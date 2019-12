Historia

Koululaisten joulumieli kesti todistusten jaonkin

HS 20.12.1969

Joulujuhla

”Lumihiutale” sai liikkeelle noin 700 autoa

Noin

Joulutähti ja ikikukat tämän joulun suosikkeja

Vaaleanpunainen

Fiatista ”vuoden auto”

Haag (Reuter)

Italialainen

John Lennonista ”vuoden pelle”

Suuri

Jagger kiistää marijuanasyytteen

Rolling Stones

Maksitakki – liikennepulma

Maksitakit

ilman enkelikuvaelmaa, tiernapoikia, tonttuleikkejä ja Topeliusta ei ole mikään oikea joulujuhla.Aleksis Kiven kansakoulun lapsilla olikin syyslukukauden päättäjäisjuhlassa ihan kaikki nämä ohjelmat.Katsojien iloksi ja vähintäin yhtä paljon esittäjiensä ylpeydeksi.Eikä äiti takapenkiltä malttanut millään olla vilkuttamatta pienelle Tiinalle, joka seisoi kuorossa, eturivissä ihan.Niin juhlallisilta kuin enkelit katsomoon näyttivätkin, oli sittenkin kaikkein juhlallisinta itse seistä siinä, kaikkien katsottavana, valkoinen harsopuku yllä ja hopealankaa tukassa.Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky... se oli tuttua vanhemmille oppilaille, mutta ekaluokkalaiset näkivät sen ensimmäistä kertaa.– –Aakkosjärjestyksessä haettiin opettajalta todistus, jota vähän pelotti vilkaista, saatikka sitten näyttää luokan takana jännittävälle äidille.III luokan opettaja, Mirjam Tikkanen kiitti oppilaitaan ja lohdutti, että ensi vuonna sitten voidaan korjata jouluiset huonotkin numerot.Kun opettaja sanoi, että tässä luokassa kaikki osaavat hyvin laskea, huokasi moni pieni kiharoitu oppilas – osaan ainakin laskea.700 autoa ja lähes puolitoista tuhatta miestä oli perjantaipäivän ja illan kuluessa ohjaamassa liikennettä kaikkialla Suomessa.Operaatio Lumihiutaleeseen osallistui poliisin lisäksi vapaaehtoisia järjestöjä.Liikkuvan poliisin partioita oli liikkeellä 176, Suomen autoliiton tiepalveluautoja 94, Autoklubin tiepalveluautoja 124.Suomen punainen risti oli lähettänyt 120 ensiapuryhmää ja katsastusmiehiä oli 8 partiota.Lisäksi oli mukana katastrofiautoja, hinausautoja sekä yleispoliiseja.Lumihiutaletta johti liikkuvan poliisin päällikkö varatuomari Knut Aas, joka illalla partiosta palattuaan tyytyväisenä totesi illan sujuneen erittäin hyvin.Mitään vakavampia onnettomuuksia ei sattunut.Pääasialliset tehtävät olivat auttaa pakkasen vuoksi vaikeuksiin joutuneita autoja.hyasintti tuntuu tänäkin jouluna olevan kaikkein suosituin kukka.Sen suurin kilpailija on muutama vuosi sitten muotiin tullut kestävä joulutähti.Kuivattuja kukkia ja niistä tehtyjä koristeita ostetaan täksi jouluksi enemmän kuin moneen vuoteen.Ne eivät kuihdu eivätkä kaipaa hoitoa.Helsinkiläisissä kukkakaupoissa joulun läheisyys on jo jonkin aikaa tuntunut. Tilauksia tehdään ja hintoja kysellään.Kaikkein vilkkaimmat päivät ovat vielä edessä, sillä kukat halutaan tietenkin ostaa mahdollisimman tuoreina.Suurin osa leikkokukista tuodaan ulkomailta, hyasintit, istutustulppaani, joulutähdet ja muut ruukkukasvit taas ovat kotimaisia.Kukat tuovat oman osansa joulun hyviin tuoksuihin.Tähän ehkä perustuu hyasintin, kielon ja syreeninoksien vakiintunut suosio.Fiat 128 on valittu ”vuoden autoksi 1969”. Valinnasta vastasi kansainvälinen jury, johon kuului 44 moottoritoimittajaa 12 länsieurooppalaisesta maasta ja Yhdysvalloista.Äänestykseen pääsivät mukaan vain sellaiset autot, joiden tuotanto on aloitettu tänä vuonna.Valinnan järjesti hollantilainen moottorilehti Autovisie.Fiat 128 sai mahdollisesta 660 pisteestä 235.Pisteet annettiin teknisen rakenteen, muotoilun ja sen perusteella, miten auto vastasi rahaa.lontoolainen sanomalehti on valinnut beatle John Lennonin ”Vuoden pelleksi”. Valinnan suorittanut The Daily Mirror -lehti myönsi, että Lennon osoittaa merkkejä ”rehellisyydestä ja hyvästä tarkoituksesta”.”Mutta pitkähiuksinen poplaulaja osoittaa suunnilleen yhtä paljon sukkeluutta kuin katon yllättävä romahtaminen”.”Tuosta nimenomaisesta suusta on tämän vuoden aikana pulpunnut suurin määrä jatkuvaa lörpötystä ja pulinaa sen jälkeen, kun Zsa Zsa Gabor jäi kakkoseksi Cassius Claylle”, lehti sanoi.Kosketellessaan Lennonin kampanjaa rauhan hyväksi lehti heitti kysymyksen ”Entäpä jos antaisit meillekin sitä hiukan, kaveri?” (UPI)-popryhmän johtaja Mick Jagger ja hänen näyttelijätärtyttöystävänsä (entinen) Marianne Faithfull torjuivat torstaina syytökset siitä, että heillä olisi ollut laittomasti hallussaan marijuanaa.Pari aikoo esittää vetoomuksensa Malboroughin maistraattiin ja vaatia, että heidät tutkittaisiin yhdessä. Syyttäjä sanoi Jaggerin huutaneen neiti Faithfullille ”He ovat hakemassa heinää”, kun hän törmäsi poliiseihin talonsa edustalla.Avauskäsittelyn jälkeen oikeudenistunto lykättiin tammikuun 26. päivään. (UPI)viistävät New Yorkia, kirjaimellisesti.Lähes maahan saakka ulottuvat takit jäävät kiinni pyöriviin oviin ja aiheuttavat monenmoista harmia käyttäjilleen ja ulkopuolisille.Kauppiaat ovat jo laittaneet liikkeisiinsä varoitustauluja.Ohje modseille ja muille nuorille on: Ei koskaan taksi, kun päällä on maksi. Vaikka toisaalta parasta on varoa myös busseja tai maanalaisia. Erityisesti rullaportaat ovat vaarallisia.”On opittava aivan uusi kävelytapa”, sanoi eräs nuori neitonen, joka nosti takkiaan ylöspäin mennessään rullaportaille.Sekä Kansallinen turvallisuusneuvosto että suur-New Yorkin vastaava elin ovat kiinnittäneet huomiota maksiin, vaikka toistaiseksi mitään vakavaa maksin aiheuttamaa onnettomuutta ei ole saatu tietoon.HS