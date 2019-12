Historia

Radion hallintoneuvosto tuomitsi ”Huuto”-runon

HS 19.12.1969

Jazz-runo

Uusi lentoyhtiö Suomeen

Suomeen

Epäkohtien poistamiseksi alotteita kerran kuussa

Luonnonsuojeluvuoden

Vanhalla sosiaalijoulu aattoyöstä joulupäivään

Nälkäjoulu 69

Kirjailijat uhkaavat

Lontoo (Reuter)

Kolmekymmentäyksi

Ennätys USA:ssa autojen myynnissä

Detroit (AP)

Henkilö-

”Huuto” sai yleisradion hallintoneuvoston tuomion ja ohjelmasta vastuussa oleville edellytettiin kurinpitotoimia.Lisäksi neuvosto päätti koko ohjelmapolitiikan kurinpalautuksesta, joka annetaan ”selvänä ja voimakkaana huomautuksena.”Huuto-jupakka kytkeytyy yleisradion toimilupa-anomukseen. Kahdeksi vuodeksi tehty anomus odottaa tällä hetkellä käsittelyä kulkulaitosministeriössä.Ministeriö pyysi äskettäin selvitystä kyseisen runon sisältäneestä radio-ohjelmasta. Lausunto vaadittiin ”viimeistään toimiluvan uudistamisajankohtaan” mennessä.Hallintoneuvoston nyt hyväksymässä kannanotossa todetaan seuraavaa:”Mitä tulee ministeriön esittämään tiedusteluun siitä, täyttääkö Allen Ginsbergin Huuto -niminen runo yleisradio-ohjelmille asetettavat vaatimukset, hallintoneuvosto lausuu käsityksenään, että Huuto-ohjelma sisältää kohtia, mitkä ovat sopimattomia yleisessä tiedotusvälineessä esitettäviksi, eivätkä täytä yleisradio-ohjelmille asetettavia vaatimuksia.”on perustettu uusi lentoyhtiö, joka on saanut nimekseen Nordair.Nordairin osakemerkintä jatkuu, mutta jo tähän mennessä siihen kuuluu kymmenkunta suuryhtiötä. Mukana on sekä valtiollisia ja yksityisiä yrityksiä.Nordair on perustettu liike- ja vuokrauslentoja varten. Yhtiön tarkoituksena on tilata ensimmäiseksi koneekseen ranskalainen kaksimoottorinen suihkukone Super Jet Falcon. Siinä on paikkoja 8–10 matkustajalle, mutta erikoisjärjestelyin kone voi kuljettaa 14 matkustajaa.1970 kansallinen neuvottelukunta päätti Helsingissä Smolnassa pitämässään kokouksessa siirtyä puheista aloitteisiin.Neuvottelukunta aikoo kerran kuukaudessa pitää kokouksen, jossa tehdään aloitteita luonnonsuojelullisten epäkohtien poistamiseksi.Monissa Euroopan maissa aiotaan osoittaa, miten tärkeää luonnon ja ympäristön suojelu on ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen ja siksi ensi vuotta vietetäänkin erityisenä luonnonsuojeluvuotena.-liike ja Kulttuurikeskus järjestävät yhdessä Vanhalle ylioppilastalolle jouluaatosta joulupäivään kestävän kollektiivisen joulun.Tämän joulun tarkoitus on tarjota joulunviettomahdollisuus niille, joilla ei ole perhettä, kotia, rahaa tai muuten mahdollisuutta viettää juhlaansa perhekuusen juurella.Vanhan joulun tarkoituksena on osoittaa, että mässäilylle ja tavaroille omistettu joulu ei ole ainoa mahdollisuus.Joulu on tarkoitettu sekä perheille että yksinäisille, alkoholisteille ja narkomaaneille, asunnottomille tai työttömille, kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa toisenlaista joulua. – –Tilaisuuteen on tulossa runsaasti esiintyjiä. Tähän mennessä mukaan ovat lupautuneet mm. Tapio Rautavaara, Georg Dolivo, Arja Saijonmaa, M. A. Numminen, Ylioppilasteatteri ja Teiniteatteri, Heikki Laitinen ja kabareeryhmä Neutraalit.kansainvälisesti tunnettua kirjailijaa ja kriitikkoa uhkasi torstaina ryhtyä kulttuuriboikottiin Neuvostoliittoa vastaan, ellei se lopeta kirjailija Aleksandr Solzhenitsynin vainoamista.Lontoolaiselle Times-lehdelle lähettämässään kirjeessä ryhmä sanoi, että ”Solzhenitsynin luokkaa olevan kirjailijan vaientaminen on rikos sivilisaatiota vastaan.”ja kuorma-autojen myynti Yhdysvalloissa rikkoo tänä vuonna aikaisemmat ennätykset. Maahantuodut autot mukaan lukien määrä on 11,5 miljoonaa autoa, ennustaa General Motors.General Motors ennustaa ensi vuodesta hyvää myyntivuotta. Autojen myynti saattaa kuitenkin laskea jonkin verran, tämänvuotisesta.On arvioitu, että myynti vähenisi 100 000–400 000 autolla viimevuotisesta, mikä olisi hiukan vähemmän kuin vuoden 1968 ennätys 9,6 miljoonaa autoa.Samanaikaisesti uusien autojen myynti ympäri maailmaa saattaisi kohota ennätyslukemiin, sanoi General Motorsin johtaja James M. Roche.HS