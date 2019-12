Historia

Hipit silmätikkuna Kaliforniassa

HS 22.12.1969

Hippien

Lisäaineille toivotaan enimmäismäärää

Useimmille

Pakkaskaaosta huoltoasemilla

Talven

Pakkanen puraisi kiekon SM-sarjaa

Koko

Ostajat kilpailevat Lapin poronlihasta

Suomen

– kukkaislasten – ylle on heitetty kammottava varjo Yhdysvalloissa poliisin pidätettyä kuusi hipiksi leimattua nuorta Sharon Taten ja ns. Bel Airin murhajutun yhteydessä.Näitä nuoria epäillään ainakin seitsemän ihmisen murhasta ja suuren yleisön taholta ovat epäluulot koko hippikansaa kohtaan voimistuneet. – –Perheenemäntä näkee pitkätukkaisen liftarin, epäröi hetken, mutta ajaa sitten nopeasti ohitse. Risupartainen mies kävelee kauppaan ja myyjä kysyy, vain puoliksi leikillään: ”Oliko teillä jotain tekemistä niiden murhien kanssa?”Kaksi nuorta roikkutukkaa, poika ja tyttö, käännytetään kävelyretkeltään luonnon helmassa Topangan kukkuloilla aseella uhaten.”Voin ihan kuvitella äitini lukevan näitä tarinoita ja sanovan, ahaa, sellaista elämää se tytär nyt viettää”, sanoi nuori tyttö. ”Ne vain vahvistavat sen, mitä kaikki haluavat uskoa.”Tällaisia ovat reaktiot sen jälkeen, kun Charles Manson ja viisi hänen ”kulkuriperheensä” nuorta jäsentä pidätettiin epäiltyinä näyttelijätär Sharon Taten ja ainakin kuuden muun ihmisen murhasta.lisäaineille olisi pyrittävä määräämään enimmäispitoisuudet elintarvikkeissa, todetaan kirjelmässä, jonka Kuluttajat-Konsumenterna on jättänyt Kauppa- ja teollisuusministeriölle.Erityisen tarkasti olisi pidettävä huolta ns. 100 % säännön soveltamisesta kaikkiin samanvaikutteisiin lisäaineisiin.Valvonnan kannalta ei tunnu tarkoituksenmukaiselta määrätä kattoa orgaanisille hapoille, kuten maitohapolle, viinihapolle ja etikkahapolle. Enimmäismäärät olisikin vahvistettava vain niille lisäaineille, joita Codex Alimentarius-ohjelman lisäaineluettelo ei ole sijoittanut ”ok”-ryhmään eli ryhmään, johon kuuluville lisäaineille ei enimmäismäärää pidetä tarpeellisena, esittää Kuluttajat-Konsumenterna.Joidenkin kannanotossa erikseen mainittujen lisäaineiden kohdalla on ilmoituspakkoa pidettävä ehdottomana vaatimuksena.Kirjelmässä todetaan, ettei sellaisten lisäaineiden käyttöä, jotka vaikuttavat esimerkiksi vain tuotteen ulkonäköön, pitäisi sallia.tähän mennessä kovin pakkaspäivä aiheutti kaaoksen helsinkiläisillä huoltoasemilla.18 vuotta Mannerheimintien varrella sijaitsevan huoltoaseman kassana ollut Irma Partanen sanoi, ettei hän ole koskaan aikaisemmin kokenut tällaista ryntäystä. Huoltoasemalta myytiin hetkessä loppuun vaijerit, akut ja pakkaslisäaineet.Nurmijärveläiseltä huoltoasemalta kerrottiin, että esimerkiksi kaasutinspriitä on myyty runsaasti. Useita autoja on jouduttu hinaamaan.Pohjois-Haagasta kerrottiin, että bensiininmyynti huoltoasemalta on vähentynyt huomattavasti. ”Asiakkaamme jättävät auton pakkaspäivänä seisomaan”. Sen sijaan erilaisia pakkasensuoja-aineita on myyty runsaasti. – –Sunnuntai-iltana Helsingin lentoasemalla mitattiin vielä 21 asteen pakkanen. Oulussa pakkaslukema oli 30, Tampereella 25, Turussa 21, Kuopiossa 25 ja Kotkassa 17.maassa vallinnut kireä pakkanen pääsi sotkemaan melkoisesti urheilusunnuntaita.Jääkiekkoilussa jouduttiin peruuttamaan kolme mestaruussarjakamppailua eli puolet ja kuusi suomensarjan ottelua kahdeksasta.Jääpalloilussa peruutettiin yksi suomensarjan ottelu.Siellä missä pelattiin ulkokentillä, katsojamäärät romahtivat reilusti puoleen normaalista. Pakkanen pyöri jääpallopaikkakunnilla 17 ja 23 pakkasasteen välillä.Ainoa jääkiekkoilun mestaruussarjan ulkoilmaottelu pelattiin Raumalla, jossa kierroksen pääottelua 20 asteen pakkasessa seurasi vain vajaa kaksituhatta henkeä.Lapin poroerotuksilla käydään kovaa kauppaa. Suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset ostajat kilpailevat poronlihasta. Ruhosta maksetaan paljon – jopa viisikinsataa markkaa.Kuuma kilpa aiheuttaa sen, että paras liha menee helposti ulkomaille. Kotimaan myyntiin tulee huonolaatuista lihaa, koska tarkastuspakkoa ei ole.Tänä vuonna teurastetaan vähemmän eläimiä kuin vuosi sitten. Näin pyritään korvaamaan viime talven vasakato ja takaamaan kannan lisääntyminen. – –Poronlihan ostajakunta on muuttunut. Ennen ostivat suurliikkeet kaiken lihan. Nyt kilpailevat erotuksilla yksityiset ’jopparit’, kuten heitä Lapissa kutsutaan.