaikkoja Helsingissä on yhteensä 68. Yleisluvan hinta on 10 markkaa vuorokausi, yksinmyyntipaikkojen hinnat vaihtelevat vuosittain ja paikoittain hyvin suuresti. Kallein yksinmyyntipaikka tänä vuonna on Sturenkadun – Porvoonkadun kulma, josta maksettiin huutokaupassa viime viikon maanantaina 1100 markkaa.Myyntipisteiden määrä ei ole muuttunut aiemmista vuosista.lisätyövoimantarjonta on tänäkin vuonna suurempi kuin sen kysyntä. Ennen kaikkea opiskelijat ovat haluttua työvoimaa palveluelinkeinojen kannalta. ”Opiskelijat ovat kohteliaita,nopeita ja kielitaitoisia”, sanoo Stockmannin henkilökunnan päällikkö Erik Saxberg.Tänä vuonna Stockmann työllistää 460 henkilöä, eli puolet enemmän kuin viime vuonna. Myyntivuotena tämä on viime vuotta parempi. Pelkästään myyntitehtäviin otetaan yhteensä noin 300 apulaista, loput menevät konttoreihin, läheteiksi ja varastotöihin. – –Sokokselle otetaan mieluiten aikaisemmin alalla ollutta työvoimaa. ”Marraskuun puolella tulevat ensimmäiset jouluapulaiset, jotka ovat suurimmaksi osaksi kotirouvia”, kertoo Sokoksen henkilökunnan päällikkö Manne Kokkonen. – –Elannon joulukiireet alkavat jo pikkujoulun aikoihin eli lokakuunpuolella. Silloin otetaan ensimmäiset jouluapulaiset. ”Me otamme liikkeeseemme paljon niitä, jotka ovat olleet täällä aikaisemminkin. Osa on ollut kesäapulaisina”, työhönottaja Erkki Nieminen kertoo.kanadalainen metsästäjä sanoo päässeensä legendaarinen lumimiehen, karvaisen, ihmisenkaltaisen olennon jäljille Washingtonin osavaltion koillisissa metsissä.Rene Dahinden jota pidetään Brittiläisen Kolumbian lumimiesten päämetsästäjänä, sanoi maanantaina, että hän aikoo käyttää jeeppejä, veneitä, lentokonetta ja tainnuttavia nuolia jouduttaakseen ”sasquatekiksi” nimitetyn olennon etsintää. Hän uskoo sen olevan 2.5 metrin pituinen ja oikeasta jalastaan loukkaantuneen.”Löysimme yli tuhat selvää jälkeä tuoreesta lumesta lähellä Franklin D. Rosevelt -järven rantaa”, hän sanoi. "Vasemman jalan jättämä jälki oli noin 45 cm pitkä. Oikean jalanjälki oli tuumaa lyhyempi, siitä puuttui yksi varvas ja pitkin jalan ulkosyrjää oli muutamia kuhmuja. Eläinlääkärin mukaan näytti siltä, että jalka olisi joskus murskautunut.”Viimeisten kuukausien aikana Washingtonissa on tehty useita ilmoituksia lumimiehestä, mutta etsinnät eivät ole vahvistaneet sen olemassaoloa.HS