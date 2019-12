Historia

Joulupukin kirjeposti

HS 23.12.1969

Kuvaruutu voi pilata poliitikon uran alkuunsa

Viihteen

”Helsinki on eloisa kuten Las Vegas”

Helsinki

Mannerheimintie haukkaa puistoa ja 10 miljoonaa

Mannerheimintien

Rantasila näyttää esimerkkiä

Yleensä

Vuoden suosituimmat popparit

Fleetwood Mac

Televisiosta nähtyä

Jos

Jaska Jokunen löi ennätyksiä

Elokuva

alalla toimivat henkilöt ovat television valtaantulon jälkeen huolestuneita siitä, että nuorten esiintyjien harjoittelumahdollisuudet ovat huonontuneet ratkaisevasti.Bob Hope, Danny Kaye, Red Skelton ja monet muut tv-viihteen kuuluisuudet ovat pahoillaan vanhojen teatterien katoamisesta: erityisesti koomikot menettävät niissä areenoita, joilla heillä olisi parhaat mahdollisuudet harjaantua.– –Television kuvaruudussa hyvin pärjäävän poliitikon ei tarvitse olla komea, eikä hänen puheensa tarvitse yltää Richard Burtonin tai jonkun muun kuulun näyttelijän äärimmäisen huolitellun puheen tasolle.Mutta hänen on oltava selväsanainen, vilpitön ja vakuuttava.Miljoonien dollarien kampanjarahasto ja hyvä televisioehostus saattavat vaikuttaa hieman, mutta kuvaruudussa epäselvästi puhuvan ja vaivautuneen henkilön huonot puolet korostuvat monin verroin, jos vastassa on vakuuttava vastaehdokas. (UPI)on eloisa ja iloinen kaupunki; vastaa täysin Las Vegasia. Ravintola- ja yöelämä on vilkasta, tanssimusiikki soi ja ihmiset osaavat rentoutua. Tätä mieltä on amerikkalainen lehtimies Helmut König, joka on yhdeksän päivän työ- ja turistimatkalla Suomessa vaimonsa kanssa.Vapaana toimittajana työskentelevä König kiertelee maailmaa matkakuvausaineistoa keräten.Vaimo huolehtii valokuvaamisesta. Suomessa ja Skandinaviassa pariskunta on ensi kertaa. Täällä matka suuntautui lähinnä Lappiin ja Jyväskylään.”Suomi on tuleva matkailumaa”, König ennustaa.”Amerikassa maanne on jo melko tunnettu. Talvenne on vielä jonkinlainen mysteerio. Uteliaisuus sai minut valitsemaan Suomen matkailukohteeksi. Halusin itse nähdä, onko talvenne niin kylmä ja pimeä kuin väitetään”, König kertoo.”Eikä se ole”, hän lisää. Autiomaita oli myös vähemmän kuin König oli luullut.liikennettä vauhditetaan kahdeksalla ajokaistalla välillä Erottaja–Tukholmankatu. Keskustasta pohjoiseen purkautuvat autojonot johdetaan osittain Urheilukadulle.Järjestelyt Mannerheimintiellä lohkaisevat Hesperian puistosta muutamia tuhansia neliömetrejä. Suunnitelma voidaan toteuttaa parissa vuodessa, jos käytettävissä on 10 miljoonaa markkaa.Mannerheimintielle harkitaan korotettua raitiotiekaistaa. Samaa ratkaisua ei pidetä suotavana Runeberginkadulla, jossa ajoradat ovat muutenkin ahtaita, todettiin maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa.oikeustieteen kandidaatiksi luetaan viisi vuotta. Toiset ovat tyytyväisiä, jos selviävät kuudessa vuodessa. Kahdeksan vuottakaan ei vie elämänuskoa. Mutta kolmessa ja puolessa vuodessa pääsevät päämäärään vain harvat.Yksi heistä on Juha Rantasila: maanantaina professori Matti Ylöstalo ojensi hänelle paperin, joka vahvisti hänet oikeustieteen kandidaatiksi.Ja kuitenkin Juha Rantasila on kolmen ja puolen opiskeluvuotensa aikana ehtinyt hoitaa sekä maajoukkueen että mestarijoukkue HIFK:n puolustajanvirkaa – vieläpä kiitettävästi.”Pitää keskittyä, täytyy kieltäytyä, on osattava laatia päiväjärjestys järkevästi.” Lakimiehen teksti on selkeää ja loogista ja sopii vihjeeksi niille, jotka sanovat, etteivät he voi opiskella, koska urheilevat. Se sopii vihjeeksi myös niille, jotka sanovat, etteivät voi urheilla koska opiskelevat.on englantilaisen Melody Makerin listojen mukaan vuoden suosituin pop-esiintyjä.Toiselle sijalle tuli The Beatles ja kolmannelle amerikkalainen sokea teinipoika Stevie Wonder.Fleetwood Mac: rumpali Mick Fleetwood, basisti John McVie sekä kitaristit Peter Green, Jeremy Spencer ja Danny Kirwan, sai ykkössijan siitä huolimatta, että heidän viime levynsä ”Oh, well” ei ole yltänyt listan kärkeen.mielisairaan, täysin kieroutuneen ja lähinnä kiireellistä psykiatrista apua tarvitsevan ihmisen kuvaaminen katsotaan filmilliseksi mestariteoksi ja kauhueffektien tarpeelliseksi inspiroijaksi, se lienee filmin tekijän oma asia.Mutta aivan toiseksi muuttuu tilanne silloin, kun tämän laatuinen sairasmielinen tuote valitaan tv:ssä esitettäväksi – jotakin vastuuta toki pitäisi valinnassa tuntea.Roman Polanskin tyhjänpäiväinen ja paisuteltu sairaskertomus voi olla oikeutettu elokuvateatterissa, mutta tv-elokuvaksi sitä ei todellakaan voi pitää onnistuneena.Kaikkein vähiten silloin, jos ylimalkaan puhutaan mistään muusta kuin mielentasapainoltaan järkkyneen onnettoman ihmisen kohtalosta ja käytetään jonkinlaisena mainostemppuna viittaamista – tekijän tehokeinoihin nojaten – aina myyntikelpoiseen eroottiseen paineeseen silloin, kun kuvauksen kohteena on nimenomaan ja korostetusti sairas yksilö.”Kaveri nimeltään Jaska Jokunen” saavutti viime lauantaina elokuvan historian ennätyksen – hänen puuhiaan seurasi suurin katsojamäärä mitä yksikään elokuva yhden päivän aikana on milloinkaan saanut osakseen.Jaska Jokusen ihailijat jonottivat neljän korttelin pituisena jonona Radio City Music Hallin edessä ja toivat kassaan kaikkiaan 60.000 dollaria eli 252.000 markkaa.Yhdysvaltain suurin televisioasema CBS puolestaan osoitti, että Jokusen ystävät eivät jonottaneet turhaan: CBS välitti sunnuntaina viidennen kerran elokuvan ”Jaska Jokusen joulu”.Se taas saavutti Yhdysvaltain television kaikkien aikojen suurimman katsojamäärän. Entinen ennätys oli Bob Hopen nimissä. (UPI)